Футбол теряет миллиарды. Что в этом хорошего

Согласно последнему отчёту Deloitte, вышедшему в январе, 10 клубов Европы с самым большим доходом суммарно заработали за год около 6 млрд евро. Испанская Ла Лига даёт почти полтора процента валового внутреннего продукта Испании (и 185 тыс. рабочих мест), а 20 клубов АПЛ ежегодно платят больше трёх миллиардов фунтов налогов. Футбол — это невероятно дорогое шоу. Но когда оно возобновится, будет уже намного менее дорогим.

Сколько денег теряет футбол?

Аудиторская компания KPMG (входит в топ-4 крупнейших в мире, наряду с той же Deloitte) провела исследование и назвала цифры. Если чемпионаты НЕ будут доиграны, пять ведущих лиг Европы потеряют от 4 млрд евро и выше. Нижняя планка обусловлена доходами в день матча и от продажи телеправ: эти деньги точно не удастся вернуть. Верхняя остаётся туманной, потому что спонсорские контракты клубов индивидуальны, и можно ждать разных решений в разных ситуациях. Но что ещё важно: даже если чемпионаты продолжатся, убытки всё равно будут огромными.



Играть без зрителей — значит лишиться части дохода от оставшейся части сезона. Какой именно части, зависит от лиги. В Англии доход в день матча значит меньше, в Германии больше. В среднем для пяти топ-лиг это 20% дохода. Вот что это значит в абсолютных значениях: только упомянутые выше 10 самых богатых клубов вместе зарабатывают на стадионах в день матча больше миллиарда евро за сезон. Если даже чемпионаты Англии, Италии, Испании и Германии будут продолжены, они точно пройдут без зрителей, а играть осталось больше четверти сезона. То есть в лучшем случаем гарантирован минус 250 млн только для 10 ведущих клубов, не считая всех остальных. Или вот цифры только для АПЛ: в прошлом сезоне 20 клубов заработали в день матча 650 млн фунтов. Если спроецировать эти цифры на текущий сезон, то гарантированные потери (даже если сезон продолжится) — 150 млн фунтов. Добавьте к этому, что во Франции уже решили не доигрывать сезон. По данным KPMG, потери Лиги 1 составили 400 млн евро. Но и это не всё.



Добавьте рухнувший трансферный рынок: клубы, которые живут за счёт продаж игроков, недополучат деньги, и это даже никак не будет учтено официальной статистикой. Но мы можем посчитать. По данным ФИФА, общая стоимость всех трансферов 2019 года составила семь миллиардов евро. Ключевой вопрос — на сколько упадут цены. Если на 10%, клубы-продавцы недополучат 700 млн, а если на 20% (как предполагает Transfermarkt), то речь уже более чем о миллиарде.

Сразу оговорюсь: я не отношу себя к робин гудам, радующимся в любой ситуации, когда богатые теряют деньги. Новость о том, что капитализация Amazon, Apple, Facebook и Microsoft снизилась на 400 млрд из-за коронавируса, не вызвала злорадную улыбку. Да и убытки Вагита Алекперова, Леонида Михельсона или Леонида Федуна как-то не повышают настроение. То же касается и футбола. Поэтому заголовок материала вовсе не подразумевает социалистического торжества формата «день твой последний приходит, буржуй». Нет.



Падение доходов — огромная проблема, которая уже сказывается и ещё скажется не только на капризных звёздах с разноцветными волосами, но и на клубных врачах, стюардах, поварах, уборщиках, осветителях, детских тренерах и так далее. На обычных людях. Например, на мне она тоже сказалась. Не вдаваясь в подробности, скажу, что из-за отсутствия футбола я перестал вести подкаст и программу в YouTube с соответственными потерями. Злорадствовать из-за чьих-то убытков в такой ситуации просто глупо. Речь о другом: о том, что помимо очевидных негативных последствий нас ждёт и одно положительное.

И в чём хорошая новость?

Вы наверняка помните, как «Тоттенхэм» за целый год не купил ни одного игрока. Тот сезон закончился финалом Лиги чемпионов, то есть эксперимент нельзя назвать таким уж провальным, но он остался исключением. «Ливерпуль», потратив на ван Дейка и Алисона 140 млн евро, выиграл Лигу чемпионов (и почти АПЛ), но и без них был неплохим клубом. И вообще, Юрген Клопп как-то сказал, что лучший способ усилить команду — не трансферы, а тренировки. И это тоже исключение.



У тренеров в больших клубах сейчас нет такой опции — прокачать игрока. Находясь под давлением, они не позволяют себе такой роскоши и всё время покупают новых. Даже если это не всегда продуктивно. Хосеп Гвардиола заново научил Тьерри Анри играть в футбол, когда тому было 30 лет (по словам самого Анри) и превратил Пике и Бускетса из неплохих игроков с очень ограниченным функционалом, в легенд и ролевые модели. А сейчас он тасует колоду с крайними защитниками: Канселу, Менди, Данило, Анхелиньо — и третий год не может выбрать основного. Абсурд: на четверых «Сити» потратил 160 млн евро, а играет всё равно двухкопеечный Зинченко, потому что он лучше усваивает требования тренера.

