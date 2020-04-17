Пропавший талант из ЦСКА. Федотов играл в ЛЧ, а теперь работает в порту и смакует пиво

В 18 лет Семён Федотов капитанил в молодёжке ЦСКА и дебютировал за основу в Лиге Европы. В 19 играл в РПЛ и ЛЧ. А в 28 фактически закончил карьеру. Как так вышло? Почитайте: нетривиальная история.

После женитьбы на эстонской девушке Федотов переехал в Прибалтику и увлёкся бегом. Готовится к питерскому марафону

— Судя по публикациям в «Инстаграме», вы на карантине бегом увлеклись. Никак к марафону готовитесь?

— А я всю жизнь бегаю. Но если раньше делал это для поддержания тонуса, по утрам, то теперь стал целенаправленно накручивать километры: 20-30 в день. Поначалу тяжело было: тут специфика другая, чем в футболе, ноги каменными становились, но постепенно втянулся, вошёл во вкус. Теперь хочу пробежать марафон, изучаю календарь соревнований. Если больше ничего не перенесётся, надеюсь 28 июня в Питере стартовать – мне из Эстонии недалеко ехать.

— Как там у вас обстановка с вирусом?

— Все торговые центра прикрыли. Продуктовые магазины работают. За выход на улицу не штрафуют, но если больше двух человек соберутся – полиция разгоняет. Да тут и так на шашлыки никто массово не ходит. Эстонцы по природе своей дисциплинированные люди: сказали нельзя – значит нельзя.



— С каких пор в Прибалтике обосновались?

— У меня жена местная. Познакомились через шесть дней после моего приезда в Эстонию, в июне 2017-го, на День города. Ну и закрутилось. Через год поженились, родился ребёнок. Купил двушку в Силламяэ, под Нарвой, и окончательно переехал. Конечно, это было непростое решение, но аргументов за набралось гораздо больше, чем против. Тихая, спокойная страна. Мне сразу понравилась. Оформил вид на жительство, теперь могу без виз по Европе кататься. Из квартиры море видно – красота. Я всем доволен.

— Вы же после «Калева» ещё возвращались в Россию?

— Да, когда местную команду из-за долгов спустили в низшую лигу, я полгода сидел без дела, а зимой пошёл в «Торпедо» из Владимира. Полсезона там отбегал, потом вернулся на год в «КАМАЗ» и ещё полгода в ростовском СКА был.



— А там чего не задержались?

— В плане города и погоды всё было прекрасно – финансовые условия не устроили. На 50 тысяч рублей в Эстонии не прожить. У меня только коммунальная плата – 200 евро.

Тренер Аджем не давал спуску Семёну, а Гришин назначил капитаном – сначала в школе, а потом и в молодёжке

— «Википедия» указывает вашим родным городом Москву.

— Ошибка, из Владимира я. В Москву только в 14 лет попал, в 2006-м. В каждой детской команде бывают деловые родители, которые везде лезут, – и у нас во владимирском «Торпедо» такой дядя был, отец капитана. Его сына в столице завернули, так он мне организовал просмотр в школе ЦСКА.



— В чём заключался его интерес?

— Точно не в деньгах. Наверное, увидел потенциал во мне и решил помочь выбраться из «деревни» в люди. Звонил в «Спартак», «Локомотив», но у них составы уже были сформированы, набор закончился. Тренер ЦСКА Андрей Марьянович Плахетко сказал: «Ладно, привозите, посмотрим». Через три недели тренировок говорит: «В интернате мест нет, если сможете снять квартиру – оставим». Типа, слабоват, но что-то есть. Распространённая раньше тема, как я понимаю. Что делать – сняли квартиру.



— Родители могли себе это позволить?

— У бати своя фура была – грузоперевозками занимался. Пока крупные фирмы не стали «душить», какие-то деньги водились. Мама врачом-рентгенологом в стоматологии работала, тоже что-то зарабатывала. Сняли мне однушку в районе станции метро «Динамо».



