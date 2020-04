Кержаков пародирует обложки легендарных музыкальных альбомов. Получается забавно!

Во время карантина спортсмены развлекаются по-разному. Кто-то чеканит рулон туалетной бумаги, кто-то с ноги закидывает конфету в стакан и так далее. Но самый интересный и креативный подход к времяпровождению во время карантина предложил лучший бомбардир в истории сборной России – Александр Кержаков. Вместе со своей семьёй он воспроизводит обложки популярных музыкальных альбомов. Выглядит это весьма правдоподобно, недаром в комментариях все восхищаются креативом семьи Александра.

Beatles, Abbey Road

Первой обложкой, которую воспроизвёл Кержаков, была обложка альбома Beatles – Abbey Road. Это последний альбом, который был записан ливерпульской четвёркой, ведь напряжение между участниками группы нарастало. Недаром Джордж Харрисон отмечал: «Мне казалось, что мы близимся к какому-то финалу». Но, несмотря на это, альбом включён в Зал славы Грэмми.

Над обложкой работал креативный директор Apple Records Джон Кош. Он решил не размещать на обложке ни названия альбома, ни названия группы. «Мы подумали, что если вы не знали Beatles к настоящему времени, то где вы вообще были?» — говорил позже Кош. Фотографию для обложки сделали 8 августа 1969 года на улице Abbey Road, где располагалась студия звукозаписи. Идею придумал Пол Маккартни. Фотографу выделили всего 10 минут, чтобы сделать снимок, пока он стоял на стремянке, а полицейский в это время перекрывал движение машин.

В инстаграм-эфире «Чемпионата» Кержаков рассказал, как родилась идея изобразить англичан: «Наш креатив, общий. Была хорошая погода, я предложил начертить мелом на асфальте пешеходный переход и сделать фотографию «Beatles – Abbey Road». С этого и началось».

Queen, Queen II

Следующим альбомом, который повторил Александр, стал второй студийный альбом легендарных Queen. Этот альбом стал для группы прорывным, именно после него о Queen заговорили. Над обложкой работал фотограф Мик Рох. Источниками вдохновения для фотографа послужили статуи острова Пасхи – головы музыкантов находятся в таком же положении. Рох считал, что такая обложка хорошо подходит образу группы. Он не ошибся.

Как мы видим, Кержаков с детьми осовременили эту обложку, добавив туда карантинных будней: «Кстати, это не так просто, как может показаться, — взять и повторить обложку. Её ведь нужно спроецировать на сегодняшний день. Не глумиться над всей этой ситуацией, но показать, что жизнь идёт и вот так могло бы выглядеть что-то известное, если бы ребята делали это сейчас. Если людям нравится – я только рад. Сейчас время такое, к сожалению, – чем можем, поднимаем настроение, добавляем позитива».

Oasis, Definitely Maybe

Definitely Maybe – первый альбом Oasis. Эта пластинка имела оглушительный успех в Британии и по всему миру. Альбом получил семикратную платиновую сертификацию, было продано более 8 миллионов копий по всему миру. В 2006 году английский музыкальный журнал NME назвал его лучшим альбомом всех времён.

Фотография на обложке была сделана в доме гитариста группы Пола Бонхэда Артурса. Артрус позже рассказывал, что оштукатурил комнату собственноручно. На фотографии можно заметить Родни Марша — бывшего футболиста «Манчестер Сити», за который болеет вся группа. В левом нижнем углу расположен плакат с Бёртом Бакараком — одним из любимых музыкантов Ноэла Галлахера.

Eminem, Cleanin’ Out My Closet

Следующим ремейком Кержакова стала обложка к синглу Эминема — Cleanin’ Out My Closet. Эту песню американский рэпер записал в 2001 году, в треке рассказывается о тяжелом детстве рэпера и его напряжённых отношениях с семьёй. Эминем даже отказался от того, чтобы эта песня играла в фильме «Восьмая миля» в качестве саундтрека, так как считал трек слишком личным. Вместо этого он записал свой самый известный хит – Lose yourself.

Кержаков вместо двери, как в оригинале, использовал пустой холодильник и переделал название на Cleaning Out My Fridge (Очисти мой холодильник).

Moby, Slipping away

Последней обложкой на сегодня, которую воссоздал Кержаков, является обложка сингла Slipping away в исполнении Moby. Песня была выпущена в 2006 году и стала очень популярна в Испании. В песне поётся о том, что нужно ценить момент и находиться со своими родными, ведь скоро может стать поздно.