В отборе к Евро-2020 играют 5 сборных, которые дешевле, чем Резиуан Мирзов

Летом вингер «Ростова» Резиуан Мирзов перешёл в «Спартак» за четыре млн евро. Цена, возможно, высоковата: с тех пор игрок только трижды вышел на поле с первых минут в рамках чемпионата России. Но интереснее другое. Среди 55 сборных, которые принимают участие в квалификации к Евро-2020, есть сразу шесть команд, весь состав которых оцениваются трансферным порталом Transfermarkt в меньшую сумму. То есть новичок «Спартака» дороже шести сборных Европы. В их числе есть и соперник сборной России по группе, Сан-Марино.

5. Фарерские острова, 3,5 млн евро

Самый дорогой игрок: Йоан Эдмундссон (800 тыс.)



Сборную Фарер в 2019 году трудно отнести к футбольным карликам. Эта команда набрала девять очков в квалификации к последнему чемпионату мира, а во время отбора к прошлому Евро опередила греков. Но на стоимости игроков команды эти успехи недавних лет практически не повлияли.

10 игроков сборной играют за рубежом. Ни один не представляет топ-чемпионат: большинство выступают в ближайших Исландии, Норвегии и Дании. На этом фоне выделяется Йоан Эдмундссон, полузащитник «Арминии» из второй Бундеслиги. Команда лидирует в турнирной таблице и претендует на выход в Бундеслигу, а Эдмундссон почти всегда выходит в основе.



Отбор к Евро-2020 команде не удался. Единственная победа над Мальтой, поражение от той же Мальты, разгромы от Норвегии и Румынии и 27 пропущенных голов в девяти матчах – даже по самым скромным меркам, гордиться нечем.

Карлик вырос. Как Фарерские острова следуют по пути Исландии Сегодня Фарерские острова принимают чемпиона Европы, будучи выше его в отборочной группе. И эта история ещё более сказочная, чем исландская.

4. Лихтенштейн, 2,13 млн

Самый дорогой игрок: Николас Хаслер (500 тыс.)



В отличие от Фарер, Лихтенштейн – команда легионеров. Почти все игроки выступают в других чемпионатах, подавляющее большинство – в Швейцарии, правда, в низших дивизионах. А ещё Лихтенштейн – команда, для которой каждая ничья в отборочном матче ценится на вес золота. Два разгрома от Македонии и поражение от Гибралтара в Лиге Наций – это действительно футбольный карлик. И нынешний отбор это подтверждает. В девяти турах удалось забить всего дважды. Один из голов на счету Яника Фрика. Этот форвард – сын Марио Фрика, лучшего бомбардира сборной и местной легенды. Но всё-таки есть футболист дороже, чем Фрик, который играет за «Рапперсвиль-Йону» в третьем австрийском дивизионе.



Николас Хаслер оценивается в 500 тыс. евро. Последние несколько лет он играет в США, сначала за «Чикаго Файр», а сейчас за «Канзас Сити». Правда, играет без особого успеха: пару месяцев назад выпал из основы, а команда провалила сезон, заняв предпоследнее место в Западной конференции. Зато у него больше пяти тыс. подписчиков в «инстаграме».

3. Андорра: 1,5 млн евро

Самый дорогой игрок: Марк Валес (200 тыс.)



У этой сборной уже 10-й год не меняется тренер: Хесус Альварес де Еулате, больше известный по прозвищу Кольдо, одержал с командой пару исторических побед в официальных матчах. Если 10 лет назад для Андорры было нормально проигрывать все матчи, то во время отбора к ЧМ-2018 сборная сенсационно выиграла у Венгрии, а во время нынешнего отбора – у Молдавии. В Лиге наций Андорра дома отобрала очки у Грзии и Казахстана, а у Латвии – и дома, и в гостях. Но главное – в отборочной группе к Евро-2020 команде Кольдо удалось подвинуть на последнее место Молдавию, набрав на одно очко больше.



Самый дорогой игрок этой команды, Марк Валес, играет за «Сандефьорд» во втором дивизионе Норвегии. Иногда остаётся в запасе, иногда выходит на позиции центрального защитника, а в сборной он играет в центре полузащиты. Кстати, именно он забил единственный победный гол команды в отборе к евро.

2. Сан-Марино: 400 тыс. евро

Самый дорогой игрок: Элиа Бенедеттини (125 тыс.)



Соперник сборной России по отборочной группе к чемпионату Европы исправно поставляет очки соперникам на протяжении всех девяти сыгранных туров. У Сан-Марино разница голов 1:46, худшая в отборе, и немалая часть заслуги в этом принадлежит сборной Станислава Черчесова. Бельгийцы, впрочем, забили больше: девять дома и четыре в гостях, так что России есть к чему стремиться.

Вратарь Сан-Марино очень хотел, чтобы его удалили. Но этого не произошло Комичная ошибка голкипера.

Самый успешный игрок в этой сборной, как ни странно, вратарь. Элиа Бенедеттини, хорошо известный в России. После разгрома в Саранске болельщики сборной России устроили флешмоб: писали ему в «инстаграме» слова поддержки. Вратарь был так тронут, что даже записал в «сториз» ответ с благодарностью на русском языке.

В свободное от сборной время он играет в Серии С за «Новару». Правда, в основном не играет, а сидит в запасе. Зато «Новара» неплохо начала сезон и претендует на выход в Серию В.

1. Гибралтар: 200 тыс. евро

Самый дорогой игрок: Лайам Уокер (100 тыс.)



В семи матчах отбора у Гибралтара семь поражений. Грустно, но по крайней мере эта сборная пропустила в два раза меньше голов, чем Сан-Марино. Даже на фоне футбольных карликов эта команда выглядит скромно. Ещё шесть лет назад Гибралтар не проводил официальных матчей. А сейчас, приняв участие в Лиге наций, одержал две победы подряд: над Арменией и Лихтенштейном. Прогресс налицо.



Ещё одна особенность Гибралтара: эту сборную почти целиком представляют игроки местного чемпионата. В том числе самый дорогой игрок сборной Лайам Уокер из «Европы». Исключений два: форварды Тжай де Бар из дубля «Овьедо» и Рис Стич из английского «Херефорда». Один играет в четвёртой лиге Испании, а другой – в шестой лиге Англии. Ни один из них в этом отборе пока не забил. Кстати, все команды, которые участвуют в чемпионате Гибралтара, играют на одном стадионе. Там же проводит матчи сборная. Для второго в стране просто нет места.