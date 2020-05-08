В 18 лет играл в Лиге чемпионов, а потом резко исчез. Судьба таланта из ЦСКА Ники Пилиева

Осенью 2009 года он внезапно ворвался в состав ЦСКА – и сразу в Лиге чемпионов! Болельщики недоумевали: кто такой, почему не знаем? Редкий воспитанник клуба удостаивался чести в 18 лет дебютировать в главной команде, особенно – той, не испытывавшей материальных и кадровых трудностей, а тут пришлый мальчик, ноунейм для широкой аудитории. Естественно, появление курчавого новобранца вызвало резонанс в красно-синих кругах, а осетинская фамилия породила многообещающие аналогии с Дзагоевым. Алан к тому времени – даром что всего на год старше – уже выдал один восхитительный сезон в РПЛ и на высоком уровне отыграл половину второго.

В школе «Локомотива» Пилиев жил в одной комнате с Кокориным. На мемориале Гранаткина забил больше Заболотного и Полоза

Для кого Ника точно не был тёмной лошадкой, так это для детско-юношеских тренеров. По своему возрасту Пилиев, деливший в интернате «Локомотива» одну комнату с Кокориным, котировался высоко. Особенно после сильного выступления на мемориале Гранаткина. Многие из парней Николая Савичева впоследствии заиграли на высоком уровне – Беляев, Полоз, Заболотный, Чернов… — но ярче всех в январе 2009-го блеснул юный «железнодорожник» Пилиев. Особенно ему удался финальный матч с турками: два гола (из трёх) и звание игрока матча.

Пропавший талант из ЦСКА. Федотов играл в ЛЧ, а теперь работает в порту и смакует пиво Воспитанник ЦСКА кардинально изменил жизнь.

2009-й вообще знаменательный для полузащитника, лучший в карьере. 16 мая он с лёгкой руки «и. о.» Маминова дебютировал в Премьер-Лиге, заменив в игре с «Тереком» сверстника и конкурента по позиции Гатагова. В августе перешёл в ЦСКА, а уже в сентябре вышел против «Вольфсбурга» при 25 тысячах зрителей на «Фольксваген-Арене».

Даниэл Карвальо, Ника Пилиев и Чиди Одиа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

От юношеского состязания до взрослой Лиги чемпионов за восемь месяцев – от такого вертикального взлёта у кого угодно голова закружится. Но в Ватутинках хватало дядек, способных на ранней стадии распознать симптомы «звездняка» и оперативно провести профилактику с молодым. Пилиев прилежно выполнял все распоряжение тренера и рекомендации старших товарищей. Иначе не играл бы.

В 18 лет Ника выходил в основе на дерби с «Динамо» и на замены — в Лиге чемпионов

Ему повезло попасться на глаза Хуанде Рамосу. Лишённый сугубо российских стереотипов, испанец сразу запустил одарённого парня во взрослый футбол. Осень 2009-го – лучшее время в карьере Пилиева. 15 сентября он отыграл полчаса против «Вольфсбурга», заменив Щенникова.



Через пять дней вышел в старте против «Динамо» с Кержаковым и Смоловым в атаке и внёс посильный вклад в разгром бело-голубых – 3:0.



«Рамос не просто так поставил его в Германии, — вспоминает тогдашний ассистент испанца Виктор Онопко. – Ника действительно сильно выглядел в тренировках и своей работой заслужил место в составе. Мне очень нравился Пилиев как футболист: резкий, техничный, быстрый. Левая нога хорошая, поставленный удар. Видение поля. В Вольфсбурге Ника неплохо вошёл в игру – неслучайно потом тренировался с основой, играл. С ним связывали надежды».



После дерби Ника ещё дважды выходил в РПЛ: против «Зенита» на замену и Нальчика – в старте. Но пиком его карьеры, как мы теперь понимаем, стали встречи с великим «Манчестер Юнайтед». Ничего круче в его практике не было.



В Москве Рамос бросил Нику в бой на последние 20 минут вместо Нецида. Ожидать от него подвигов на узкой дорожке с легендарным капитаном «МЮ» Гари Невиллом было наивно. Никто, по большому счёту, и не ожидал. Но получить единственный мяч в свои ворота за четыре минуты до конца было чрезвычайно обидно всему ЦСКА.

На ответку в Манчестер красно-синих вёз уже Слуцкий. На «Олд Траффорд» Пилиев отбегал всего пять минут, но ауру знаменитой арены успел прочувствовать. Многие его сверстники о такой привилегии могут только мечтать. Тот знаменитый матч ознаменовал начало «новой эры» в истории ЦСКА. Пилиеву места в ней не нашлось.