— Как жилось одному в мегаполисе?

— Мне нравилось! Я с детства самостоятельным парнем был. С утра ехал в школу у «Аэропорта», там же делал уроки и шёл пешком на тренировку на Песчаную. Вечером – домой. В школе пообедаю, на ужин яйца пожарю, бутербродик сделаю – и порядок. Не голодал. Да и родители на выходные часто проведывали.

— Своя «хата» в 14 лет – небось, «фестивалили»?

— Не-не (смеётся), не с кем было. Интернатовские общались с интернатовскими, москвичи – с москвичами, а я, получается, сам по себе был. Одиночка. Только с одним парнем, Лёшей Ромашиным из Нижнего Тагила, со временем сдружились – его взяли на таких же условиях, как и меня. На выходных выбирались погулять. А когда Гришин принял 1992 год, сразу объявил: «Больше не на квартире живёшь – переезжаешь в интернат, на «Динамо». Там все жили – хоккеисты, баскетболисты, борцы.



— Кто-то из «интернатских» футболистов пробился наверх?

— Антон Заболотный с нами жил. Базелюк.

— Заболотный по молодости сбегал из общаги на дискотеки. Вы с ним?

— Нет, дискотеки вообще не любил. В свободное время бегал, по выходным ходил в «Макдоналдс». Гулять выбирались на «Охотку», и обязательно – в экипировке, чтобы все видели: ЦСКА идёт (смеётся).



— Слышал, что ваш брат за «Спартак» играл.

— Да-да. Когда все по 1996 году ещё мелкими были, Антон уже здоровым вымахал. Его тогда все звали – «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар». Меня в команде убеждали: «Давай брательника к нам». А что я ему посоветую, если он рвался в «Спартак»? Мы с ним часто подкалывали друг друга. Он мне рассказывал сказки про спартаковскую технику, а нам с детства прививали мысль: «Только ЦСКА». До сих пор слежу за командой – это на всю жизнь.

— Как у брата карьера сложилась?

— Никак. После школы «Спартака» немного поиграл за дубль, вернулся во Владимир, а на родине вообще не дали шанса. Сунулся в академию Понедельника в Ростове – её закрыли. После этого немного побегал на КФК в Нижнем Новгороде и закончил. Сейчас у них с женой небольшой ресторанный бизнес в Коврове.



— Кто из сверстников считался самым крутым в школе?

— Щенников, наверное. Жора на год старше: я – 1992 года рождения, он – 1991-го. Но суммарно самым сильным считался 1989 год. Особенно Вадим Гаглоев выделялся, который юношеское Евро потом выиграл.



— Тренер Аджем мог крепким словцом встряхнуть молодого?

— Мог поймать прилично. Своеобразный тренер. Поначалу у нас с ним вообще не клеилось. Постоянно меня поддушивал: «Федя, чё ты там, беги…» Мне казалось – придирается, вообще не видит в команде, а теперь понимаю: Николаич добра мне желал. При нём я играл без замен в молодёжке и начал привлекаться в основу.



— Есть персональная история с Гришиным? Всё-таки Александр Сергеевич – компанейский, юморной мужчина.

— Это точно. Сергеич баню очень любил – специально команду за два дня до игры в Ватутинки завозил. Часто приговаривал в парилке: «Это лучше, чем … [заниматься любовью], но не лучше, чем кончать» (смеётся). Гришин умел разрядить обстановку. Мне с ним комфортно работалось. Сергеич и по 1992 году меня назначил капитаном, и в молодёжной команде. На первой же тренировке объявил: «С сегодняшнего дня капитан команды – Семён Федотов». Я в шоке был.

Гришин: в «Рубине» Бердыев перед матчами забивал барана! Как Гришина «вела» «Барселона», звал Романцев, обманывал родной ЦСКА и убивали бандиты – в пламенном интервью, которое нельзя пропустить.

