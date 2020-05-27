«Я только слышал звон бутылок». Как и за что Бесков убрал из «Спартака» Олега Романцева

Константин Бесков и Олег Романцев – два знаковых тренера в истории «Спартака». Первый вернул популярную московскую команду в Высшую лигу и на вершину советского футбола, а второй выиграл с ней девять чемпионских титулов. Олег Иванович продолжил в «Спартаке» дело Константина Ивановича. Однако за несколько лет до того, как возглавить красно-белых, Романцев-игрок ушёл из футбола в результате конфликта с Бесковым. Вспоминаем историю их взаимоотношений.

15 лет назад Романцев ушёл из «Динамо» и из большого футбола. Как так получилось? Почему легендарный тренер оставил профессию.

Романцев не хотел играть в «Спартаке». Бесков уговорил его остаться в Москве хитростью

Романцев связал свою жизнь со «Спартаком» со второй попытки именно благодаря Бескову. Защитник из Красноярска дебютировал в составе столичной команды ещё в осеннем сезоне-1976, по итогам которого красно-белые впервые в истории вылетели из высшей лиги. Олегу тогда настолько не понравилась атмосфера в «Спартаке», что он сбежал домой и твёрдо решил не возвращаться в Москву.

Перед чемпионатом 1977 года «Спартак» возглавил Бесков, который собирался строить новую команду, чтобы вернуть её в Высшую лигу конкурентоспособной. Тренер навёл справки о Романцеве. Понял, что это действительно перспективный защитник, способный адаптироваться к его футболу и достичь высокого уровня. Оставалось только уговорить Олега снова приехать в Москву. В книге «Моя жизнь в футболе» Константин Иванович лишь вкратце упомянул о ставке на 23-летнего левого защитника и других молодых футболистах:



«Олег Романцев, игрок из Красноярска, сыграл за «Спартак» всего в двух матчах осеннего турнира 1976 года и по завершении календарных игр уехал к себе на берега Енисея, – писал Бесков. – Я вызвал Романцева обратно… Было немало кривотолков о замене общепризнанных игроков безвестными фигурами из второй лиги. «Кто это такие – Ярцев, Шавло, Сорокин, Романцев, почему они в московском «Спартаке»?!» – возмущались «доброхоты», которые почему-то всегда находятся в избытке в таких случаях (где они были, когда команда скатывалась на 15-е место, на что рассчитывали – на снисхождение власть имущих?). Сапожник команды, не заметив меня поблизости, восклицал: «Вот ведь какой пришёл динамовский вредитель: он вас и во вторую лигу выведет!»

1977-й год. Романцев незадолго до отъезда в «Спартак». С партнёрами по «Автомобилисту» Робертом Лебедевым (слева) и Олегом Алфимовым Фото: из архива

А вот Романцев в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» подробно рассказал, как хитрец Бесков сделал его спартаковцем. Защитника красноярского «Автомобилиста» вызвали в Москву под предлогом участия в турнире в составе сборной РСФСР. Когда же Олег прибыл в столицу, ему сообщили, что вылет сборной задерживается на неделю и нужно поработать со спартаковцами для поддержания формы.



«Первые пару дней тренировался один, – вспоминал Романцев. – Потом приехала команда. Бесков вызвал меня к себе. Говорит: «Иди на тренировку». Я в ответ: «Это ещё зачем? Тут же «Спартак» тренируется, а не сборная. Нет, не пойду». «Ну ладно, не хочешь – не надо». А за воротами там поставили специальные маленькие воротики – типа хоккейных. Там ребята в дыр-дыр играли. Бесков говорит: «Иди хоть там поиграй, с запасными». «С удовольствием!» – отвечаю. И что оказалось? Бесков тогда не столько тренировку проводил, сколько на меня смотрел. А я любил всегда играть на коротком пространстве. С детства в спортзале был. Поиграли мы, а потом Бесков подошёл и говорит: «Да ты лучше их всех играешь! Переходи-ка ты к нам». И вот эта фраза меня тогда тронула. Говорю: «Ну хорошо. Но давайте так: в Москву я насовсем переезжать не буду. Сколько я вам нужен – отыграю – и уеду в Красноярск». «Договорились»!

