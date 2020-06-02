«Давай скажем, что у тебя болезнь». Как Андрея Тихонова выгоняли из «Спартака»

Одно из самых неоднозначных кадровых решений Олега Романцева в «Спартаке» – отказ от услуг Андрея Тихонова в 2000 году. «Спартак» покинула душа команды: красно-белые остались без игрока, который принёс восемь чемпионских титулов. Вспоминаем историю этого грустного расставания.

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На свой последний матч за «Спартак» на «Сантьяго Бернабеу» Тихонов выходил с капитанской повязкой. В Мадриде случился конфликт в раздевалке

Сезон-1999 получился очень удачным для Тихонова. Фланговый полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, забив 19 мячей и отдав 11 голевых передач в 29 матчах чемпионата России. «Спартак» в четвёртый раз подряд выиграл золото, опередив на семь очков «Локомотив». Правда, на групповом этапе Лиги чемпионов красно-белые сыграли посредственно, заняв лишь третье место в группе со «Спартой», «Бордо» и «Виллемом II». Но Андрей и в ЛЧ отметился четырьмя голами – тремя в ворота голландцев и одним французам. В общем, ничто вроде бы не предвещало скорого расставания Тихонова со «Спартаком». Сам он признался в интервью в конце сезона, что «останется в клубе, пока ему нужен».

Андрей Тихонов празднует один из трёх забитых мячей в ворота «Виллем II» вместе с Юрием Ковтуном. 1999 год Фото: Tony Marshall/Getty Images

Однако с самого начала 2000-го всё пошло наперекосяк. В начале года у жены футболиста Надежды угнали джип, причём бандиты чуть не увезли с собой годовалого сына Тихоновых Мишу. Выбросили из машины в последнюю секунду. Естественно, в психологическом плане эта история не могла пройти бесследно для Андрея. Через полгода Тихоновы продали дом в Тарасовке и переехали в Королёв, где родился полузащитник «Спартака».

В новом сезоне у Тихонова пропал кураж, он перестал забивать свои фирменные сумасшедшие голы в ближний угол. Да и вообще перестал забивать. Лучшему бомбардиру и капитану «Спартака» уже откровенно не везло. В третьем туре чемпионата во встрече со своим основным конкурентом «Локомотивом» красно-белые сыграли вничью, упустив шедшую в руки победу в концовке. В компенсированное время при счёте 0:0 судья назначил пенальти в ворота «железнодорожников». К «точке» подошёл Тихонов и… проиграл дуэль Руслану Нигматуллину. Это, возможно, был первый «звоночек» для Романцева: лидер не тащит команду.

Так продолжалось весь первый круг. К середине чемпионата у Тихонова было только два результативных действия (гол и голевая передача), совершённых в одном матче с «Ротором». В тот день спартаковцы разгромили волгоградцев со счётом 6:1, так что вклад Тихонова не сказать чтобы был большим.

Тем не менее первый круг «Спартак» выиграл. «Локомотив» отставал на пять очков. Как бы ни играл Тихонов, команда вместе с ним добивалась результата.

В сентябре начался очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Красно-белые стартовали с домашней победы над «Байером» (2:0), Тихонов провёл на поле все 90 минут. Капитан не забил, сыграл не ярко, но так или иначе свою работу выполнил.

Следующий матч в Лиге чемпионов 20-го числа стал для Андрея последним за «Спартак». Полузащитник вывел команду на «Сантьяго Бернабеу» с капитанской повязкой, закрывал привычную позицию на фланге. Поначалу спартаковцы атаковали опаснее, создали несколько голевых моментов. Тихонов загубил верный шанс, не сумев пробить вратаря из такой позиции, с которой раньше нередко поражал ворота. Хуже того, в начале второго тайма полузащитник на пару с Юрием Ковтуном не заблокировали удар Ивана Эльгеры: защитник «Реала» забил гол, ставший в итоге победным.

