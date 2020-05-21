Его считали скандалистом, но однажды Ди Канио удивил мир: не стал забивать в пустые ворота

Почти 20 лет назад, 16 декабря 2000 года, в матче между «Эвертоном» и «Вест Хэмом» произошёл интересный эпизод с участием футболиста «молотобойцев» Паоло Ди Канио, который многих тогда удивил. Итальянец был одним из самых скандальных футболистов того времени. В 1998 году он толкнул судью Пола Элкока после того, как тот показал ему красную карточку в матче против лондонского «Арсенала». За этот поступок его дисквалифицировали на 11 матчей.

В «Весте Хэме», Ди Канио был на хорошем счету, провёл успешных четыре сезона, но репутация есть репутация. Именно поэтому поступок в матче с “Эвертоном” так удивил футбольный мир.

Он мог принести победу «молотобойцам», но в итоге не пробил по пустым воротам

На последних минутах матча “Эвертон” — “Вест Хэм” при счёте 1:1 игрок гостей Фредерик Кануте столкнулся с вратарём хозяев Полом Джеррардом. Голкипер неудачно оступился и получил травму. Но игра продолжилась и мяч был послан в штрафную площадь, где и находился Ди Канио. Вместо того, чтобы пробить в пустые ворота и принести своей команде победу, итальянец поймал мяч руками и указал пальцем на лежащего на газоне Джеррарда. Трибуны стадиона «Гудисон Парк» стоя приветствовали поступок Паоло, а сам момент показали в новостях по всему миру. Голкиперу «Эвертона» всё же пришлось покинуть поле, а матч так и завершился со счётом 1:1.

В 2001 году Ди Канио стал лауреатом премии FIFA Fair Play Award, которую ему вручили в Цюрихе. Тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер поздравил и поблагодарил итальянца «от имени организации и всех добросовестных футбольных болельщиков за этот великолепный жест, сделанный в истинном духе честной игры».

Спустя 17 лет Ди Канио в интервью Sky Italia вспомнил эпизод и объяснил, почему принял решение не бить по пустым воротам.

“Хочу сказать вам правду. Я никогда не смог бы пробить по воротам в такой ситуации. Я всегда был хорошим человеком. В той игре против «Эвертона», когда вратарь лежал на земле, я решил остановить игру. Почему? Потому что это был рождественский период, когда все мы должны быть добрее друг к другу.

Паоло Ди Канио (справа) Фото: Mike Hewitt /Allsport

Это прекрасное воспоминание, потому что я продолжаю получать много сообщений от поклонников «Эвертона», которые с любовью вспоминают тот жест. Тогда они были молоды, а сегодня уже выросли. Приятно, когда тебя помнят за что-то хорошее», — сказал итальянец.

В прошлом году главный тренер Харри Реднапп, который тогда тренировал «Вест Хэм», рассказал в эфире радиостанции TalkSport о том, что далеко не все были довольны поступком Ди Канио.

«Боже мой, в тот день, когда Ди Канио поймал мяч на стадионе «Эвертона» за пять минут до конца игры… Нам очень нужны были очки, и вместо того, чтобы забить гол, он ловит мяч, чтобы Джеррарду оказали помощь!

Я подумал и сказал себе: что же он натворил? А Стюарт Пирс (защитник «Вест Хэма» — Прим. «Чемпионата») с грохотом вошёл в раздевалку и произнёс: «Не подпускайте меня к нему, я убью его, я убью его, я оторву ему голову!».

Через две минуты я должен был дать интервью в прямом эфире на Sky Sports. Журналист сказал мне: «Какой отличный день для футбола». Я ответил ему, что игра была не настолько хороша! Затем он произнёс фразу: «Ди Канио, великий спортсмен, вы должны гордиться им». И я согласился с ним, но сказал, что мы действительно хотим его убить», — вспоминал Реднапп.

После отъезда из Англии итальянский нападающий вернулся в родной «Лацио». Пресса стала обвинять его в фашистских взглядах, а сам Паоло не скрывал своего восхищения диктатором Бенито Муссолини.

Несмотря на все дисквалификации, скандалы и драки, красивый поступок итальянца поменял отношение к нему английских болельщиков. Этот жест стал светлым пятном в скандальной карьере Паоло Ди Канио.