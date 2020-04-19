«Мисс Мордовия» покорила французского футболиста. Ле Таллек уже хочет в сборную России!

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек не раз заявлял о желании получить российское гражданство. Вид на жительство у него уже есть, а это уже больше чем полдела. На первый взгляд, удивительное для гражданина ЕС стремление – если не знать предыстории. Сезон-2014/15 Ле Таллек провёл в «Мордовии» и помимо воспоминаний об РПЛ увёз на родину красавицу-невесту. Сердце Дамьена покорила «Мисс Мордовия-2008» Кристина Шиндясова. В мае 2019-го года пара объявила о заключении брака.
Естественно, Кристина поддержала супруга в стремлении получить гражданство РФ. У девушки нет сомнений в том, что Дамьен и в сборной России способен себя проявить, если Станислав Черчесов даст ему шанс. В настоящее время супруги и их трёхлетний сын проводят период самоизоляции в Москве.
Футболист часто делится совместными фото в «Инстаграме». А вот у его жены аккаунт закрытый. Видимо, Кристина разделяет мнение, что счастье любит тишину. Девушка делится фотографиями только с близкими друзьями.
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