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Реал» — «Спартак»

После игры в раздевалке мадридского стадиона случился конфликт. Тихонов высказал претензии Виктору Булатову, а за того вступился Романцев. Раздражённый поражением и реакцией тренера полузащитник ударил бутсой об пол. Этот эпизод окончательно убедил Романцева: пора расставаться с почти 30-летней звездой.

«Встреча с «Реалом», после которой мне пришлось покинуть «Спартак», стала последней каплей, – рассказывал Тихонов. – В раздевалке мы обсуждали игру с Витей Булатовым. Я спросил у него: зачем в конце матча бить с левой с 30 метров? Он же не Роберто Карлос. Витя в ответ предъявил мне претензии по другому эпизоду, когда я пробил по воротам, а мог отдать пас. В целом это рабочие моменты, ничего особенного там не было. Но Олег Иванович в той ситуации заступился за Булатова…

В 2000 году у меня с самого начала сезона что-то пошло-поехало не так. Не забил пенальти в концовке важной игры с «Локомотивом», хотя играл в том матче неплохо, и уверенность ушла. Полного объяснения, почему тот сезон получился для меня таким неудачным, у меня до сих пор нет. Человек забивал, не раз показывал, что умеет это делать, а потом всё резко куда-то пропало – загадка! Возможно, что-то психологически во мне надломилось. Сказалось и отношение некоторых людей вокруг команды. Мы же все видели, кто куда копает. Я не ощутил поддержки в свой адрес. Другое дело, что, если человек силён духом, он не должен обращать на это внимание.

Я предполагал, что дело может кончиться расставанием – такие примеры были и до меня – Юран, Кечинов, Мамедов, Цымбаларь. Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми ребятами, которые не давали результат, он расставался».

Сёмин мог стать легендой «Спартака». Именно он забил первый исторический гол в еврокубках Ушёл из команды, потому что заступился за партнёра. Тренеру это не понравилось.

В том сезоне Тихонов спрашивал у Романцева про деньги. В «Спартаке» несколько месяцев не выплачивали зарплату

Сам Романцев в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» так оценивал случившееся на «Сантьяго Бернабеу»:

«Считаю, что я был прав, вступившись за Булатова после встречи с «Реалом». Андрей сам провёл тот матч не так, как положено. А моё мнение: пихать после игры может только тот, кто отыграл достойно, к кому не придерешься. Я сам, даже будучи капитаном «Спартака», если чувствовал, что сыграл плохо, никогда ребятам ничего не предъявлял. Так, на мой взгляд, и должно быть. Странно, если я сам возил телегу на поле, а потом пришёл к тебе и начал тебя учить, как играть.

Конечно, для него Андрея такой поворот был неожиданным. Но тут сработала поговорка: все, что ни делается – к лучшему. Если бы Тихонов не ушёл, может, он так и затухал бы в «Спартаке» и в итоге закончил карьеру гораздо раньше. Андрей и Егор Титов друг другу в тот момент не помогали. Не знаю, какие отношения у них были вне поля, я судил по тому, как они тренировались и играли. И почувствовал, что требовательность к себе ребята начали снижать.

В дубль я отправлял игроков, когда понимал, что они допустили действительно грубое нарушение. Такое было с Мамедовым, с тем же Цымбаларём. Закроешь глаза – потеряешь тренерский авторитет. И другие скажут: «Ему, значит, можно, а мне нельзя?» Это педагогика. Отправка в дубль сильно била по самолюбию. И заставляла игроков делать всё, чтобы вернуться обратно. К примеру, в случае с Тихоновым отправка в дубль не помогла бы – я сделал бы Андрею только хуже. Ссылка в дубль – это наказание. А за что мне было наказывать Тихонова? Я хотел сделать так, чтобы лучше было для всех».

Андрей Тихонов и Олег Романцев Фото: Из личного архива Андрея Тихонова

В тот же день Тихонов узнал, что больше не является игроком «Спартака». По словам бывшего генерального директора московского клуба Юрия Заварзина, именно он объявил капитану решение тренера.

