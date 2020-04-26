Из-за сексуальной топ-модели лидер «ПСЖ» бросил жену. Вот тебе и «примерный семьянин»!

Марко Верратти всегда считался примерным семьянином, а трогательная история его любви с Лорой Заззарой в своё время облетела интернет: они даже выросли в одном дворе. На футбольную карьеру итальянца могут равняться молодые спортсмены – почти 10 лет в лучшем клубе Франции говорят сами за себя. Марко сложно назвать медийной личностью, но объявление о его разводе с Лорой наделало много шума в СМИ.
Долго скрывать свой новый роман у полузащитника не получилось: уже в мае Верратти был замечен на Гран-при Монако — держался за руку с неизвестной девушкой.
Этой дамой оказалась Джессика Айди, 26-летняя модель, имеющая контракт с известным агентством Nextmodels. Помимо этого, у девушки большая аудитория в социальных сетях – 162 тыс. подписчиков. В прошлом году Джессика снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Предположительно на фотосессии пара и познакомилась. На мероприятии Формулы-1 Марко и Джессику впервые увидели вместе, а официально отношения подтвердились только в ноябре прошлого года на праздновании дня рождения футболиста. Айди опубликовала фотографию в своём «инстаграме» в обнимку с итальянцем, сопроводив её красноречивой подписью: «С днём рождения, любовь моя».
Фото: facebook.com/jessica.aidi
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