Соблазнительная телеведущая променяла бывшего игрока «Монако» на нынешнего

В мире масса футболистов, так ни разу и не сыгравших за первую команду. Сенегальский нападающий Кейта Бальде – из их числа. Карьера футболиста — сплошное путешествие. Во время остановки в «Лацио» Бальде обрёл семью. Теперь Кейта выступает бок-о-бок с Александром Головиным, а его двоюродный брат Ибраима Бальде четыре года отбегал за «Кубань».
С Симоной Гуатерой нападающий познакомился несколько лет назад. Девушка даже приезжала в Россию на матчи Сенегала на чемпионате мира 2018 года, чтобы поддержать возлюбленного.
Симона — итальянская модель и телеведущая, снискавшая популярность благодаря развлекательному шоу Telecinco Striscia la Notizia. За свою жизнь она успела поучаствовать во всех элитных конкурсах красоты: «Мисс Италия», «Мисс Мира», «Мисс Вселенная». С 15 лет итальянка активно снимается в рекламных роликах.
Как признаётся Симона, футбол в её жизни не является чем-то новым. Она влюбилась в «Интер» времён Жозе Моуринью, помимо этого работала на «Камп-Ноу» в Барселоне. Да и последний роман у итальянки был с бывшим полузащитником «Ромы» и «Монако» — Стефаном Эль-Шаарави.
Недавно Симоне исполнилось 30 лет, пятилетняя разница в возрасте с нападающим «Монако» не помешала паре создать крепкие семейные отношения. Сейчас они воспитывают пятимесячного сына.
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