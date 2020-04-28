Обидел Федуна и не договорился с Ротенбергом. Куда пропал Курбан Бердыев?

Он без работы уже 11 месяцев. 5 июня Курбан Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина», который завершил сезон на антирекордном 11-м месте.



По ходу текущего сезона менялись тренеры в «Спартаке», в «Динамо», в «Сочи» — Бердыев ни одну из этих команд так и не принял.



Бердыев! Двукратный чемпион России, покоритель «Барселоны», отец ростовского чуда — 2016 и обладатель волшебных чёток, за которым ещё недавно выстраивалась очередь из «Спартака», «Локомотива» и сборной. Что мешает ему вернуться?

В последний сезон в «Рубине» сам признавал свой контракт «обременительным»

Руководителей пугают финансовые запросы тренера (его зарплата в «Рубине»-2019 составляла 3 млн евро в год; для сравнения Семак, приведший «Зенит» к чемпионству, получал 1,2 млн)? Возраст – 67 лет? Его желание приводить за собой большую команду помощников и управлять в клубе всеми процессами? А может, нелестная характеристика, которую специалисту дал владелец «Спартака» Леонид Федун – «*****»?



Это после того как в 2015-м, когда Бердыев был очень близок к посту главного тренера красно-белых, он начал откровенно выбирать между двумя вариантами («Спартак» или «Локомотив»), выгадывая для себя лучшие условия. Вот Федун и не сдержался. И назначил Аленичева.



А ведь был ещё вариант со сборной России, о котором Бердыев потом скажет: «Я уже соглашался, но выбрали Черчесова».

Гацкан: с Бердыевым «Спартак» стабильно боролся бы за Лигу чемпионов

Говорят, что последнее расставание с «Рубином» стало для него если не ударом, то очень неприятным моментом и большим разочарованием. Он жил на клубной базе, готов был пойти на серьёзное сокращение зарплаты (чуть ли не в 10 раз!) и даже на то, чтобы поменять «Рубину» схему игры (перестать использовать пять защитников, перестроиться на более атакующий футбол). Но его услуги не понадобились. Даже в работе с академией «Рубина», которая в своё время появилась в Казани во многом благодаря его инициативе. Решение об окончательном расставании с Бердыевым принял главный спонсор клуба – «ТАИФ». А уже вариант «какой-то должности», о котором в частности говорил президент Татарстана Рустам Минниханов («Какая-то связь у «Рубина» и Бердыева должна быть сохранена»), оказался неинтересен самому тренеру.



Обидно, да. После стольких лет и подъёма «Рубина» из первой лиги на вершину российского футбола — оказаться ненужным.



Хотя о том, что он уйдёт, стало понятно ещё в конце сезона, когда Бердыев вдруг выступил с критикой происходящего в клубе на… официальном сайте «Рубина»: «Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы, в том числе, под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось.



Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и гендиректору Сайманову, и одному из руководителей «ТАИФа». Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет. Но даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет хорошей атмосферы в клубе. В «Рубине» все это сейчас оставляет желать лучшего, мягко говоря».



Было ли это выступление сожжением мостов — знает только сам тренер. Но не успев официально покинуть клуб, он уже объявил о своих планах: «Не поеду туда, где не стоит максимальная задача».



Именно этот момент — высокая планка запросов — по крайней мере в первое время после отставки из «Рубина», очевидно, мешал ему трудоустроиться.

Творческий отпуск – на футболе в Москве, на хоккее в Казани

Он и сейчас живёт в Казани. До карантина выезжал в Москву и Санкт-Петербург на деловые встречи, которые ни к чему не привели.



Хотя вариант с «Сочи» был более чем реален (разговоры об этом ходили и летом, и осенью, вплоть до ноября). Тренеру приписывают тёплые приятельские отношения с владельцем клуба Борисом Ротенбергом, сын которого играл у Бердыева в «Ростове». Ротенберг-старший, говорят, обратился к Курбану Бекиевичу с предложением возглавить команду, большую группу игроков которой он отлично знает по совместной работе в «Ростове» и «Рубине». Но в итоге «Сочи» возглавил Федотов.

