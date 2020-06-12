«Георгиевич, чпокните ЦСКА!» Савин и Милевский прикалываются

Евгений Савин с Артёмом Милевским провели совместный эфир – по очереди рассказывали истории из прошлого, а потом решали, у кого она круче. Тот, чья история оказалась менее смешной, выполнял действие: Савин – пил пиво, Милевский – писал комментарий человеку, которого выбрал соперник.



Собрали для вас самые интересные моменты беседы.

Бомбическое интервью с Милевским. Например, там есть про секс с Канделаки А ещё там про деньги, разбитый «феррари» и сборную Украины.

Истории Милевского

Взял машину у бразильца, а номер стёрся – пришлось рисовать самому

«У нас был бразилец Родриго в команде – центральный защитник. Меня тогда только подпускали к основе, зарплаты были маленькие. Но мы с Алиичем (Александр Алиев. – Прим. «Чемпионата») жили на первой базе – высокой, модной. Бразильцы к нам, молодым, хорошо относились, любили нас, могли 100 евро в карман положить. В общем, нормальные хлопцы. В один момент они улетели на игру чемпионата, а я остался в Киеве. Набрался смелости, подошел к Родриго и сказал: «Братан, дай ключи от машины». А у него был тогда дутый «Крайслер». Я трясусь, а он такой: «На, брат, держи. Только завтра к утру на базу пригони, когда мы вернёмся». В общем, я на этом «Крайслере» выезжаю, сигналю, они мне честь отдают. Гоню в центр, на Крещатик, суббота. Тут смотрю, с бензином проблемы, видимо, забыл заправиться. Подъезжаю, дверью хлопаю, мне говорят: «Откройте бак». Я начинаю искать бак, на меня работник смотрит, смеётся. Но потом он набрал знакомому, всё узнали, заправились. Я пропотел, сижу, музыку настроил. Еду в город, дал по бокальчику, расслабился. Ну потом понимаю, что надо ехать домой. Подъехал около 12 вечера. Как-то получилось, что я задел номер, но подумал, что фигня. Утром просыпаюсь и понимаю, что номер реально стёрся. Условно, там было 1702, а стало 702. Я начинаю вспоминать, какая цифра там была — подумал, что семёрка, поехал покупать черный маркер. Начал рисовать цифру и перестарался: три цифры нормальным шрифтом, а та, которую я рисовал, получилась жирной. Нахожусь в полном шоке, начал поправлять – стало ещё хуже. Приехал на базу, весь трясусь. Отдал ключи и ходил с Родриго по базе дня два. В итоге он меня не спалил и всё обошлось».

Отпуск в Монако: яхта и Евгений Селезнёв с женой



«Как-то во время отпуска поехали в Монако – денег было много. Подруги тоже присутствовали. Сняли яхту и были на ней семь дней. Евгений Селезнёв всё это прохавал (а он тогда ещё был женат) и позвонил мне: «Миля, жди меня в Монако, буду». Я уже тогда начал бояться. Прилетает Селя с женой, всё заказано – рестораны и остальное. Поужинали, приезжаем на яхту, сидим – час, два, три. Потихоньку по стаканчику, по стаканчику и так далее. Просыпаемся с ним в одной кровати. Я сначала на всякий посмотрел на нижнюю часть тела, как в фильмах, — вроде в одежде, значит, всё нормально. Начинаю его будить, его жена уже начинает кричать: «Селя, вставай, ты мне обещал экскурсию». Он просыпается и говорит: «Миля, через кого яхту брал?». Я говорю, что через ПриватБанк. Селя говорит жене: «Звони в ПриватБанк! Пусть такую же подгоняют, будем здесь через 15 метров тусить». Я его растормошил душем. В итоге Селёзнева и жену отвезли на берег, они поехали на экскурсии свои. Всё же главное, что мы проснулись в одежде».

Как футболист попал в секту



«Был такой защитник у нас – Андрей Несмачный. И он одно время, когда мы ещё были молодыми, всё время с нами тусил. «Молодёжь, подтягивайтесь к нам за столик, мы жахнем рюмочку-вторую». Там и казино было, и у него такая кожанка была крутая, он ездил на CLS, это было вообще что-то запредельное. Выступал он серьёзно.



А в один день всё изменилось – когда пришёл Юрий Палыч Сёмин. Андрей написал, что ушёл в «мир сатаны». Пошёл в секту, где никто никакие праздники не отмечает. Все не понимали, что с Андрюхой. Что ни праздник – всегда «нет-нет-нет, меня не трогайте». Дошло дело до самого главного – до его дня рождения. Обычно команда выходит на разминку, встаёт в кружочек. Там были Юрий Палыч, Овчинников, Игнатьев встают, смотрят. А мы-то знаем и понимаем, что что-то будет. А Юрий Палыч всегда поздравлял с днём рождения. И он говорит: «Вот, сегодня у нас какое-то февраля. Андре-е-й! (своим фирменным голосом говорит) С днём рождения!» И Несмачный такой: «Не, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять, потому что мы праздники не отмечаем». И Сёмин отвечает, опять в своём стиле: «Андрю-ю-ю-ша, что с тобой случи-и-и-лось?!» И всё, тот ушёл в сторону, а Юрий Палыч свистнул, и началась тренировка.

Осуждать Несмачного нельзя, это его выбор. Сейчас видел с ним передачу, он живёт своей жизнью, выглядит нормально».

