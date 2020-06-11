«Николич пришёл на живое место. Это была проверка на порядочность»

«Идти на живое место — значит получить работу в команде, где пост тренера занят» — если бы в словаре футбольного сленга было определение этой расхожей фразы, то, думаю, приблизительно такое.

Тренер ведёт переговоры с клубом с сознательной целью — заменить работающего там коллегу. Чтобы занять его, живое место. Если хотите — подсидеть.



В тренерском мире запятнаться участием в подобном считается моветоном. Дмитрий Аленичев в интервью программе «Футбол России», вышедшей на днях, рассказал, как после «Енисея» его звали в минское «Динамо»: «Когда мне поступило предложение провести предварительные переговоры с командой, я сразу отказался. По причине того, что там работал Сергей Гуренко, с которым мы играли в «Роме». Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда в клубе есть действующий главный тренер».



Другой пример — отрывок из старого интервью с Валерием Петраковым о том, как его в 2005-м уволили из «Москвы»: «Леня Слуцкий в чём виноват? Прыгнул на живое место! Можно же было по-человечески. Сказать: «Конечно, я готов принять «Москву». Но сначала снимите Петракова, пускай напишет заявление».



Ещё раньше Борис Игнатьев обвинял Анатолия Бышовца в чрезмерном желании поработать со сборной России в 1993 году: «Где же тренерская солидарность, которая есть во всем цивилизованном футбольном мире?! На живое место идти нельзя! Вот если человек ушел – тогда, пожалуйста. Вот это порядочно. А когда под тебя копают… У Бышовца начался зуд — ему очень хотелось вновь поработать со знакомыми ему игроками. Но наступило-то время Садырина! Зачем ты лезешь?! Куда?!».



А вот из свежего. Экс-директор «Динамо» Роман Орещук – в апрельском интервью «Чемпионату»: «Я не верю, что Бердыев мог прийти на живое место в «Спартак» или в «Локомотив». Во всяком случае, чтобы он сам себя предлагал, ездил на какие-то встречи… Не тот человек. А вот Карреру в «Динамо» предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!»

Обидел Федуна и не договорился с Ротенбергом. Куда пропал Курбан Бердыев? Самый закрытый тренер российского футбола почти год без работы. Хотя ещё недавно мог возглавить «Спартак», «Локомотив» или сборную.

Бытует мнение, что самый громкое тренерское назначение 2020-го в РПЛ – контракт «Локомотива» с Марко Николичем — это тоже приход на живое место.



О нравах тренерской конкуренции в нашем футболе и её неписаных законах – в эксклюзивных монологах двух молодых российских тренеров, знакомых с этим вопросом не понаслышке.

«Случалось ли, что под меня начинали копать? Да много раз! Прилетаю с «Пюником» на сбор, а мне говорят: «Тарханов метит на твоё место»

Андрей Талалаев, экс-главный тренер юношеской сборной России, «Волги», «Тамбова», «Пюника», «Химок»:



— Не идти на живое место – это не какое-то красивое или эпатажное выражение. Есть неписаный закон. Если хотите, проверка на порядочность. И с человеческой точки зрения, и с профессиональной. Кто-то эту корпоративную этику соблюдает, кто-то – нет. В любой профессии встречаются разные люди.



Ко мне с такими предложениями обращались. Бывало, что руководители клубов говорили: «Судьба тренера решена, завтра мы его увольняем». Я в таких случаях отвечал: «Когда примете решение, тогда и будем разговаривать».



Принципиальная позиция – предпочитаю все точки над i расставлять сразу. Чтобы избежать инсинуаций. В таком случае ты и сам застрахован, и не подставляешь того человека, который работает. Тем более рано или поздно окажешься на его месте.



Понятно, что ситуации бывают разными. Если у команды действительно большие проблемы, и все это видят, и на тебя выходят повторно, ты же не глупый человек, всё понимаешь. В таком случае можно сказать: «Принципиально я готов к обсуждению каких-то вопросов. Но опять же – только после вашего решения по тренерской отставке».



Какой смысл делить шкуру неубитого медведя? Всё ещё может тысячу раз измениться. Это понимание – где серьёзный вариант, а где «просто поговорить» – приходит с опытом. Разговоров о возможной работе, когда тебя прощупывают, у любого тренера десятки. «А ты бы не против пойти, а что по этому поводу думаешь, а каким видишь развитие нашего клуба…». И так далее. Но из этого десятка встреч до конкретного предложения доходит только в паре случаев, не более.



Случалось ли, что под меня начинали копать? Да много раз! Прилетаю с «Пюником» на сбор в Турцию, а мне руководитель принимающей стороны говорит: «Тарханов метит на твоё место. Уже общается с президентами других клубов как будущий тренер «Пюника». В конце концов так и произошло – через три месяца он возглавил команду.

«3 часа ночи, VIP-зал казино на Таганке — сидят 12 футболистов Премьер-Лиги...» Перед встречей с родным «Торпедо» Талалаев с улыбкой вспоминает прошлое и всерьёз рассуждает о настоящем.

Два невыигранных матча – и вот они, разговоры об отставке. А с ними и желающие занять твоё место. Тут же в кулуарах начинают говорить: «Слушай, мне недавно сказали — тебя вот этот заменит». Обычно люди вокруг знают больше, чем человек, который работает.



Понятно, что никто из тренеров не придёт и не скажет напрямую: «Убирайте своего, я сделаю лучше». Даже если будет в этом уверен.