Ещё одна смена тренера в РПЛ. Приход Бердыева в «Сочи» отменяется Теперь клуб Ротенберга будет тренировать Федотов.

А ещё раньше Бердыева сватали в «Динамо». Когда там «подвис» Хохлов. В новостях писали: «Бердыев отклонил все предложения, что у него были, и ждёт того, как будет развиваться ситуация в московском клубе». Дождался – вместо Хохлова назначили Новикова.



В сентябре, после того как Бердыев был замечен на трибуне спартаковской арены на матче красно-белых с «Зенитом», его отправили в «Спартак» вместо Кононова. Тогда Бердыев – в первый и в последний раз — выступил с комментарием: «Появилась информация о том, что я неспроста появился на этом матче. Заявляю, что это неправда, я не вёл переговоров со «Спартаком» и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске». Это его последние слова в прессе на данный момент.



А последнее появление на публике – 29 октября, когда Бердыев выполнил символическое вбрасывание перед матчем КХЛ «Ак Барс» – «Барыс». В свитере «Ак Барса», в модных очках и кепке, он не производил впечатления человека, которому без работы очень тяжело.



Впрочем, скрывать свои эмоции он умеет едва ли не лучше всех в российском футболе.

Бердыев сделал первое вбрасывание на матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом»

Последняя информация – казанское издание «Бизнес Online» опубликовало её в середине апреля — Бердыев очень хочет вернуться к работе, однако ему приходится самостоятельно искать варианты трудоустройства. Он даже готов к компромиссам – например, взять в свой тренерский штаб молодых местных специалистов.



Мы поговорили с людьми, которые хорошо знают Бердыева, о том, когда ждать его возвращения к работе. И состоится ли это возвращение вообще?

«Идти туда, где только и делают, что пилят бюджетные деньги… Ему это надо?»

Агент Алексей Сафонов много лет общался с Бердыевым по поводу своих клиентов в «Рубине» (Сергей Рыжиков, Алексей Медведев…) и не только.



— Почему Бердыев не возвращается? Видимо, нет предложений, которые его бы устроили. Опять же – он практически везде ездит со своим штабом. А не все клубы на это пойдут – такое количество новых людей брать.



Как человек он непростой. Закрытый. Сверхтребовательный. Перфекционист. С утра до ночи живёт футболом. Во все дела клуба хочет быть погружён вплоть до мелочей. От трансферов первой команды до работы столовой на базе. Далеко не каждый владелец в России готов предоставить тренеру подобный карт-бланш. Многие руководители задумаются, а нужен ли им такой срач, как, например, происходит сейчас в «Локомотиве» между Кикнадзе и Сёминым?



— Разве перфекционизм – это плохо?

— У нас многим руководителям это ненужно и неинтересно. Бердыеву нормально бы работалось в каком-нибудь частном клубе. Например, в «Краснодаре». Где он мог бы проявить свой уровень и класс. Где владелец хочет чего-то добиться. А идти туда, где только и делают, что пилят бюджетные деньги… Ему это надо? Наоборот – он может только мешать и быть неудобным.



— Бердыев – тренер дорогой. Это ведь тоже не помогает найти работу? Тем более сейчас, в условиях кризиса.

— Это всё разговоры в пользу нищих. Что такое «дорогой тренер»? И тренеры, и футболисты получают столько, сколько им готовы платить. На сколько они договорятся. Есть 3 миллиона – отлично. Кто-то будет отказываться? А нет таких денег, так не платите!



Да, сейчас такую зарплату выбить трудно. Разве что в «Зените». Но я думаю, что Бердыев готов к компромиссам. Опять же всё это предмет обсуждения. Будь я руководителем клуба, мог бы сказать, например, так: «Мы готовы платить тебе «единицу», а ещё два миллиона получишь, если чемпионами станем. Если второе место займём, то не двушку получишь, а ещё штуку». И так далее. Хотя понятно, что сейчас все клубы будут стараться, чтобы люди у них на балансе не получали деньги, а зарабатывали.



— Почему у него с «Сочи» не получилось? Казалось, вопрос решённый.

