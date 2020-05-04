Сезон, когда Англия в последний раз играла летом. Тогда это было из-за войны

Руководство АПЛ до сих пор официально не объявила дату возобновления чемпионата. Уже точно известно, что сезон не удастся закончить в изначально намеченный срок. Если пандемию коронавируса получиться побороть в ближайшие месяцы, то сезон придётся доигрывать летом. Примерно в такой же ситуации руководство лиги оказалось в далёком 1947 году. Тогда сезон был под угрозой срыва, а причина, по которой чемпионат могли не закончить, оказалась совершенно иной.

Правительство Англии и сильные морозы

Сезон 1946/1947 стал первым полноценным футбольным сезоном Первого английского дивизиона (прим. «Чемпионата» — на тот момент, главного) после окончания Второй мировой войны. Но уже в марте 1947 года руководство Футбольной лиги собралось, чтобы обсудить серьёзную проблему, которая поставила под сомнение весь сезон.

«Лига предлагает выбрать между отказом от чемпионата в этом сезоне, что было бы болезненным ударом для клубов, проведением его в середине лета, или же игрой при пустых трибунах для завершения чемпионата в срок», — сообщала тогда газета The Guardian.

После окончания войны Великобритания пыталась выйти из кризиса. Уже 12 марта 1947 года Министерство внутренних дел решило собрать всех представителей крупнейших видов спорта в стране, а именно футбола, регби, скачек, спидвея и хоккея на льду. Правительство Великобритании хотело повысить производительность на британских фабриках и заводах. Они считали, что все спортивные мероприятия и турниры, проходящие в середине недели, нужно отменить. Министерство объяснило это тем, что спортивные соревнования в середине недели будут отвлекать население страны от работы.

«Блэкпул» – «Челси». 8 марта 1947. Фото: Central Press/Getty Images

К тому же в начале марта на Великобританию обрушился сильный снегопад, из-за которого поля некоторых стадионов оказались под снегом. 10 марта было принято решение о переносе 17 из 44 футбольных матчей в стране. «Многие территории затоплены, некоторые всё еще заморожены, а другие покрыты различным количеством льда, воды и снега», — сообщала газета The Guardian.

Несогласие с правительством и принятие решения

Были, конечно, представители, которые не согласились с предложением правительства страны.

«Процент британской публики, которая посещает спортивные мероприятия в середине недели, бесконечно мал», — говорил председатель совета регбийной лиги Хьюз.

«Моральное воздействие на людей может быть катастрофическим. Вся эта идея просто невероятна. Я считаю, что мнение против запрета на спорт в середине недели будет настолько сильным, что он никогда не вступит в силу», — заявил председатель совета директоров лондонского «Вест Хэма» Уилл Сирнс.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 1 февраля 1947. Фото: Central Press/Getty Images

Но правительство настояло на своём и отменило все спортивные мероприятия и турниры в середине недели. Футбольный сезон в Англии был продлён аж до 14 июня.

«Понятно, что возможность проведения матчей при пустых трибунах даже не обсуждалась, и что собрание не рассматривало никакой альтернативной схемы к принятой, которая встретила почти единогласное одобрение», — писала тогда газета The Guardian.

«Челси» – «Ливерпуль». 4 января 1947. Фото: J. A. Hampton/Topical Press Agency/Getty Images

В итоге, сезон 1946/1947 стал самым длинным футбольным сезоном в Англии, который продолжался с 31 августа по 14 июня. Большинство матчей последнего 42-го тура Первого английского дивизиона были проведены в последние дни мая, а игра между «Шеффилд Юнайтед» и «Сток Сити» была сыграна 14 июня.

«Ливерпуль» в последнем туре обыграл со счётом 2:1 «Вулверхэмптон» и возглавил турнирную таблицу с 57 очками. Но «Сток Сити», который был в таблице четвёртым и имел 55 очков, должен был обыгрывать 14 июня в гостях «Шеффилд Юнайтед», чтобы стать чемпионом Англии. Этого не произошло. «Шеффилд» обыграл «Сток» со счётом 2:1, благодаря чему «Ливерпуль» взял своё пятое чемпионство.

Новый сезон не заставил себя долго ждать. Уже спустя 70 дней стартовал новый розыгрыш Первого английского дивизиона, а футболисты отдыхали в межсезонье всего лишь чуть больше месяца.