«Спартак» после возвращения в Высшую лигу. Бесков — в нижнем ряду по центру, Романцев — третий справа в верхнем ряду Фото: из архива

Так Романцев остался в «Спартаке», стал одним из ключевых игроков команды и помог москвичам выиграть турнир первой лиги. После матчей Бесков, как и договаривались, отпускал Олега домой в Красноярск, где его ждала беременная жена. В августе в семье футболиста родился первый сын Вадим. В конце сезона, тренер сделал ещё один «ход конём», чтобы привязать защитника к «Спартаку», – предложил ему квартиру в Москве! Вот рассказ Романцева на эту тему:



«Бесков вызвал меня и говорит: «Знаешь, у нас квартиры дают. В Сокольниках, двухкомнатные». В конце того сезона ордера выдали сразу нескольким приезжим: Дасаеву, Хидиятуллину. Бесков решил заманить этим предложением и меня. «Ты точно не хочешь?» – спросил он. «Нет, Константин Иванович», – говорю я. – «Всё остаётся, как договаривались – мне квартира не нужна. Я возвращаюсь в Красноярск. Жить в Москве постоянно я не планирую». «Ну, не нужна – так не нужна». Тут заходит Старостин: «Олег, слушай, ты не торопись. Ты пока ключи возьми – а потом будешь думать. Отказаться никогда не поздно». «Давайте я хотя бы с женой посоветуюсь», – отвечаю ему. Я вернулся в Красноярск, пообщался с Натальей. Сказал: так и так, зовут в Москву с семьёй, дают квартиру. А ей неожиданно эта идея понравилась: «А поедем!» Приехал к Бескову: «Спасибо, я беру эту квартиру». Тем более, что и местоположение оказалось отличным – в Сокольниках, почти у центрального входа в парк. Так я стал спартаковцем на постоянной основе».

Бесков даёт установку команде. Романцев — третий справа Фото: из архива

Бесков ценил защитника Романцева за старательность, выносливость и преданность футболу. Тем более воспитанник красноярского футбола хорошо работал с мячом, по «старой памяти» (прежде он был нападающим) активно и эффективно поддерживал атаку. Вдобавок Олег обладал лидерскими качествами, так что через сезон он стал ещё и капитаном команды Бескова. Но не всё давалось Романцеву так просто. Были свои сложности со здоровьем, о которых тренер знал. И, когда требовалось, давал игроку паузу.



«У Саши Мостового была та же проблема, что и у меня, – объяснял Романцев. – Она называется – печёночный синдром. Всю печень пронизывают мелкие капилляры. У нас с Мостовым они настолько маленькие, что при нагрузке разрываются и дают ужасные боли. Из-за этого я и в армии не побывал – освободили. Бесков знал о моей проблеме. Однажды в каком-то матче мне порвали голеностоп. В перерыве сел в раздевалке, кровища хлещет. Я сижу, кровь из бутсы выливаю. Подходит Бесков. «Что у тебя там? Кожу порвали? Подумаешь, ерунда какая! Забинтуй – и на поле!» На следующий день после игры у нас лёгкая пробежка. Я во время неё хватаюсь за печень – опять заколола. Бесков замечает, и тормозит меня: «Олег, гулять, гулять». Он знал, что это такое, и следил за мной».

Зашёл попить воды и пропал. Трагичная судьба игрока «Спартака» Калинова Пропавшего в середине бурных 90-х чемпиона СССР и обладателя Кубка СССР так и не нашли.

Бесков убрал Романцева после двух поражений подряд. Тогда «Спартак» опустился на девятое место

В 1979 году «Спартак» с Романцевым выиграл золотые медали чемпионата СССР спустя 10 лет. После этого Олег стал игроком национальной команды, которую возглавлял Бесков. В частности, сыграл с капитанской повязкой в товарищеской встрече с Бразилией на «Маракане», которую сборная СССР выиграла – 2:1.



«Бесков Олега уважал, – говорил экс-нападающий «Спартака» Георгий Ярцев. – Константин Иванович видел, какое влияние капитан имеет на команду. Мы с Хидиятуллиным в том «Спартаке» чаще всего спорили с Бесковым – поэтому и получали больше всего подзатыльников. А Олег всегда свою речь строил, не подстраиваясь под Бескова. И не вторил нам. Он всегда пытался донести собственные мысли. И Бесков чаще всего принимал их. Думаю, что авторитет Романцева зародился именно оттуда».