— Думаю, не договорились с Ротенбергом. Может быть, владелец клуба хотел, чтобы Бердыев пришёл на долгий срок, а тренер рассматривал этот вариант как временный. А может – наоборот. Я не знаю всех нюансов. Мы с Бердыевым давно не общались. Последний раз виделись на похоронах Кости Сарсании. А сейчас он после «Рубина» немного ушёл в себя. Вроде бы, в Казани живёт. Во всяком случае жильё там у него есть.



— Из «Рубина» он ушёл не без обиды.

— Со стороны кажется, что да. Звали под одни условия, обещали что-то. А потом между ним и Саймановым какая-то кошка пробежала – внутренний конфликт. И всё. Он думал, что ему академию «Рубина» дадут, хотел молодёжью заниматься, но и этого не получилось.



— Интересно, как он отнёсся к тому, что команду возглавил Слуцкий.

— Не думаю, что какая-то зависть есть. Просто смотрит со стороны – получится или нет. А чему завидовать? Что – Слуцкому какое-то сверхфинансирование выделили? Нет. Сейчас везде с деньгами задница. Если бы Слуцкий с «Рубином» чемпионом стал, тогда ещё можно было переживать. Вроде – ты ушёл, а после тебя наладилось. А так на 13-м месте «Рубин» финиширует или на 14-м – какая разница? Другое дело, что с этими игроками, которые сейчас у Слуцкого есть, Курбан, думаю, за пятерку бы боролся.

Слуцкий уверенно движется навстречу ФНЛ. Пока его «Рубин» ничем не лучше старого Первые официальные матчи сразу же проявили все проблемы, задуматься о которых следовало ещё на зимних сборах.

— Ушёл Бердыев – пришли игроки. Это именно так нужно понимать?

— Да. При нём игроков в «Рубин» не брали. Как вариант – выживали из клуба.



— У самого Бердыева ещё недавно шикарные варианты были – «Спартак», «Локомотив», сборная.

— В «Локомотиве» он ещё до Сёмина мог оказаться, тоже через Ротенберга. Это тогда Курбан выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком» и получил эсэмэску от Федуна. Из одного слова – «м…к». Что-то всё перепроверял, сомневался… Сейчас, уверен, пошёл бы в «Спартак» без колебаний.



И сборную, насколько я знаю, именно он должен был возглавить. Дал своё согласие. Но Мутко перестал на звонки отвечать – пообещал Черчесову.



Жалеет ли Бердыев? Думаю, что да. Но это жизнь – кто-то пользуется своими шансами, кто-то нет. Как у Высоцкого: «Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз».



— Сейчас Бердыев говорит: «Не поеду туда, где не стоит максимальная задача». То есть в условных «Крыльях Советов» его не ждать?

— Сильно сомневаюсь, что он в Самару пойдёт. Лишь бы куда-то устроиться. Чтобы ему там сказали, как Божовичу – вот тебе игроки, тренируй? Не поверю.



Скорее, в условный «Локомотив», если там всё-таки решат Палыча убрать. Или в какой-то другой московский клуб.

Николич будет получать в два раза меньше Сёмина, если возглавит «Локомотив»

Ещё варианты — сборная Казахстана или «Кайрат». Почему нет? Если под серьёзные задачи и с соответствующими финансовыми условиями, думаю, согласится.



— Когда?

— А надо торопиться? Бердыев прилично заработал – есть время отдохнуть и спокойно выбрать.



— 67 лет.

— И что? Я не думаю, что Курбан займёт позицию Бышовца, которого никуда не зовут, а он говорит, что чемпионат ему России неинтересен. Но пригласи в условные «Химки» — пойдёт! А Бердыев – человек самодостаточный. Лишь бы куда-то влезть – это не про него. Возраст? Знаю, он держит себя в идеальной форме. Постоянно на режиме — питание, сухофрукты, чай… И сейчас на поле может многое показать. В «квадрате» или в «дыр-дыр» мячишко не отнимешь!



— Разговоры о том, что он умеет ставить только защитный футбол.

— Стереотип. «Рубин» в чемпионские годы по забитым голам среди лидеров был. Как Домингес играл, другие ребята… Какой же это защитный футбол?

— Это правда, что сейчас он сам переговоры ведёт?