Ника Пилиев и Василий Березуцкий Фото: pfc-cska.com

Слуцкий выделил Пилиеву всего 12 минут игрового времени. Онопко считает: игрока подкосила травма

Удивительно, что с молодым российским специалистом и известным мастером коммуникации Ника не сработался. Во всех последующих интервью Пилиев вспоминал Леонида Викторовича с плохо скрываемой обидой. Однажды даже договорился до того, что Слуцкий – не топ-тренер по меркам РПЛ. Стандартная для футбола история: играешь – тренер хороший, нет – плохой. Пилиев у Слуцкого наиграл 12 минут: 5 в ЛЧ + 7 в РПЛ. Всё.

Первую половину 2010-го, залечив межпозвоночную грыжу, хавбек безвылазно просидел на лавке. В своём премьерном полноценном сезоне в топ-клубе Слуцкий предсказуемо сделал ставку на опытных бойцов за очень редким исключением. Молодой, амбициозный уроженец Тбилиси ждать своего шанса на лавке не захотел.



«Всем футбольный бог даёт возможность проявить себя, но не все, по тем или иным причинам, её используют, — рассуждает Онопко. – Звёздная болезнь – это точно не про Пилиева. Скромный, трудолюбивый парень. Молодые ребята, только начав прилично зарабатывать, спешат купить себе модную тачку. А я им всегда говорил: «Зачем тебе машина? Купи сначала квартиру, посоветуйся с родителями». Большие деньги многим сослужили плохую службу. Бывает, полгода отыграет на уровне – и думает: всё, жизнь удалась. Снижает к себе требования. Пилиев таким не был. На тренировки на микроавтобусе с ребятами ездил. Мне кажется, Нику подкосила операция на спине. После неё у него пропала прежняя резкость, координация».

Ника Пилиев, Георгий Щенников, Милош Красич и Алан Дзагоев в стенке. Бьёт Александр Кержаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Последний раз в РПЛ Пилиев сыграл 10 лет назад — в «Амкаре» Рахимова

Помочь талантливому полузащитнику игровыми минутами взялся Рашид Рахимов, хорошо знавший футболиста по «Локомотиву». Но долгого и счастливого сотрудничества у них в Перми не вышло. Сыграв всего пять матчей за полгода, Ника вернулся в ЦСКА, чтобы лишний раз удостовериться в своей ненужности тренеру и уйти в новую аренду. Столичный клуб на полгода одолжил Пилиева братиславскому «Словану», а затем с концами отпустил в Астрахань.



«По человеческим качествам, по характеру Ника был суперпарень, — рассказывает Рахимов. — Игровые качества – тоже неплохие: быстрый, резкий, с хорошим ударом. В той молодёжке «Локомотива» много нормальных пацанов было – Пилиев, Гатагов, Бурлак, Минченков. Я пытался потихоньку подтягивать их к первой команде. После дал Нике шанс в «Амкаре». Как только молодой футболист начинает себя проявлять, к нему сразу возникает определённый интерес, и здесь очень важно сохранить холодную голову. Отдавать себе отчёт в том, что ещё ничего не достиг, и кроме тебя самого тебе никто не поможет. Возможно, в тот момент рядом с Никой не нашлось человека, который подсказал бы, убедил перетерпеть, работать ещё усерднее. Потому что в 18-19 лет такие шансы зачастую даются авансом. Но в 18 лет у нас и мозги 18-летние: считаем себя лучшими, обижаемся, если не дают играть. В профессиональном спорте мало иметь определённый уровень – его нужно подтверждать и повышать. Где ты играл вчера, уже никому не интересно. Значение имеют только сегодня и завтра. А Ника в какой-то момент остановился в росте. Таких историй масса, к сожалению».



Именно у Рахимова Пилиев последний раз сыграл в Премьер-Лиге – в сентябре 2010-го. С тех пор минуло почти 10 лет. К 29 годам Ника собрал по-своему уникальную коллекцию из 13 (!) разнокалиберных клубов, не считая нынешнего. Побывал в ФНЛ, ПФЛ, высших лигах Словакии, Грузии, Армении, Латвии – только в РПЛ не вернулся. То, что представлялось подножием серьёзной карьеры, на деле оказалось вершиной.

Теперь Ника за компанию с другим бывшим «армейцем» Григорьевым пылит в «Кубани Холдинг», защищает спортивную честь станицы Павловская. В прошлом году они сделали своеобразный «требл»: выиграли чемпионат, Кубок Краснодарского края и «Золотой колос» (соревнования для сельских команд). Лига чемпионов осталась где-то далеко, будто в прошлой жизни. Но Ника ни о чём не жалеет. Послушаем наконец его самого.

