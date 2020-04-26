Попали на деньги на ровном месте. Трансферы, за которые летом придётся переплатить

Договариваться заранее о трансферах уже давно стало модным явлением. Некоторые клубы подписывают молодых звёзд и оставляют в родной команде ещё на пару сезонов, другие берут в аренду и прописывают сумму отступных. Но во всех этих сделках есть одна важная и общая черта — фиксированная сумма выкупа. Сейчас футбольные клубы столкнулись с проблемой ввиду эпидемии коронавируса в мире. Команды теряют огромные деньги, приходится договариваться с футболистами и тренерским штабом о сокращении зарплат, чтобы хоть как-то уменьшить убытки. Сегодня, когда даже 100 тыс. долларов для футбольного гранда не будут лишними, некоторые клубы столкнулись с другой головной болью. Речь о переходе футболистов летом этого года, с которыми уже подписаны контракты. Всё упирается в фиксированную сумму, которую клубы должны отдать за новичка. В этом месяце авторитетное издание Transfermarkt снизило трансферную стоимость футболистов из-за эпидемии вируса в мире. Мы собрали самых заметных футболистов, которые точно сменят клубную прописку летом в то время, как их стоимость полетела вниз.

Сумма, за которую должен перейти в новый клуб: 56 млн евро



Рыночная стоимость сегодня: 36 млн евро



Испанский нападающий «Челси» Альваро Мората в январе 2019 года перешёл в родной «Атлетико» на правах полуторагодичной аренды за 7 млн евро. Испанский клуб по окончании аренды имеет право обязательного выкупа игрока за 56 млн веро. За полгода в клубе Мората показал себя с лучшей стороны: в 17 матчах забил 6 голов и отдал результативную передачу.



«В «Челси» я перестал получать удовольствие от футбола, но теперь всё пришло в норму, — спустя время признаётся Мората. — Люди в «Челси», мои товарищи по команде — все они делали так, чтобы я не верил в себя. В Англии у меня было ощущение, что, когда я упускал шанс, мои партнёры смотрели на меня так, будто я и не пытался сделать удачное действие».



В «Атлетико» на Морату так никто не смотрел, поэтому в июле 2019-го на официальном сайте лондонский клуб сообщил, что клубы договорились о трансфере нападающего на полноценной основе. Альваро должен был стать полноправным игроком мадридского клуба 1 июля 2020 года. В связи с эпидемией коронавируса, видимо, переход состоится позже, но сумма выкупа в 56 млн евро не изменилась. Для «Челси» эту сделку можно назвать удачной. Сейчас рыночная стоимость Альваро составляет на 20 млн меньше фиксированной цены выкупа.



В минувшем сезоне Мората провёл за «матрасников» 32 игры, в которых забил 12 мячей.



Альваро является основным нападающим клуба. Возможно, испанец лишится этого звания после перехода Кавани. Эдинсон уже был одной ногой в клубе в зимнее ТО, но боссы «матрасников» до конца заявочного периода воевали с семьёй футболиста. Возможно, стороны смогут найти компромисс, и мы всё же увидим Кавани в полосатой форме.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Франсиску Тринкан («Брага» — «Барселона»)

Сумма, за которую должен перейти в новый клуб: 31 млн евро



Рыночная стоимость сегодня: 16 млн евро



Нынешней зимой «Барселона» объявила о приобретении молодого футболиста «Браги» Тринкана за € 31 млн. Контракт с португальцем рассчитан до лета 2025 года. Отступные за «нового Роналду» составят € 500 млн. Продажа игрока стала рекордной в истории португальской команды.



Каталонский клуб оставил Тринкана в «Браге» до конца сезона. Игрок должен был присоединиться к «Барсе» 1 июля 2020.



«Моя семья гордится тем, что я смогу играть вместе с Месси», — сказал Тринкан пресс-службе «Барселоны».



Франсиску Тринкану всего 20 лет. Футбольную карьеру начинал в молодёжных командах «Вианенсе» и «Порту», затем оказался в «Браге». Португалец стабильно выступал за вторую команду, но уже 28 декабря 2018 года дебютировал в первой в игре против «Витории» в рамках Кубка Лиги.С момента своего дебюта Тринкан провел за «Брагу» 31 игру и забил шесть голов. В текущем сезоне он стал ключевым игроком клуба. Кажется, “Барселона” очередного таланта.



Игрок выступал за сборную Португалию разных возрастов. В настоящее время является игроком национальной команды до 21 года. Вместе с Португалией U19 выиграл чемпионат Европы в 2018 году, став лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом турнира.



Левоногий молодой португальский игрок хоть и является номинально правым вингером, но может сыграть на любой позиции в атакующей линии. Тринкан имеет хорошие скоростные качества, он техничен и великолепно видит поле. Кого прямо сейчас он может вытеснить из состава? Сложно ответить. Футболисту только придётся доказывать свою состоятельность. Главное, чтобы не повторил путь другого талантливого игрока, которого «Барселона» тоже покупала за приличные деньги. Речь о Малкоме, конечно.

Фото: fcbarcelona.com

Педриньо («Коринтианс» — «Бенфика»)

Сумма, за которую должен перейти в новый клуб: 20 млн евро



Рыночная стоимость сегодня: 13,5 млн евро



11 марта 2020 года «Бенфика» на официальном сайте объявила о подписании молодого бразильца Педриньо, выступающего за «Коринтианс». За него «орлы» должны будут выложить 20 млн евро. Контракт был подписан до 2025 года и в нём сразу же была прописана сумма отступных в размере 120 млн евро.