«Прилетели после игры, вдруг в аэропорту Романцев подсаживается ко мне: «Подойди, Юрий Владимирович, скажи, что Тихонов – не в команде…» Я подошёл и сказал. У Андрея был спад в игре, что продолжалось не один матч. Впрочем, все эти решения принимал только Романцев… Сомневаюсь, что решение расстаться с Тихоновым далось ему просто. Он очень бережно относился к футболистам – но если уж кто-то его достал, пощады не жди. Тихонов в тот момент был лишним для «Спартака», – объяснял Заварзин (в интервью для «Спорт-экспресса»).

А вот ещё одна любопытная деталь из истории прощания Тихонова со «Спартаком». Её рассказал сам полузащитник в книге «Спартаковские исповеди»: «Васильков (врач команды. – Прим. «Чемпионата») предложил мне самому сказать в печати, что у меня проблемы со здоровьем и мне надо отдохнуть. Я ответил: «Да после таких слов меня ни в одну команду не возьмут!»

Эту историю Тихонов вспомнил и совсем недавно, когда был в редакции «Чемпионата»: «Когда «Спартак» со мной расставался, один товарищ, с которым мы сидели за столом, предложил: «Давай скажем, что у тебя болезнь?». Ответил: «Вы что, охренели? Я тогда вообще ни в одну команду не попаду». Хотели свою задницу прикрыть, чтобы только моя осталась на улице».

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А вот как Тихонов вспоминал продолжение того разговора: «Спросил, какую за меня попросят цену, чтобы я мог обратиться в какой-то другой клуб. Сказали, что 700 тысяч долларов. Но если для «Локомотива», добавил Заварзин, то будет намного больше. «Железнодорожники» на тот момент были главными конкурентами. То есть «Спартаку» я не был нужен, а усиливать «Локомотив» они не хотели».

За четыре тура до финиша чемпионата «Спартак» лидировал с отрывом в шесть очков от «Локомотива», при одной игре в запасе у команды Юрия Сёмина. Неудивительно, что цена на Андрея для «железнодорожников» была бы выше. В результате капитан красно-белых перейдёт в «Крылья Советов». Правда, перед этим в его карьере была небольшая зарубежная командировка.

«Тихонову мы тогда решили мини-вояж в Израиль устроить. Чтобы всё поспокойней прошло. Подъехал мой знакомый Гриша Крицер, который знал там все выходы, и мы устроили Андрея на несколько месяцев в тель-авивский «Маккаби», — рассказал в гостях у „Чемпионата“ Александр Шикунов, который в те годы был техническим директором красно-белых.

Ну а потом был переход в «Крылья Советов», в котором в те годы вообще играло много экс-спартаковцев. В апреле 2001-го, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возвращения Тихонова, Валерия Кечинова и Евгения Бушманова, Романцев раздражённо назовёт их «отыгранными игроками». Потом эта фраза трансформируется в «отработанный материал». Тренер не произносил настолько жестокие слова, но, по сути, это и имел в виду. Сам Олег Иванович, будучи игроком, покинул «Спартак» в 29 лет (тоже капитаном!), так что легко мог представить себя на месте Тихонова.

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Однако снизившееся качество игры не было единственным мотивом расставания Романцева с полузащитником. Ещё одна причина отчисления Тихонова – финансовый вопрос. В 2000 году футболистам «Спартака» в течение нескольких месяцев не платили денег, и опытный полузащитник на правах капитана пошёл обсуждать эту тему к главному тренеру. Разговор не удался, а отношение Романцева к игроку наверняка поменялось.

«Романцев ведь очень не любил, когда его спрашивали про деньги, – вспоминал Тихонов в интервью для «Чемпионата». – Наверное, это был один из моментов, который подтолкнул ситуацию к тому, чтобы меня убрали из команды. Но таким тогда было мнение многих ребят из коллектива: что нужно идти и спрашивать. А кто должен спрашивать? Капитан команды. Со мной было ещё 2-3 человека. Но говорил я. Это сегодня попробуй задержи игроку зарплату. А раньше нам запросто могли не платить, если мы начинали плохо играть. И зарплату, и премиальные. Какой была реакция Романцева? Предельно жёсткой. Я услышал слова, которые помню до сих пор. И понял, что конструктивного разговора не получится».