Монолог Ники Пилиева

— Лигу чемпионов как сейчас помню. В РПЛ ещё не играл, а на выезд в Вольфсбург полетел. Хуанде Рамос в начале второго тайма отправил разминаться, минут через 20 подозвал: «Выйдешь вместо Жоры Щенникова, освежить фланг. Обыгрывай, не бойся». Мы к тому времени 0:2 проигрывали. В принципе, неплохо вошёл в игру. Сразу прибавилось доверия. На «Динамо» вышел в основе – 3:0 выиграли. Стал потихоньку получать практику, а потом сменился тренер, через одну или две игры я получил травму – и начались скитания…

Мне не в чем себя упрекнуть. Я всегда профессионально относился к делу. Думаю, в этом плане ни у одного тренера не было проблем со мной. Самому себе 18-летнему посоветовал бы лишь одного – аккуратнее относиться к себе в плане восстановления. А я, наоборот, перегружался, хотел побыстрее расти. Зелёным пацаном провёл четыре сбора наравне с мужиками – наверное, это тоже сказалось. Усталость накопилась, организм дал сбой.



Не раз слышал версию, что операция на позвоночнике сказалась на моих скоростных качествах. Не уверен, так ли это на самом деле, но форму действительно набирал сложно. Восстановился, прошёл сборы, рассчитывал получить шанс, но – не получил. Практически весь первый круг просидел на замене. Один раз только Слуцкий отправил меня разминаться – в игре с «Сатурном» в Химках, но и там даже на минуту не выпустил. Было чуть-чуть обидно. После возвращения из «Амкара» у меня состоялся разговор с Леонидом Викторовичем в Испании. Он посоветовал ещё раз пойти в аренду, набраться опыта: «А дальше будем смотреть». Я съездил в Словакию, вернулся, но ничего не изменилось. Тогда мне стало окончательно ясно, что смысла досиживать в ЦСКА до окончания контракта нет. Всего-то полгода и оставалось. Одному тренеру нравишься, подходишь, другому нет – обычное дело.



Видимо, я не встретил своего тренера вовремя – и понеслось: травмы, частая смена команд. Плюс в нашем футболе многое зависит от агентов. Когда тебе 18-19 и ты в порядке, на тебе все хотят «навариться». На человека после травмы смотрят совсем по-другому, желание помочь сразу пропадает. Не я один такой – многие ребята сталкивались с такими проблемами.

Но я всё равно ни о чём не жалею. Со многими классными тренерами поработал: Рамос, Вайсс, Карпин. У Сёмина две-три недели тренировался. С Юрием Фарзуновичем Газзаевым вообще три раза пересекались: дважды в «Волгаре» и раз в «Алании». Думаю, этот громадный опыт мне ещё пригодится в дальнейшем. У меня уже были мысли тренерскую начинать – я и лицензию в конце года в Москве получил, месяц в отпуске с детишками занимался в ДЮФА ЦСКА у Евгения Варламова, но потом решил: пока сил много, надо ещё подвигаться.

Лионель Месси и Ника Пилиев Фото: из личного архива Ники Пилиева

«В 20 лет у меня срубило башню». Талантливый воспитанник ЦСКА на 2,5 года исчез из футбола Печальная и поучительная история.

В «Кубань-Холдинг» полтора года назад друг позвал – Аслан Догузов. Мы с ним детьми по 1991 году играли друг против друга: он за «Динамо», я – за «Локо». Команда у нас интересная, думаю, даже по второй лиге выделялась бы. Ходили разговоры об объединении с «Кубанью», но не смогли урегулировать какие-то вопросы с губернатором. Пока остались в первенстве Краснодарского края. Были варианты в ПФЛ, но вторая лига сегодня – это дно. Там не столько играют, сколько мучаются – в надежде, что вдруг кто-то обратит внимание. В РПЛ оттуда не позовут – максимум в первый дивизион. Так ради чего терпеть все эти переезды, задержки? А здесь у нас день в день зарплата, в бытовом плане всё нормально – во второй лиге мало у кого такие условия есть. Живём на базе, кормят три раза в день, экипируют – всё профессионально. Президент клуба очень любит футбол и старается создать комфортные условия команде. У него большая ферма. Бизнесмен, сельским хозяйством занимается.



Наверное, трудно поверить, но даже в первенстве края реально получать удовольствие от футбола. Не такой дворовый уровень, как можно подумать. Та же ПФЛ, только без утомительных разъездов. Много поигравших ребят. С Антоном Григорьевым вообще в четвёртой команде встречаемся – вместе играли в ЦСКА, «Волгаре» и Владикавказе. У нашего главного конкурента Роман Герус ворота защищает – наверняка помните его по «Амкару». На безбедную старость футболом я не заработал, но всё поправимо.