Как чуть не случилась поножовщина в Португалии



«Сидим мы на сборах в Португалии, день отъезда. Играем в карты. Тогда в «Динамо» Киев ещё был Валентин Белькевич, царство ему небесное, и Макс Шацких. Играем пара на пару, последний день – открыли «Сан-Мигель» (пиво. – Прим. «Чемпионата»). Они нас с кентом постоянно утюжат: то шестерки, то семерки. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания, и вот мы уже раз под сто отжались. Уже рычим друг на друга! Снова проигрываем, встаем – тыщ-тыщ друг другу по бороде. Эти начинают смеяться: «Кенты, вы что творите!». Успокоились, руки друг другу пожали, сели снова играть. Так ни разу и не выиграли в итоге. Карты закончились, к нам пришли массажисты, администратор команды – дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Хорошо, что до поножовщины не дошло. На следующий день мы улетали. Кент вышел, у него сумка на плече, и его вот так болтает (Милевский показывает, как его друга мотало вправо-влево. — Прим. «Чемпионата»). Тренеры нас увидели: «Что это такое! Больше не берём молодёжь на сборы!»

Как Шевченко забирал пиво в самолёте



«Чемпионат Европы-2012 в Украине. Главный тренер Олег Блохин, капитан команды Андрей Шевченко. Мы летим на чартере в Турцию на семь дней с жёнами – на недельную паузу перед стартом Евро. Жара, май. Жены впереди сидят, мы на галёрке. Олег Гусев из рюкзачка достает пиво, «Корона», тут Шева пронюхал. Прибежал: «Так, вы что тут устроили?!». Забрал пиво у Анатольевича и стюардессам унёс. Мы такие: «Ну ладно». А тут Олег достает ещё одну и говорит: «Кто-то ещё будет?». И мы уже вдвоём сидим. Шева снова возвращается: «Вы чё, охренели, у нас Евро через месяц». И опять забрал. Так раза четыре было, потом в итоге и рюкзак забрал. Прилетели в Турцию, Олег Владимирович объявляет: «Три дня выходных, делайте что хотите».

Как Пеев сцепился с нападающим Клебером



«На одной из тренировок киевского «Динамо» Пеев зарубился с нападающим Клебером. Жора ему там разбил ногу. В итоге главный тренер Сабо сказал, что это футбол, поэтому обижаться друг на друга не имеет смысла. На следующий день мы собираемся на базе. Жора заходит, а этот Клебер подбегает к нему сзади, бьёт в лицо, начинается серьёзная потасовка. Мы идём к Сабо, чтобы он принял решение и сделал вывод. А он говорит нам, что теперь счёт у них 1:1. Поэтому очень тяжело находить общий язык с иностранцами. У нас в коллективе в Бресте все говорят на русском языке. Рассказал эту историю не к смеху, а к тому, что важно, чтобы все игроки говорили на русском и были порядочными людьми».

Истории Савина

Как стоял в трусах в ТЦ



«Один из самых крутых выпусков – про «Аланию». Историю все знают, президентом там был Газзаев, траты были огромные, левые агенты, непонятные футболисты и комиссии. Клуб умер и оставил после себя два с половиной миллиарда долгов… Я собрал выпуск и остался последний герой – сам Газзаев. Я ему позвонил, он говорит: «Приезжай ко мне в Думу, поговорим на камеру без проблем». Я в шоке был, думал, там подвох. Я узнал дресс-код, пришёл в джинсах и пиджаке, мне помощница Газзаева сказала, что пиджак – это главное. Мы с Дашей идём в Госдуму, она беременная (пошла со мной, чтобы я ей, если что, вещи мог отдать). Я прихожу на пропускной пункт, а меня в джинсах не пускают. Газзаев спускается, говорит: «В джинсах нереально». Я побежал в ближайший торговый центр – «Охотный ряд», там покупаю первые попавшиеся брюки. А покупал я их так – померил, и сразу на кассу побежал. Мне пробили, но сказали, что нужно снять металлическую пищалку. В итоге на кассе в «Заре» пришлось снимать штаны в одних трусах. А с Газзаевым мы в итоге не поговорили, хотя ради этого выпуска я в одних трусах стоял в толпе людей в «Охотном ряду».

Легендарные Газзаев и Сёмин: история дружбы и вражды. Один даже спасал другого на таможне Они играли вместе в «Локомотиве» более 40 лет назад!

Как пожелал Газзаеву чпокнуть ЦСКА



«Как-то я снимал Валерия Георгиевича Карпина. Там был эпизод, когда он нашёл свою футболку, в которой играл 30 лет назад. Она жёлтого цвета, он как раз тренирует «Ростов», я ему и говорю: «Георгиевич, давай, надеваешь футболку на фарт!». Первый домашний матч, они играли с ЦСКА. Я накануне пишу ему голосовое сообщение: «Георгиевич, привет, это Жека Савин. Сегодня ЦСКА, удачи, футболку не забудь надеть. Чпокните ЦСКА! Всё, давай, супруге привет. Обязательно фотку мне сделай». Отправил. Проходит время, он всё не отвечает. Смотрю – они выиграли, Георгиевич должен быть довольным. Захожу в телефон, а я отправил сообщение Валерию Георгиевичу Газзаеву! Мне кажется, он тогда просто с ума сошел. Я плакал, клянусь!»