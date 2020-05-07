«Арсенал» с Аршавиным вёл 4:0, но упустил победу. Видео потрясающего камбэка

В сезоне АПЛ 2010/2011 «Арсенал» впервые за долгое время был близок к чемпионству. «Канониры» к 26-му туру шли на втором месте, отставая от «МЮ» всего на пять очков. Мало кто думал, что «Ньюкасл» сможет остановить «Арсенал», ведь беспроигрышная серия «канониров» насчитывала 8 встреч (6 побед и 2 ничьих). «Ньюкасл» же, напротив, три матча не мог выиграть.



Всё указывало на то, что «Арсенал» – явный фаворит, и ничего, кроме их победы, ожидать здесь не стоит. Поначалу так и было, но «сороки» смогли вернуться в игру после разгрома. Не обошлось и без спорных решений арбитра.

Разгром за полчаса. Аршавин отдал две голевых передачи

Состав «Ньюкасла»: Харпер, Симпсон, Уильямсон, Колоччини, Хосе Энрике, Нолан, Тиоте, Бартон, Гутьеррес, Бест, Лёвенкранс.



Состав «Арсенала»: Щенсны, Санья, Косельни, Джуру, Клиши, Диаби, Уилшир, Фабрегас, Уолкотт, Аршавин, ван Перси.

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Уже на 1-й минуте «Арсенал» открыл счёт. Аршавин сместился в центр, дождался передачи от Диаби, после чего вывел Уолкотта на рандеву с Харпером. Без особых проблем Тео убежал от Колоччини и покатил мяч в дальний угол. Через две минуты Аршавин удачно исполнил штрафной – навес пришёлся точно в голову Джуру.



Такого не ожидали, пожалуй, даже сами игроки «Арсенала». На 10-й минуте Робин ван Перси забил третий мяч. Вновь не обошлось без участия Андрея Аршавина: россиянин ошибся в передаче, но сразу же вступил в отбор, в результате чего мяч дошёл до Абу Диаби. Французский опорник нашёл Уолкотта, который ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Уильямсон не успел накрыть удар ван Перси. Разгром 3:0 всего за десять минут!



Проблемы «Ньюкасла» на этом не закончились. На исходе первого получаса игры голландец оформил дубль. Бакари Санья подключился вперёд и выполнил навес на ван Перси. Робин здорово открылся и пробил головой в упор с пяти метров. Харпер был бессилен. Первый тайм закончился с неприличным счётом 4:0. Болельщики «Ньюкасла» потянулись с трибун, не желая наблюдать за разгромом любимой команды. Как оказалось, во втором тайме только начиналось всё самое интересное.

Видео доступно на «Чемпионате».

Удаление, странный пенальти и камбэк «Ньюкасла»

Может быть, «Арсенал» забил бы ещё, но удаление подкосило гостей. На 50-й минуте Бартон пошёл в жёсткий подкат, после которого Диаби слетел с катушек: он схватил Джоуи за шею, толкнул на землю, а потом сцепился с капитаном «Ньюкасла» Кевином Ноланом. Игроков разняли, но Диаби получил красную карточку за своё поведение.



«Ньюкасл» побежал в атаку. Почти сразу после удаления, «сороки» начали создавать моменты. Дважды выручал «канониров» Войцех Щенсны. На 68-й минуте Леон Бест заработал пенальти, который реализовал Джоуи Бартон. Чуть позже Бест забил сам: после его удара мяч попал в Клиши, но Леон не выключился из игры и успел первым на добивание. Счёт 4:2, а времени оставалось не так много.



На 83-й минуте главный арбитр матча Фил Дауд назначил спорный пенальти. Уильямсон пришёл в чужую штрафную, но угодил в «коробочку» из Косельни и Росицки. За такое падение далеко не каждый судья укажет на «точку». Бартон вновь забил с пенальти, сократив отставание «Ньюкасла» до одного мяча. За три минуты до конца матча Шейк Тиоте сравнял счёт. После выноса мяча из штрафной, он пробил слёту прямо в угол ворот Щенсны. «Ньюкасл», кстати, мог и выиграть, но удар Нолана был немного неточен.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Арсенал» потерял шансы на чемпионство

Андрей Аршавин мог стать героем того матча, но «Ньюкасл» сотворил что-то невероятное. «Такого в моей карьере ещё не было. Хорошо ещё, что не проиграли. Все в команде сильно расстроились. Сказалось удаление Диаби, потом ещё Джуру получил травму… В любом случае мы должны пенять только на себя», – сказал Аршавин после игры.

Камбэк «Ньюкасла» стал отправной точкой для падения «Арсенала». Отставание от «МЮ» составляло 4 очка, но в игре «канониров» что-то сломалось. «Арсенал» в последующих 12 матчах одержал всего три победы, как итог – 4-е место, над которым не шутил только ленивый. «МЮ» без особых проблем доехал до чемпионства, а «канониров» в турнирной таблице опередили «Челси» и «Манчестер Сити».



Арсен Венгер критиковал судейство Фила Дауда: «Я не спорю с удалением Диаби, но думаю, что Бартон заслуживал красную карточку не меньше. Тот подкат выглядел жёстко, агрессивно. После удаления игроки начали паниковать. Мы потеряли два важных очка, но куда серьёзнее психологический ущерб для команды». Алан Пардью, главный тренер «Ньюкасла», заявил: «Честно говоря, я думал, что мы забили пять голов и выиграли. Немного не повезло. Этот матч наши болельщики запомнят надолго».