В 18 лет Федотов дебютировал в Лиге Европы и получал больше $2000 в месяц

— В какой момент к основе подтянули?

— Резкого перехода не было. Когда лидеры по сборным разъезжались, Зико вызывал пацанов из молодёжки. Тренировался с основой, играл за дубль.



— На «стариков» широко раскрытыми глазами глядели?

— Ну да. В мужском коллективе принято «на ты» общаться, а я никак не мог этот барьер преодолеть, стеснялся. По отчеству не называл, но местоимений «вы», «ты» избегал: «Куда идти?», «Что делать?». Даже Дзагоева, который всего на два года старше, не решался Дзагой назвать. Я на них как на звёзд смотрел. Никаких подколок, шуток не позволял себе. Такой характер – уважаю старших. С возрастом понял: это была моя ошибка – в футболе наглее нужно быть.



— Березуцкие «строили» молодых?

— Кстати, нет. Может, потому что я тоже защитник, меня поддерживали. Кто нас поддушивал, так это Алдонин. Он вообще в полном порядке как человек, но на поле заводился: «Федя, ну что ты делаешь?!». А мы и огрызнуться не смели, как сейчас молодёжь себе позволяет. Когда мне Алдонин «пихал», я молча всё выслушивал. А после тренировок Евгений – совсем другой человек: и поболтать, и «угарнуть» со всеми мог.

— Не верю, что брат Василий вообще не подкалывал молодого.

— Был случай, в Милане. Обыграли «Интер», вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, уходим в отпуск – все довольные. Утром заговорили, кто куда отдыхать едет. «Деды» спрашивают: «Федот, а ты-то куда собираешься?». Говорю: «В Таиланд». Вася и давай меня «травить»: «Чего в этой помойке делать? Приедешь – не забудь провериться». Ну и так далее в том же духе. А я первый раз в Тай собрался. У них-то, понятно, направления попрестижнее были – Штаты, Бали, а я по своему бюджету брал тур. Помню, кто-то купил машину не премиум-класса – так ему после тренировки в Ватутинках всю крышу мусором завалили (смеётся).



— Зарплата у дублёра тогда была плюс-минус 500 долларов?

— У меня – больше: 70 тысяч рублей при курсе доллара 30. Для 18 лет приличные деньги, но крышу у меня никогда не срывало. Максимум мог брату, себе телефон купить. Или бутсы новые. Что-то откладывал.

Алдонин регулярно «пихал» молодым на тренировках, а Хонда – даже не здоровался

— Кто в первой команде удивлял?

— Чиди Одиа поражал спокойствием. Со стороны могло показаться, что ему всё пофиг, но при этом на поле был в порядке, двигался. Один из лучших защитников РПЛ на тот момент. Только в последние годы сдал – то ли мотивация пропала, то ли травмы замучили. Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек. Сам по себе всегда. За ним всё время чудак с сумочкой ходил – персональный тренер, тоже японец. Носил ему воду, батончики восстановительные, полотенца. После тренировок они вдвоём круги наматывали в Ватутинках.



— У вас в «инстаграме» есть фото с другим экзотическим персонажем.

— А, Ким Ин Сон! Он приехал в Испанию после первого сбора. Мы все уставшие, а он – на лёгкости. Как начал всех оббегать, валтузить, забивать – вообще лучшим был! Мы за головы хватались: «Кого нам привезли?!». Его сразу и подписали. А вернулись в Москву – сдулся. Может, не адаптировался к Москве: языка не знал, жил один. Головой махал: типа, всё понимает, а на самом деле – не понимал ничего. Ким как-то резко и бежать, и играть перестал. Обидно за парня.

— Как вы в 18 лет оказались в основе в матче Лиги Европы?