«Спартак» — «Динамо». Олег Романцев против Михаила Гершковича Фото: из архива

Ещё один пример того, насколько тренер доверял капитану, – история с несостоявшимся переходом в «Спартака» Сергея Андреева. Бесков хотел видеть форварда ростовского СКА в своей команде. Помочь в этом, по его замыслу, должен был Романцев.



«В 1979-м Бесков отправил Романцева, капитана команды, со мной разговаривать. Сидели у него на кухне, на Преображенке. Говорит: «Константин Иванович хочет». «Да я и сам, Алик, хочу…» Что помешало? Дочь умерла. У супруги начались схватки. Вы же представляете, что значило для Ростова — в роддом лично Андреев привозит жену? «Сейчас всё сделаем, родит». Говорю им: не надо спешить. Но что они, суки, делают? Прокалывают пузырь. Вода сошла – ребёнок не идёт. Полезли туда клещами — взяли за голову… Ребёнок погиб не сразу. В Москву возили, жена Бескова что могла сделала. Мы ж девочку в честь неё Лерой назвали. Валерия Николаевна с супругой пошли в больницу. Возвращаются, у Бесковой лицо, заплывшее от слёз, — не спасли. После этого Константин Иванович на меня не давил с переходом» (из интервью для «Спорт-экспресса»).

На протяжении шести лет команду Бескова невозможно было представить без Романцева. Помимо чемпионства Олег взял с командой два серебра и бронзу, был в шаге от завоевания Кубка СССР – в 1981-м красно-белые проиграли в финале СКА со счётом 0:1, пропустив как раз от несостоявшегося спартаковца Андреева.



В январе 1983-го Романцеву исполнилось 29 лет. Не самый страшный возраст для футболиста, даже по тем временам, когда после тридцати зачастую записывали в «отработанный материал». Но этот сезон стал последним для капитана «Спартака». Точнее, полсезона.

Полуфинал Кубка СССР-1980. Вагиз Хидиятуллин, Владимир Пьяных, Олег Романцев и Валерий Горбунов Фото: из архива

В первой половине чемпионата игра у спартаковцев не шла. В июне вообще началась неудачная серия: в семи матчах команда Бескова одержала лишь одну победу при четырёх ничьих и двух поражениях. Красно-белые завершили первый круг на непривычно низком для себя девятом месте. Завершилась серия как раз двумя поражениями на выезде – от «Жальгириса» (0:1) в Вильнюсе и «Динамо» (2:3) в Минске. Особенно обидным получился результат игры в столице Беларуси. Москвичи забили два гола к 10-й минуте, но потом развалились и пропустили три мяча.



Возвращался «Спартак» из Минска в Москву на поезде. По дороге и случился конфликт Бескова с Романцевым, который завершился уходом лидера команды. Да и вообще из футбола.

Олег Романцев Фото: из архива

Слово Романцеву: «Моё расставание со «Спартаком» получилось резким. Но морально я был готов к такому итогу. Травмы не давали играть в полную силу. И я порой чувствовал – помощник команде из меня уже не тот. Это ощущение давило. Узел был разрублен в поезде, по дороге из Минска в Москву. Мы проиграли 2:3. Как ни парадоксально, хоть мы и пропустили три мяча, местные признали меня лучшим игроком встречи. Но так вышло, что перед этим матчем, «Спартак» уступил ещё и «Жальгирису». Видимо, что-то у Бескова накопилось.

Едем домой. Бесков в соседнем купе громко обращается к Старостину: «Николай Петрович, что за капитан у нас? Как он не может собрать команду? Во что они вообще играли?» А у меня ещё нога разболелась. И тут я не выдержал. Встаю и захожу в купе к Бескову. «Константин Иванович, не переживайте, я завтра напишу заявление». После этого возвращаюсь к своим в купе. Говорю: «Ребята, я действительно играю уже не так, как раньше. Решил, что ухожу». Гаврилов мне: «Никуда ты не пойдёшь. Мы сейчас лучше Бескова снимем. Пойдём все вместе и решим». Я говорю: «Юра, зачем тебе это нужно? Я себя объективно оцениваю. Так что очень прошу тебя – не дёргайся».

После этого пошёл к Николаю Петровичу. Он долго со мной общался, уговаривал. Но я ему сказал: «Николай Петрович, вы же знаете. Если я что-то решил, то решил». С Бесковым у нас остались нормальные отношения. В чём-то он, наверное, был прав. Что это за капитан, который не может собрать команду? Три мяча от Минска пропускаем – куда это годится? Приехал домой. Наутро отправился в клуб. За ночь мнения своего не изменил. У меня и физическое состояние было уже не ахти. Думал: ну какой я сейчас футболист?