Как родилась главная команда последних 10 лет — «Барселона» Гвардиолы Почему Гвардиола избавился от Роналдиньо, что изменил в тактике и почему так долго выигрывал.

Кажется, что за три года Пеп уже мог бы вырастить игрока из молодёжки с необходимыми качествами, но он продолжает брать дорогих готовых игроков. Парадокс: дорогой трансфер не всегда является лучшим решением, но в большим клубах он как будто стал единственным решением.



Яркий пример — как Диего Симеоне работает в «Атлетико». В 2014 году он выиграл Примеру и разрывал в ЛЧ с уже пожилым Давидом Вильей и вечно пожилым Диего Костой — оба обошлись клубу в три млн евро! Это был бунт обычного клуба против сверхбогатых, и это был успех. Но с тех пор кое-что изменилось.



За Джексона Мартинеса «Атлетико» отдал почти 40 млн, за Лусиано Вьетто — 20, за Кевина Гамейро — 25, за возвращение Диего Косты — больше 60, за Тома Лемара — 70, за Желсона Мартинша и Николу Калинича — около 40. Итого 250 млн за атакующих игроков, чем суммарный вклад в результаты команды оказался минимальным. Все эти трансферы не сработали. И это я ещё ничего не сказал про Альваро Морату, чудовищная реализация которого является чуть ли не главной причиной провала «Атлетико» в Примере. За него мадридцы 1 июля должны будут отдать «Челси» 56 млн евро. Зачем всё это? Это ведь даже не работает. Все эти готовые звёздные форварды у Симеоне провалились, а успеха добился вингер Антуан Гризманн, которого Чоло переучил под свою модель с контратаками через центр.

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

Иногда кажется, что тренеры больших клубов просто не имеют права перестать тратить деньги на дорогих игроков. Хорошая новость в том, что теперь у них вынужденно появится такая возможность.



Я хочу посмотреть, как Зинедин Зидан не сможет получить ещё 300 млн евро на усиление состава. И окажется с восстановившимися от травм Асенсио и Азаром, молодым Вальверде, вернувшимися из аренд Хакими, Эдегором, с набравшимися опыта Винисиусом и Родриго. Как заменить Бензема? Простой вариант — 300 млн на Мбаппе, но что, если придётся дать шанс Йовичу? Или перейти на ложную девятку? Или играть с ромбом в полузащите и парой форвардов, без одной девятки? Интересно.



Я хочу посмотреть, как «Барселона» столкнётся с необходимостью не совершать очередной абсурдно-дорогой трансфер в атаку, а выбирать из того, что есть. А там всего-навсего Гризманн, Месси, Суарес, Дембеле и Коутиньо. И вроде бы объективно в паре Месси-Суарес любой третий — лишний, но что, если тренеру всё-таки удастся встроить Гризманна? Я хочу увидеть ещё одну попытку, в конце концов, речь не о Брэйтвейте, а об одном из трёх умнейших игроков мира (наряду с Месси и де Брёйне).

Гризманн – очень, очень умный игрок. Всего одно доказательство Разбор главного момента вчерашнего финала, где важность Гризманна гораздо важнее, чем вам кажется.

Томас Тухель собрал в Дортмунде интереснейшую команду, а в Париже постоянно вынужден идти на компромисс, чтобы выпустить всех звёзд одновременно. Конвейер дорогих трансферов не останавливается, но если всё-таки остановится? Тогда мы увидим артхаусный тактический проект в супербогатом суперклубе.

Может, Гвардиола наконец найдёт левого крайнего защитника в академии. Или доработает одного из тех 128, что у него есть сейчас. Может, Жозе Моуринью вспомнит, что мотивировать обычных игроков на войну со всем миром проще, чем суперзвёзд.



Среди множества минусов текущей ситуации есть один несомненный плюс. Тренеры больших клубов стали слишком похожи на пользователей Football Manager и слишком мало — на тренеров. Вряд ли они рады этим трудностям, но я говорю с позиции зрителя. Как зритель, я буду рад, если игрок калибра Филиппе Коутиньо перестанет считаться балластом.



Пока невозможно прогнозировать, кто больше пострадает от кризиса, кому придётся идти на большие компромиссы (естественно, это могут быть и не «Реал» с «Барселоной»), но ясно, что какие-то компромиссы будут. А значит, будут свежие решения и эксперименты, которых в последние годы стало не хватать. Пусть даже не от хорошей жизни, а под давлением обстоятельств, но будет больше идей, направленных на раскрытие таланта игроков. Хоть что-то хорошее.

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