По словам Титова, в команде думали, что Тихонов – один из любимчиков Романцева. Оказалось, это не так. Сам Андрей вообще придерживается противоположного мнения:

«Думаю, что я был самым нелюбимым футболистом Романцева. Не случайно вскоре после сезона 1996 года, когда мы с Ярцевым стали чемпионами России, а потом Олег Иванович вернулся, и у меня на тренировке что-то не получалось, он вдруг резко сказал: «Не хочешь работать – иди с тренировки!» А дело всё, мне кажется, в том, что после той победы в 96-м меня было, что называется, слишком много – в прессе, на телевидении. По мнению Романцева, к одной личности было приковано чрезмерное внимание. А, учитывая, что того успеха мы добились при Ярцеве, возможно, возникла какая-то ревность. Эти мои мысли подтверждает то, что подобное отношение я почувствовал именно после 96-го, а прежде, когда я ещё не был твердым игроком основного состава, такого не было. Аленичев и Титов были у Романцева любимыми футболистами, ко мне же внешнее отношение было поверхностным и ровным. Но я всегда знал, вернее, чувствовал, что стоит мне дать повод – и всё закончится».

«Самое страшное начиналось потом…» Секреты работы Романцева О том, как он выбирал состав на игру и в какие моменты время для него словно бы останавливалось.

Романцев убрал Тихонова с подачи своего помощника Грозного. Тот хотел, чтобы на месте полузащитника играл Артём Безродный

Вот как – «стоит дать повод»… На «Сантьяго Бернабеу» Тихонов его дал. Романцев уже готовил полузащитнику замену в лице 21-летнего Артёма Безродного, о чём сам Олег Иванович поведал в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке»:

«Безродного я изначально видел на левом фланге. Он чистый левша, в отличие от Тихонова, который действовал на этой позиции до него. Если ставить таких игроков в центр – они читаемы для соперника. Как бы он ни финтил, всё равно понятно, что в конечном счёте будет убирать под левую. Когда пришло время расстаться с Тихоновым, я понимал – вариант замены у меня есть».

Андрей Тихонов отмечает результативный удар Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С точки зрения Тихонова, на мнение Романцева влиял его помощник Вячеслав Грозный, после появления которого даже сам главный тренер изменился – стал «пихать» игрокам во время матчей и внёс коррективы в тренировочный процесс. Например, ввёл «тест Купера». Грозный и стремился сделать так, чтобы позицию вчерашнего лидера занял Безродный. Тихонов описывал свои отношения с ассистентом Романцева:

«Работал у нас такой тренер – Вячеслав Грозный. С игроками он был на дружеской ноге, и мы принимали его поведение за чистую монету. Порой откровенничали с ним, чего делать не следовало. Как потом оказалось, Грозный «копал» и под меня, и под Егора Титова. Ему требовалось высвободить места для своих ставленников – Артёма Безродного и Максима Калиниченко. К самим игрокам у меня нет ни малейших претензий – говорю только о Грозном. При встрече с ним готов повторить то же самое ему в лицо. С нами он был, как говорится, «вась — вась», а потом тут же бежал наверх и рассказывал всё так, как ему было выгодно. В итоге меня убрать удалось, а Егора – нет. Думаю, и мой разговор с Романцевым на тему долгов Грозный использовал по максимуму» (из книги «Как убивали «Спартак»).

Как бы то ни было, осенью 2000-го «Спартак» без Тихонова не повалился. Довёл дело до победы в чемпионате России, оторвавшись от «Локомотива» на восемь очков. Здорово сыграл в оставшихся матчах первого группового этапа Лиги чемпионов, одержав три победы (две над лиссабонским «Спортингом» и одну над «Реалом») в четырёх матчах. Да и на втором этапе стартовал в ноябре с потрясающего разгрома лондонского «Арсенала» – 4:1. На коротком отрезке решение тренера избавиться от капитана пошло команде на пользу. Остальные игроки убедились, что Романцев легко может убрать из «Спартака» любого, кто не выдаёт сто процентов.