У меня ещё за два года до этого были мысли закончить карьеру. Я только начал поправляться после травмы голеностопа. Сыграл одну игру, вторую. Чувствую: болит нога. Уже тогда я подошёл к ребятам и сказал: «Видите, помощник-то из меня хреновый. Давайте я либо закончу, либо подлечусь». Ребята в ответ: «Ты только выйди, мы тебе поможем. Ты нам нужен на поле». И что делают мои пацаны. Смотрю в следующей игре: неожиданно на моём фланге появляется Жора Ярцев. Потом Гаврилов подкат делает – опять на моей бровке. А Серёга Шавло уже поменьше в атаке играет, оглядывается на оборону. Хидя почти не подключается. Они все мне помогать решили. Вот что значит команда. Но я уже тогда сказал: «Знаете, что, ребята? Так не пойдёт. Хватит из меня больного делать. Или я играю сам, или нет». И тут происходит эта история в поезде. Всё навалилось, нога болела. И я решил – надо уходить. Считаю, закончил вовремя. Мне нужен был повод. И он случился».

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У Бескова были мысли, что команда могла сдать матч в Минске. А перед разговором с Романцевым он выпил коньяка

Пожалуй, Романцев адекватно оценивал себя. Говорят, ему действительно уже недоставало скорости. Советские спортивные газеты писали, что капитан «Спартака» уходит из-за проблем со здоровьем.



Невольным свидетелем конфликта Бескова с Романцевым стал молодой голкипер «Спартака», а ныне тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков. Он, как ни странно, ехал в одном купе с главным тренером. Перескоков рассказывал в интервью для «Чемпионата»:



«Так вышло, что в поезде на обратном пути я оказался в одном купе с Бесковым и администратором команды Владимиром Мироновым. Я пацан, мне всего 20 лет, а полки всего две. Ну я дико стеснялся и залез на третью, которая для вещей. Лежу себе тихо, и тут входит Бесков с администратором. Я только слышу звон бутылок. Открывают одну, молча, ни слова не говорят. Тык-тык, буль-буль-буль, судя по запаху и звуку, коньяк, больше половины стакана. Открывается другая коробочка – сырок. Они даже не чокаются – хлобысь первую, заели. Хлобысь вторую – заели. Хлобысь третью – заели. За 15 минут две бутылочки уработали.

Я сжался, думаю: сейчас мне и на третьей полке всё равно достанется. Но досталось не мне, а Романцеву. Константин Иванович тогда был на взводе, безумно переживал из-за поражений. Значит, выходит из купе, а там компания футболистов тоже немного «приняла на грудь». Слово за слово, и Бесков как следует высказал Романцеву. А Олег Иванович – человек прямой, ответил. В общем, нашла коса на камень. С тех пор дни Романцева-игрока в «Спартаке» были сочтены. В том самом поезде Бесков показал ему «красную карточку». На следующей неделе я услышал, что Романцева в «Спартаке» больше не будет».

«Бромантан в «Спартаке» выводили шампанским» Тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков с массой ярких историй о настоящем Романцеве, хитром Скале, жёстком Гончаренко и талантливом Лунёве.

Судя по всему, в ходе этого конфликта в поезде Бесков помимо всего прочего обвинил Романцева в продаже матча минскому «Динамо». Известно, что Константин Иванович был в этом смысле мнительным человеком. Мог после поражений заподозрить того или иного футболиста в нечестной игре, но потом отходил.



«Когда «Спартак» уступил в Минске, Бескову померещилась сдача игры, – вспоминал бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин. – Возможно, нашептал кто-то: мол, не может быть такого, чтобы столь сильная команда, как «Спартак», проиграла матч, ведя 2:0. А если сдача – кто виноват? Самый опытный футболист, капитан команды. Вот он и нашёл стрелочника… Вступаться за Олега было бесполезно. Тогда после игры Бесков ещё принял коньячку – снять стресс. И заставить его свернуть с уже выбранного пути не мог никто. Что там игроки? В поезде тогда был и Старостин. Но даже он, мудрый человек, не мог ничего поделать. Тем более, что тогда психанул сам Олег. Да и как там не психануть, когда тебя в чём-то необоснованно обвиняют? В общем, расставание получилось неприятным».



