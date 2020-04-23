Загадка удивительного трансфера. Почему Марио Фернандес отказал «Реалу», выбрав ЦСКА

Марио Фернандес – один из лучших футболистов чемпионата России. И безоговорочно лучший на позиции правого защитника. Он уже почти 8 лет выступает за ЦСКА. За это время Марио выиграл три чемпионата России, получил гражданство РФ и стал важным футболистом нашей сборной.
За эти 8 лет Марио не был замечен ни в одном скандале. Предъявить ему можно разве что плохое знание русского языка – не самое страшное прегрешение для футболиста из Бразилии. В целом Марио имеет весьма позитивный имидж. Удивительно, что по выступлениям в Бразилии его запомнили как человека, который способен на странные поступки.
Марио исчезал дважды
Впервые Марио исчез, когда выступал за «Гремио». Защитник должен был находиться с командой, но на несколько дней испарился. Тогда говорили, что футболист впал в депрессию. Вскоре случилась ещё одна удивительная история. Фернандес получил вызов в сборную Бразилии, но не приехал на сбор. Последнее выглядело совсем парадоксальным, учитывая, что национальная команда – это мечта всех бразильцев. В редакции «Чемпионата» Марио рассказал, что случилось в тех ситуациях:
– Я был совсем молодой и только-только перебрался из «Сан-Каэтано». Но когда переехал на новое место, понял, что совершенно не хочу здесь оставаться. Ничего никому не сказав, я просто собрал вещи и уехал. Некоторое время после этого я провёл дома, но из-за контракта пришлось вернуться. Хотя я к тому моменту вообще хотел завязать с футболом. Причём сейчас я не могу объяснить, откуда вообще могли появиться такие мысли. Одно наложилось на другое, а головы на плечах не было! К счастью, мама с папой, мой агент – все вокруг убеждали меня, что нужно продолжать, нужно возвращаться.
А вот что сказал Марио про второй инцидент:
– Я тогда перепутал расписание, а потом просто передумал лететь в сборную. Но опять же – все эти события произошли в моей молодости, когда я вёл себя как ребёнок. Сейчас я осознаю, что натворил, тем более тогда такая шумиха поднялась.
Марио выбирал между «Реалом» и ЦСКА
В 2011-м Марио не успел на самолет сборной Бразилии, а в 2012-м улетел в Европу. Сегодня агент Жорже Машаду дал интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо, рассказав, как именно происходил трансфер Марио Фернандеса в ЦСКА.
– По Марио было два одинаковых предложения – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуринью. Не спрашивайте меня, почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за её сборную.
– Предложения «Реала» и ЦСКА были идентичные?
– Деньги были абсолютно одинаковые. Как для Марио, так и для «Гремио». Это была пятница. На часах – 18:00. Президент «Гремио» сказал мне: «Либо вы определяетесь сейчас, либо Вандерлей Лушембурго его уже не отпустит». Я рассказал об этом Марио, который принял окончательное решение. Возможно, после окончания карьеры он объяснит мне причины. Марио в той ситуации задал мне только один вопрос: «Кто меня больше хочет?» Я ответил: «Русские, которые уже месяц следят за твоими матчами». Хотя я считаю, что он и в «Реале» мог заиграть, потому что является одним из лучших крайних защитников в мире.
Марио конкурировал бы в «Реале» с Арбелоа
Фернандес перешёл в ЦСКА летом 2012 года. Если бы бразилец выбрал «Реал», то боролся бы за место правого защитника с рядом футболистов, но в первую очередь с Альваро Арбелоа (он в августе 2012 года продлил контракт с «Реалом» на 4 года).
27 матчей – Арбелоа
7 матчей – Серхио Рамос
5 матчей – Майкл Эссьен
3 матча – Начо
1 матч – Варан
1 матч – Кальехон
Да-да, Эссьен действительно провёл пять матчей в защите – это не ошибка. Причём он пришёл в «Реал» 31 августа 2012 года – в последний день трансферного окна. Моуринью говорил, что Эссьен ему словно сын. Тот, в свою очередь, называл тренера «папа» и ради него выступал на непривычной позиции.
Марио изменился в России
Похоже, что Марио выбрал не только ЦСКА, но и определённый образ жизни. Мы не можем знать, как футболист вёл бы себя в Испании, но в России он точно стал другим. Это видно и со стороны, и он сам это признаёт:
– На протяжении многих лет я не следовал слову божьему – так, как это делаю теперь. Я пил много алкоголя, ночевал в клубах, прогуливал тренировки. Но когда перебрался в Москву, узнал, что здесь есть бразильская церковь. И люди там мне очень помогли. Я начал читать Библию, быстро менялся и в итоге стал совершенно другим человеком.
За 8 лет Марио вскипел только один раз – после удаления в матче с «Оренбургом». Было видно, что у него в той ситуации накипело.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Тот случай не изменил отношение Марио к России. По крайней мере из интервью агента Жорже Машадо мы узнали ещё один важный момент. Защитник думает о том, чтобы продлить контракт с ЦСКА. А это будет означать, что он останется в России едва ли не до конца карьеры (в этом году Марио исполнится 30 лет).
– У Марио действующий контракт с ЦСКА до 2022 года? – вопрос бразильского журналиста.
– Марио уже думает о продлении контракта, – отвечает агент. – Марио сам говорил мне. С директором клуба больше говорит мой сын, потому что у него свободный английский.
– Переговоры идут с Бабаевым?
– Нет. За Бабаевым последнее слово, а мой сын общается с Максимом (видимо, речь про бывшего главу селекционного отдела Максима Дюкова, который недавно покинул ЦСКА. – Прим. «Чемпионат»), а я больше на связи с Антон (видимо, речь о Чистякове, который также недавно покинул ЦСКА), который говорит по-португальски. Хотя из-за последних событий в мире все контакты встали на паузу. [...] Вы даже не представляете, сколько по нему было предложений!
– «Интер», «Наполи», «Атлетико»...
– Много-много команд, но Марио никогда не хотел уходить. Никогда. Давал понять, что переговоры не нужны. Он абсолютно адаптировался, и теперь его очень тяжело вырвать из России.
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