В жизни всё сложнее. Бывают совсем дикие варианты. Например, человеку предлагают: «Давай, ты сейчас идёшь к нам помощником, спортивным директором, советником президента или ещё кем-то, а потом мы тебя переставим. Как только тренер ошибётся, ты станешь главным». То есть он идёт в клуб, уже зная весь расклад! По-моему, это самое плохое, что только может быть. Я один раз с таким столкнулся. Не пошёл на работу в один из клубов, потому что там не захотели брать моего помощника. А я на этом настаивал. Сам же помощник, оказывается, давно договорился с командой, где у нас заканчивались контракты – работать там главным и без меня.



В другом клубе тоже нехорошая история случилась – начали под меня копать. За спиной приезжали тренеры на переговоры. Я с такими руководителями сразу отношения разрываю. Уехал оттуда и больше не общаюсь. В конце концов, если ты что-то делаешь, то надо иметь смелость признаться. А когда человек делает, но потом начинает отнекиваться и на других сваливать – это получается не только подлец, но и трус. Что хуже вдвойне.



Могу ли я про себя сказать, что никогда не пойду на живое место? Я от таких громких слов давно ушёл. Абсолютные значения убрал из своей жизни. Скажу так – навряд ли.

Выбор – идти на живое место или оставаться без работы? Искушение бывает у всех. Я вот сейчас сижу без команды, и, думаю, кого бы закопать (смеётся). Нет, это личное решение каждого. Оборин 11 лет не тренировал, а потом спокойно пришёл в «Факел» и профессионально выполнял свои обязанности.



Очень многое зависит от того, каким образом интерпретируется информация. Я сейчас могу сказать: «Возьму любую команду из первой восьмёрки в ФНЛ и выведу её в Премьер-Лигу». Это же не означает, что я под кого-то копаю, верно? Но тренеры этих команд мои слова воспримут именно так — негативно. Реальность российского футбола – кто-то про тебя ляпнул и разнеслось. А ты потом долго будешь отмазываться. Пока с человеком лицом к лицу не поговоришь.



Многие готовы преподносить информацию так, как им это нужно. Я недавно ездил в регионы и разговаривал с одним руководителем. Тут же объявились «доброжелатели», утверждающие, что я приехал проситься на работу. Хорошо, что я в тот же день позвонил тренеру, который работает с местной командой. Зная подлость людишек, которые находятся вокруг, такой вариант развития событий прогнозировался. А я этого человека уважаю. Поговорили, чтобы сразу пресечь все вопросы.



Николич пришёл на живое место? Конечно. В то же время члены тренерского штаба Сёмина, я слышал, отказались возглавить «Локомотив» после Палыча.



Но Николич — иностранец. А они к этому относятся более прагматично. Просто бизнес и ничего личного. Другая ментальность, другой подход. Он может вообще не понять, если ему начнут предъявлять насчёт Сёмина. Скажет: «У меня была договорённость о работе с нового сезона. Когда прежний тренер ушёл бы. Просто вмешалась пандемия. Какие вопросы?».



Насколько знаю, он жёсткий мужик. И правильный. Нашего склада. Я недавно разговаривал с футболистом, который играл под его началом. Он сказал: «Николич – мужик. Принципиальный, с позицией. Если обязательства перед игроками или перед ним не выполняются – идёт на конфликт. Если проблема не решается — уходит». Он и с «Партизаном» так расстался. Поэтому если руководители «Локомотива» думают, что взяли ручного тренера, они ошибаются.

Что за тренер будет рулить «Локомотивом» вместо Сёмина и в какой футбол он играет. Разбор Николич любит смелые идеи и избегает схем с тремя центральными защитниками. Михаил Гончаров отсмотрел 6 матчей «Партизана» и «Фехервара».

«Каррера, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моё место. Но предлагали очень настойчиво, несколько раз»

Дмитрий Хохлов, экс-главный тренер «Кубани» и «Динамо»:



— Неписаный закон существует – не идти на живое место. И корпоративная этика. Кто-то ее соблюдает, кто-то нет. Зависит, прежде всего, от того — дружит ли человек с моралью.



Да, ситуации бывают разные. Если команда проигрывает – это одно. В таком случае руководство, естественно, начинает задумываться о смене тренера. Но когда команда выступает хорошо, а под тренера по каким-то причинам начинают копать, искать ему замену… Это и называется — идти на живое место.



У меня однажды было такое предложение. Команду называть не хочу. Тренер отработал буквально две недели — возникли какие-то разногласия. Команда находилась на предсезонном сборе — мне предложили её возглавить. Естественно, я отказался. Во-первых, тренер был знакомый, которого я уважаю. Во-вторых – команда даже играть не начала! Никакого результата, а уже отставка. Я такого отношения не понимаю.



В конце концов, ты сам можешь оказаться в подобной ситуации — в любой момент. У меня в «Динамо» была история – тоже начали копать, хотя чемпионат ещё не стартовал. Хорошо, что руководство мне полностью доверяло.



Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моё место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.



Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать — никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

Николич? Понятно, что он иностранец. Им такие решения принимать гораздо проще. Кто-то даже глазом не моргнёт, главное – контракт. А вместо кого, куда – не важно. Хотя я слышал, что Божович однажды отказался идти в российскую команду на живое место. Порядочных людей тоже хватает.



То, что Николич в «Локомотиве» окажется под огромным давлением и прессом, к гадалке не ходи. Пусть он и возглавил команду, когда уже стало известно, что контракт с Сёминым продлен не будет. Дело здесь в другом. Не пришёл бы Николич — пришёл кто-то другой. Почему сложилась такая ситуация, это уже вопрос к руководству «Локомотива».