— Сам не понял! В Перми посидел в запасе – там уже зима, сугробы были, как вдруг говорят: «Едешь в Прагу». Там все защитники переломались, кто-то пропускал «Спарту» из-за карточек. Прилетаем, тренируемся. Мужики после предыгровой подходят: «Федя, по ходу, завтра выходишь в старте». А я думаю: «Какой старт, если я и в чемпионате-то ни разу не играл?!». Был уверен, что Чосича поставят. После ужина Слуцкий говорит: «Федот, останься». Поинтересовался самочувствием: «Как ты? Готов?». Первым желанием было спросить: «К чему?», но не решился. «Да», — отвечаю. Леонид Викторович продолжает: «Завтра выходишь справа. Играй спокойно, без нервов, как можешь. Получил – отдал ближнему». Вроде нормально сыграл. 1:1 закончили. Такой кайф получил!

Слуцкий видел Федотова в образе рокера – на байке, в «косухе». Обсуждал с ним песни ДДТ

— Слуцкий каким запомнился?

— Со временем понял, какой он хороший психолог. К каждому мог найти подход. Не знаю, почему, но меня Леонид Викторович видел в образе рокера. Подкалывал: «Федот, ты, наверное, в косухе, на мотике гоняешь? ДДТ слушаешь?». А я реально Шевчука, Галанина любил. Бывало, сидит в тренажёрке с секундомером и давай напевать что-то: «Федот, знаешь, что за песня?». Я такой: «Конечно, знаю. ДДТ, Шевчук». Слуцкий смеётся: «Правильно, молодец. Точно рокер!». При том, что я на мотоцикл ни разу в жизни не садился.

— Слуцкий вас и в Лигу чемпионов запустил.

— Да, на следующий год. Перед «Трабзонспором» Набабкин с Щенниковым сломались, а я весь сезон тренировался с основой. Слуцкий мог передвинуть направо Шембераса, а он мне доверил. Я перед этим в Премьер-Лиге дебютировал – 2:2 с «Тереком» сыграли. Через пару дней Викторыч спрашивает: «Ну что, Федот, силёнки есть? Готовься к «Трабзону». Вот тогда меня реально потрясывало.

Семён Федотов в матче Лиги чемпионов с «Трабзонспором». 2011 год Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Что так?

— В Праге-то игра ничего не решала, ответственность не довлела, а тут – Лига чемпионов, и обязательно нужно побеждать. Хорошо, что выиграли – 3:0. Чувства были как во сне: ещё недавно этот баннер с мячиком в центре поля держал, а тут сам выходишь играть, слушаешь этот гимн. Иногда мне кажется, что это было не со мной или в какой-то другой жизни…

Пацаном я всегда за ворота просился – интересно было оттуда за игрой наблюдать. Спокойненько стоишь, подаёшь мячи. Помню, как у «Арсенала» 1:0 в Черкизово выиграли, Карвальо забил со штрафного. А после «Интера» сфоткался с Хулио Крусом…

Семён Федотов и Хулио Крус Фото: Из личного архива Семёна Федотова

— Неожиданный выбор.

— Для меня тогда все они были звёздами. Не думал, что сам где-нибудь играть буду. А потом Крус просто один шёл.



— Слышал версию, что Федотова морально убил «Анжи». Бросили молодого под Жиркова – вот и поплыл.

— Может быть. Но там не только Жирков – ещё и Буссуфа с Это’О на мой фланг приходили. Втроём возили одного. На 43-й, что ли, меня поменяли. Понятно, расстроился, но понимал: не справляюсь. Не глупый мальчик. После матча Шустиков подошёл: «Ничего, Федот, всё нормально». Всё-таки выиграли – 5:3.

— Но именно после Махачкалы Слуцкий вас и «зачехлил».

— Ну как «зачехлил»? Набабкин с Щенниковым выздоровели, и всё вернулось на прежние места. Потом появился вариант с «Локо-2». Как меня угораздило из высшей лиги уйти во вторую – до сих пор не понимаю.