— Думаю, что лично такими вопросами Бердыев заниматься не станет. Есть люди, которые его представляют. Они и прощупывают почву, куда можно обратиться.



— Но осенью он сам на футбол в Москву приезжал – «Спартак» — «Зенит».

— А вот зачем – вопрос. Можно сказать, Азмуна посмотреть. Но что там на самом деле происходило… Ещё раз – он скрытный человек.



— Ваш прогноз – когда Бердыев вернётся к работе?

— Думаю, что уже в следующем сезоне. Моё мнение – своего последнего слова в нашем футболе он ещё не сказал. Не пришла прощальная гастроль артиста (смеётся).

«Бердыев на живое место не пойдёт. Не то что Каррера»

Роман Орещук в прошлом году занимался селекцией в «Динамо», когда в клуб сватали Бердыева.



— Бред полный! Мы эти новости читали и смеялись. Во-первых, руководство «Динамо» вело себя очень солидно и доверие Хохлову было полным. Во-вторых, Бердыев не тот человек, который на живое место пойдёт. Никогда в это не поверю! Это просто кто-то слухи распускал. Ни сам он себя не предлагал, ни разговоров таких не было.



А вот Карреру предлагали. Несколько раз. У руководства даже встречи с его агентом были. «Пожалуйста, берите!».

Агент Гурцкая: думаю, уволить Карреру первым предложил А. Федун

Бекиевич не такой. И я не верю, что он мог прийти на живое место в «Спартак» или в «Локомотив». Во всяком случае, чтобы он сам себя предлагал, ездил на какие-то встречи… Я его очень хорошо знаю. Проходил у него стажировку в ВШТ. Специалист – классный. Тренировочный процесс – шикарный. И как человек очень порядочный. Мы с ним часто созванивались, разговаривали.



— Сложный, требовательный – это тоже про него?

— Требовательный – да. Сложный – в какой-то мере. Но лично я про Бердыева ничего плохого сказать не могу.



— Давно не общались?

— Давно. Как он из «Рубина» ушёл. У меня даже телефона его сейчас нет.



— Вернётся к работе?

— Конечно! Уверен в этом. С его знаниями и опытом… Такой тренер нужен нашему чемпионату. Я бы с удовольствием увидел его в хорошей команде.



Другое дело, что грязь месить он никогда в жизни не пойдёт. Бердыев – человек амбициозный, и ему важно быть не просто тренером, а тренером-менеджером. Должно быть соответствующее предложение. Не то чтобы вся власть в руках, но он должен понимать, что отвечает за результат и поэтому имеет все полномочия.

Где сейчас все тренеры – чемпионы России

Олег Романцев

Чемпион России — 1992-1994 и 1997-2001 (все — со «Спартаком»)



67 лет. Не тренирует с 2005 года. На пенсии.



Валерий Газзаев

Чемпион России — 1995 (с «Аланией») и 2003, 2005, 2006 (с ЦСКА)



65 лет. Не тренирует с 2015 года. Политик, Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей.



Георгий Ярцев

Чемпион России — 1996 (со «Спартаком»)



72 года. Вице-президент «Тамбова».



Юрий Сёмин

Чемпион России — 2002, 2004 и 2018 (с «Локомотивом»)



72 года. Главный тренер «Локомотива».



Дик Адвокат

Чемпион России — 2007 (с «Зенитом»)



72 года. Главный тренер «Фейеноорда».



Курбан Бердыев

Чемпион России — 2008 и 2009 (с «Рубином»)



67 лет. Без работы.



Лучано Спаллетти

Чемпион России — 2010 и 2012 (с «Зенитом»)



61 год. Без работы.



Леонид Слуцкий

Чемпион России — 2013, 2014 и 2016 (с ЦСКА)



48 лет. Главный тренер «Рубина».



Андре Виллаш-Боаш

Чемпион России — 2015 (с «Зенитом»)



42 года. Главный тренер «Марселя».



Массимо Каррера

Чемпион России — 2017 (со «Спартаком»)



56 лет. Главный тренер АЕКа (Греция).



Сергей Семак

Чемпион России — 2018 (с «Зенитом»)



44 года. Главный тренер «Зенита».