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Романцев: «Больше всего обсуждали моё расставание с Тихоновым. Слышал слова Титова в телеинтервью – мол, после этого все поняли: подобное может произойти с каждым. Не знаю – может, ребята неправильно восприняли ситуацию. Я не смог донести до них причины этого решения – а, скорее всего, не захотел донести. Возможно, в команду в тот момент как раз нужно было искусственно внести напряжение.

С Андрюхой мы эту тему обсудили. Он всего, что можно, в «Спартаке» на тот момент достиг. Был многократным чемпионом, обладателем Кубка, лучшим игроком сезона. Я видел, что они с Егором Титовым переросли нашу команду. Им обоим были нужны новые эмоции. А то всё шло как заезженная пластинка: чемпионат ещё не начался, а мы уже знаем, что мы чемпионы. И я решил принять такое решение, чтобы ребята друг от друга отдохнули. В итоге оно пошло на пользу обоим. Титов по-другому заиграл в «Спартаке», а Тихонов провел ещё несколько звёздных лет в «Крыльях Советов», где стал любимцем публики. Я считаю, что именно поиграв в «Крыльях Советов», а потом в «Химках», он приобрел по-настоящему народную любовь.

Никакого конфликта с Андреем у нас не было. Мы до сих пор поддерживаем с ним дружеские отношения. Матчу с «Реалом», который стал для Тихонова последним в «Спартаке», предшествовал целый сезон, в котором у него не клеилось. Я понимал, что переход в новую команду, к новым партнёрам, мог по-новому раскрыть, завести его. Он получил великолепную прессу, любовь болельщиков, признание специалистов. Трудно после этого поддерживать себя на высочайшем уровне. Для этого надо быть таким по характеру как Криштиану Роналду. Это тому всё мало побед.

Я видел, что он эмоционально выхолощен. Такое тоже бывает. Андрей стал лучшим бомбардиром команды в 1999 году. А год спустя это был совсем другой Тихонов. И в ситуацию необходимо было вмешиваться.

Я так и сказал Андрею: «Ты уже выиграл всё в «Спартаке». Тебе надо двигаться дальше. И свежую кровь в тебя вольет новая команда». Тихонов всё понял. Если бы он ответил: «Олег Иванович, не нужны мне никакие новые эмоции!», я бы, возможно, его и оставил. Но он со мной согласился. Сказал: «Да, я чувствую, что уже не тот».

Ринат Дасаев, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Олег Романцев, Фёдор Черенков и Вагиз Хидиятуллин Фото: Из личного архива Андрея Тихонова

Через пару лет «Спартак» потеряет былую силу. На трибунах появится плакат «Тихонов навсегда». Болельщикам будет не хватать недавнего кумира, который докажет в Самаре, что он вовсе не «отыгранный» футболист. Но окончательное расставание Тихонова-игрока со «Спартаком» получится всё-таки красивым. В 2011 году Андрей вернулся в команду, чтобы в возрасте 40 лет сыграть свой прощальный матч за красно-белых.

А вот что сам Тихонов говорит о той истории сегодня. Фрагмент из недавнего интервью Андрея «Чемпионату».

– Романцев никогда не говорил, что совершил ошибку, убрав вас?

– Нет. Если бы он посчитал, что был неправ, то сказал бы, наверное, это на широкую аудиторию. Если не говорит, значит, так и должно быть.



– Когда в последний раз общались с Романцевым?

– Ездили в Питер играть ветеранами, возвращались на «Сапсане», там разговаривали.



– О чём?

– Общие вещи. Копаться в неприятных моментах из прошлого точно смысла нет. Когда начинаешь что-то обсуждать, одно цепляется за другое. А старое зачем вспоминать, если оно в каких-то моментах сложное?