Сейчас, спустя годы, уже не проверишь, в какой степени был виноват Романцев в трёх пропущенных мячах. В репортажах о матче в Минске корреспондентов еженедельника «Футбол» и «Советского Спорта» про ошибки левого защитника ничего не сказано. Напротив, в отчёте «Футбола» было написано, что голы приходили с левого фланга атаки «Динамо», то есть с правого фланга обороны «Спартака» (за эту зону отвечал в команде Владимир Сочнов, заменённый на 75-й минуте). Как бы то ни было, вся задняя линия красно-белых представляла собой проходной двор.

Выдержка из отчёта о матче «Динамо» Минск — «Спартак»

«Могло ли Бескову померещиться, что с Минском был договорной матч? – рассуждал Романцев. – Не знаю. Хотя на этой теме он действительно был слегка помешан. Не могу сказать, что прощался с футболом очень тяжело… Меня уже готовы были заменить другие ребята – Гена Морозов, Боря Поздняков. Они были моложе, свежее и здоровее меня. В общем, моя потеря большого значения для команды не имела».



Бесков объяснил команде отчисление капитана тем, что после перенесённой операции на сухожилии нога у Олега потеряла свободный ход. По всей видимости, поражения в Вильнюсе и Минске оказались лишь поводом для отчисления 29-летнего игрока. Тренер давно готовил замену Романцеву. Вот что вспоминал многолетний врач «Спартака» Юрий Васильков.



«В «Спартак» я попал как раз в 1983 году, в начале сезона. Романцев был настоящим авторитетом в «Спартаке». Но была одна вещь, которая меня удивила. Уже тогда, зимой, Бесков стал меня просить, чтобы я пристальней следил за Олегом. «Померяй ему давление, может, у него лишний вес», – говорил он. Я уже потом понял, почему. Бесков готовил в будущие капитаны Дасаева. И расчищал место для него. Я ещё зимой говорил Романцеву: «Олег, по-моему, на тебя идёт накат». Я сам недоумевал: зачем эти придирки – тем более к такому человеку, которого так уважает команда? Но это было неспроста».

Константин Бесков в автобусе «Спартака» Фото: из архива

По мнению Ярцева, Бесков хотел избавиться от Романцева с подачи своего ассистента Фёдора Новикова:



«Бесков понимал, что Романцев – человек Старостина. Николай Петрович именно в нём видел будущее «Спартака». А Дед редко когда ошибался… Мне кажется, что в изменении отношения Бескова к Романцеву большую роль сыграл Фёдор Новиков. Вероятно, он уже тогда предчувствовал, что рано или поздно Олег станет преемником Бескова в «Спартаке». И начал сливать о нём разную информацию, следить, докладывать».



Формальное прощание Романцева со «Спартаком» состоялось в октябре 1983-го, перед одним из матчей чемпионата. Экс-капитан передал повязку Ринату Дасаеву. Партнёры по команде на руках вынесли Олега на поле. Между тем «шоковая терапия» пошла команде на пользу. Во втором круге «Спартак» здорово прибавил, выдал впечатляющую победную серию и завершил чемпионат на втором месте. Мог и золото завоевать, однако проиграл в последнем туре решающий матч «Днепру» в Днепропетровске – 2:4.

Первые тренерские шаги Олега Романцева. «Красная Пресня» Фото: из архива

Интересно, что после отстранения Романцева команду (без Бескова) вызвали в ЦК, чтобы узнать, что происходит и почему «Спартак» играет настолько плохо. Футболисты раскритиковали тренера, попросили его поменять. Но Бескова не стали трогать, так как он на протяжении многих лет давал результат. Зато через некоторое время из команды ушли и некоторые другие вчерашние лидеры, которые выражали недовольство тренером.

Сёмин мог стать легендой «Спартака». Именно он забил первый исторический гол в еврокубках Ушёл из команды, потому что заступился за партнёра. Тренеру это не понравилось.

Романцев закончил играть и начал тренировать. Николай Старостин готовил его на роль будущего сменщика Бескова. Получив первый опыт в «Красной Пресне» и «Спартаке» из Орджоникидзе, бывший капитан возглавил красно-белых в январе 1989 года. Команда всё-таки сняла Бескова, планировавшего очередную чистку состава. Что было дальше со «Спартаком», вы прекрасно знаете.