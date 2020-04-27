Модель, учительница, балерина. Жёны Клоппа, Зидана, Гвардиолы — кто они

Эпидемия коронавируса позволила самым успешным и востребованным тренерам современности как никогда много времени уделять близким людям. Мы заинтересовались: а чем занимаются жёны топ-тренеров в повседневной жизни? Рассказываем.

Вероник Зидан

Фото: Juan Naharro Gimenez/WireImage

Зинедин Зидан познакомился с Вероникой Лентиско-Фернандес в 1989 году во время выступлений за французский «Канн». Девушка переехала с родителями из Альмерии в Канны, а уже спустя почти пять лет, 28 мая 1994 года, Зинедин и Вероник узаконили свой брак в Бордо, где на тот момент играл француз. В Каннах девушка занималась в престижной школе танцев Розелла Хайтауэр, но балериной так и не стала.

Позже Вероник переехала вместе с Зизу в Турин, а потом и в Мадрид. Супруга родила Зидану четырёх сыновей, и все пошли по стопам отца. Вероник помогает Зинедину заниматься благотворительностью. Примечательно, что мадам Зидан владеет четырьмя языками: французским, итальянским, испанским и английским.

В 2017 году Зидан трогательно отзывался о своей жене в одном из интервью: «Мы живём вместе, наши пути дополняют друг друга, вот что прекрасно на самом деле. Между нами нет преград, всё сказано, всё сделано, и это прекрасно. Я обязан ей всем».

Улла Клопп

Фото: Tim Riediger/Getty Images

До знакомства с Юргеном Улла Сандрок была школьным учителем в течение трёх лет в Кении. Она также работала медсестрой, поскольку не только учила местных детей, но и помогала голодающим детям выздоравливать. После возвращения домой Улла стала детским психологом, но ей пришлось работать официанткой в ресторане, так как она воспитывала своего единственного сына самостоятельно.

Улла и Юрген познакомились в 2005 году на Октоберфесте. Уже к концу года Клопп сделал ей предложение, которое она, конечно же, приняла. Влюбившись в Юргена, она влюбилась в футбол и даже написала фантастическую книгу для детей «Том и волшебный футбол». Клопп же написал предисловие к этой книге.

Даже когда «Ливерпуль» привёз кубок Лиги чемпионов в город, супруга Юргена находилась на площади вместе с болельщиками красных. Тренер пообещал, что как только завершит карьеру, сразу же возьмёт продолжительный отпуск, чтобы провести побольше времени с семьёй.

Карла Симеоне

Фото: instagram.com/carla.pereyra15

Актриса и модель Карла Перейра младше своего супруга на 16 лет. Она родилась в Аргентине, но на протяжении последних десяти лет живёт в Испании. В 2014 году девушка познакомилась с Диего Симеоне, когда главный тренер «Атлетико» уже развёлся с первой женой Каролиной Бальдини.

Спустя два года, в 2016-м, Карла родила Симеоне дочку Франческу, а в 2019-м — ещё одну девочку Валентину. При этом Диего и Карла узаконили свои отношения только летом прошлого года, сыграв свадьбу.

Сейчас пара живёт вместе в Мадриде. Карла работает на телевидении и снимается в кино. Диего называет её своим ангелом-хранителем.

Кристина Гвардиола

Фото: David Cannon/Getty Images

Пеп познакомился с Кристиной Серрой в бутике одежды ещё подростком. Несмотря на то, что пара жила вместе на протяжении более 20 лет, Пеп и Кристина поженились только в 2014 году. Она избегает общения с прессой, редко давая интервью.

Кристина родила Пепу трёх замечательных детей: Марию, Мариуса и Валентину Гвардиолу. Кстати, именно Серра научила модно одеваться Гвардиолу. Бутик одежды в Барселоне, в котором они познакомились, до сих пор принадлежит Кристине. В родной Испании она известна как икона стиля.

В 2017 году супруга Гвардиолы пережила манчестерский теракт во время концерта Арианы Гранде в «Манчестер Арене». Об этом рассказывал сам Пеп в эфире BBC Radio:

«Я был дома с сыном, а жена с дочерьми были там на концерте. В конце концов, нам повезло. К сожалению, пострадало очень много людей. Она позвонила мне, но линия тут же оборвалась. Она только успела сказать мне, что что-то случилось, и что они куда-то бегут. Потом связь прервалась», — рассказывал Гвардиола.