После ЦСКА Федотов только в Эстонии поиграл в высшей лиге. В 28 лет он устроился на работу в порту

— Не под дулом же автомата сослали.

— Знакомые уговорили помочь, хотя были варианты получше – «Енисей», другие клубы первой лиги. Не нашлось человека, который объяснил бы, что не стоит опускаться на это дно. Гришин правильно говорил: «Я вас не для второй лиги готовил. Чем там ковыряться, лучше сразу заканчивайте». Игра в ПФЛ – вообще бессмысленная затея. Бегаешь из чистой любви к футболу. Денег там не заработать.



Нет, не «Анжи» меня убил. Меня убил российский футбол. Вроде бы был в обойме большого клуба, выходил в РПЛ, а меня даже в ФНЛ на просмотр отказывались брать! После Дзержинска и «КАМАЗа» по футбольному мирку пошла болтовня: мол, с Федотовым команды вылетают. Как будто я один играю! Этого я никогда не понимал.

Семён Федотов в противоборстве с Юрием Жирковым (справа) Фото: Из личного архива Семёна Федотова

— Почему всё-таки не удалось зацепиться в ЦСКА?

— Пришёл Фернандес, и стало ясно, что я играть не буду. Меня никто из ЦСКА не выгонял (контракт ещё два года действовал), предлагали варианты с арендами, а я, молодой и неопытный, ушёл в «Локо-2». Из высшей лиги во вторую! Вот это была главная ошибка. Обратно наверх оттуда мало кто вылезает. Когда выходишь на искусственное поле где-нибудь в Орехово-Зуево при пустых трибунах, мотивация резко падает, уровень снижается. Понятно, что после ЦСКА и Лиги чемпионов контраст был серьёзный – другие гостишки, питание. Все переезды – на автобусе. При том, что я сам по себе человек непривередливый. Кормили ужасно – молчал. Жили хреново, да и по фигу. Меня веселило, когда люди, всю жизнь отыгравшие во второй лиге, плевались от каких-то условий. Про себя думал: «Это ты ещё нормальных условий не видел, чтобы так говорить». Год-два в «Локо-2» я ещё надеялся вернуться в высшую лигу, а потом понял: без шансов. Вроде никому дорогу не переходил, ни с кем не ругался, а двери везде закрыли.

«В 20 лет у меня срубило башню». Талантливый воспитанник ЦСКА на 2,5 года исчез из футбола Печальная и поучительная история.

— Были мысли пойти работать не по специальности?

— Не только были – уже работаю. Обслуживаем железную дорогу в эстонском порту. Путеец.



— Как туда устроились?

— Когда здесь был клуб высшей лиги, порт спонсировал его. Зимой звонит президент «Калева»: «Хочешь поработать?». Почему нет? Отучился, через два месяца сдал экзамены. Всё стабильно, зарплата хорошая.



— Сколько?

— В два раза больше, чем получал в Ростове. Теперь буду совмещать: пять дней работаю – по выходным играю. Тренироваться можно вечерами. Обычная история для Эстонии. Начальство о моём прошлом знает – обещают отпускать, если матчи посреди недели будут играться. Недавно на меня вышла команда первой лиги из Кохтла-Ярве – скорее всего в июле туда перейду. Хотят за «вышку» бороться.

— А я удивлялся: что это Федотов так безбоязненно «пивные» фото в «инстаграме» постит.

— Теперь могу себе позволить (смеётся). Так-то пиво многие футболисты любят, но мало кто в этом признаётся. Руководство, тренер увидят, предъявят: «Офигел, что ли?». Или будут ходить за тобой, принюхиваться, штрафовать – кому это нужно? Я тоже иногда мог себе позволить пару кружечек под футбольчик, под Лигу чемпионов – просто не выкладывал это. А сейчас, когда сам себе хозяин – почему нет? Как говорил Сергей Давыдов, пивко с раками – это топ.