«Это очень важный шаг. Для меня это огромная возможность показать свой футбол. Показать свой талант — это то, чего я хочу больше всего сейчас. Меня тепло приняли. Помимо того, что это большой клуб, здесь работают замечательные люди».

Стоит отметить, что за бразильцем пристально следили «Реал», «Барселона» и «Боруссия» Д. Поговаривают, что немцы пару лет назад даже согласовали контракт с игроком, но не смогли договориться с клубом. Кстати, сам Педриньо в одном из интервью рассказывал, что два года назад ему поступало предложение из Китая, но бразилец сразу же отказался.



«Мне было лестно получить это предложение, но как только мой агент сообщил мне о нем, я ответил, что меня это не интересует», — отметил он.



Педриньо приехал в Сан-Паулу в возрасте 15 лет. За его хрупкими плечами было всего пару лет академии клуба «Витория». С того возраста бразилец прошёл все молодёжные команды «Коринтианса».



Ему повезло, что в клубе все команды, в том числе и академии, играют в одном стиле. Это нужно для того, чтобы игрок без проблем переходил в более взрослую команду и был адаптирован к стилю игры. В первый раз о Педриньо в Бразилии услышали в 2017 году. Тогда юный бразилец стал лучшим игроком местного турнира «Копинья». С того момента его пытались перехватить другие клубы, но Педриньо остался верен «Коринтиансу», с которым к 22 годам стал чемпионом Бразилии и трижды чемпионом штата.



В минувшем чемпионате Бразилии атакующий полузащитник провёл 25 матчей и забил пять мячей. В 2020 году успел провести за клуб четыре матча. Голевыми действиями не отметился, зато в игре Кубка Либертадорес схлопотал удаление уже к 29-й минуте встречи. В январе-феврале выступал за Бразилию U23: в пяти играх отметился одним голом.

Фото: slbenfica.pt

Роберто Инглезе («Наполи» — «Парма»)

Сумма, за которую должен перейти в новый клуб: 18 млн евро



Рыночная стоимость сегодня: 12 млн евро



Хоть Роберто Инглезе и принадлежит «Наполи», видимо, футболист так и не сыграет за команду из Неаполя. Команда Аурелио Де Лаурентиса приобрела Инглезе у «Кьево» в 2017 году за 12 млн евро и оставила итальянца в клубе ещё на год. Со следующего сезона и по сей день Роберто выступает за «Парму». Мало того, что суммарно за два года аренды «Наполи» уже получил 5 млн евро, так в контракте ещё был прописан пункт обязательного выкупа в размере 18 млн евро.



В футболке «Пармы» игрок провёл 36 матчей и забил 11 голов. Проблема итальянца — травматичность. Инглезе почти за два года был в лазарете чуть больше шести месяцев. А нужен ли вообще Роберто «Парме»? Инглезе 28 лет, а количеству нападающих в клубе могут позавидовать многие.



Сейчас футбольным клубам тяжело, а помимо выкупа в размере 18 млн Инглезе, у «Парма» ещё должны выкупить Янна Карамо из «Интера» за 8 млн евро. Ситуация прямо-таки фатальная. Хоть как-то сглаживает ситуацию тот факт, что игроки, тренерский штаб и персонал «Пармы» полностью отказались от месячной зарплаты.



«Наша команда хотела бы поблагодарить всех своих сотрудников за чувство ответственности, проявленное в это трудное время, и решение, которое требует здравого смысла и командного духа», — сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Андреа Пинамонти («Интер» — «Дженоа»)

Сумма, за которую должен перейти в новый клуб: 18 млн евро



Рыночная стоимость сегодня: 13,5 млн евро



Пожалуй, самая странная сделка. Прошлым летом нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти на правах аренды отправился в «Дженоа». Причём генуэзцы по итогам сезона должны выкупить игрока за 18 млн евро. Почему сделку многие считают странной? За минувший сезон Пинамонти провёл за клуб 22 игры и забил всего 4 гола. В команде от молодого нападающего ждали большего. Сейчас расскажем почему.



Пинамонти родился маленьком городке Валь-ди-Нон в Тренто. С детства мальчуган был по уши влюблён в футбол, поэтому к восьми годам вместе с родителями Андреа поехал на просмотр в «Интер». Таких, как он, со всего мира приехало пару тысяч человек, но Пинамонти оказался в числе прошедших отбор. Но он был слишком юн, поэтому в следующий раз приехал в «Интер» в возрасте 14 лет.



Андреа прошёл все молодёжные команды «Интера» и сборной Италии, а 8 декабря 2016 года дебютировал за основную команду в матче против «Спарты» в рамках Лиги Европы. В январе 2017 года британское издание The Guardian включило Пинамонти в список 50 самых перспективных игроков Италии.

Сильными качествами игрока можно назвать дриблинг и игру головой. Также он быстро принимает решения на поле. Но тренер продолжал игнорировать молодого Пинамонти.



«Мне говорили, что я теряю время, потому что не играю, – вспоминает Пинамонти. – Но это не так. Я тренировался с профи, это очень помогло. Особенно полезно было работать с Мауро Икарди. Он дал мне множество советов, многому научил в игровом плане. Мы стали настоящими друзьями. Раньше моим кумиром был Златан Ибрагимович, но теперь я могу сказать точно, что ориентируюсь на Икарди».



В итоге в 2018 году Андреа был отдан в аренду в итальянский «Фронзионе». За календарный год Пинамонти провёл 27 матчей, забил пять мячей. В родной команде ему места так и не нашлось, поэтому молодой нападающий решил перейти в «Дженоа». Хоть сезон у него не задался, но будьте уверены, этот парень не потеряется. Почему? Агентом итальянца является Мино Райола. А его клиенты редко остаются в тени.