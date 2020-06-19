В Бразилии назревает скандал. Клуб Хонды отказывается играть из-за коронавируса

А вот клубы из другого штата, наоборот, выступают за возобновление сезона.

Минувшей ночью вернулся бразильский футбол матчем чемпионата Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро. – Прим. «Чемпионата») между футбольными клубами «Бангу» и «Фламенго» (0:3). И это несмотря на то, что страна занимает второе место по числу инфицированных COVID-19.

Два бразильских клуба пошли против решения правительства и отказываются возобновлять сезон из-за отсутствия гарантий безопасности. Один из этих клубов – «Ботафого», в котором выступает бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда.

Решение правительства критикует не только руководство клуба, но и сам Хонда

Президент Бразилии Жаир Болсонару и правительство не считают, что коронавирус представляет серьёзную угрозу. Однако, по последним данным, в стране заразилось уже порядка миллиона жителей.

Фото: Andressa Anholete/Getty Images

Ещё в мае Болсонару говорил, что коронавирус не представляет никакой опасности для футболистов, поддерживая возвращения футбола в стране.

«Есть много людей в футболе, которые благоприятствуют возвращению, потому что безработица стучится в двери клубов. Футболисты, если они заражены вирусом, имеют небольшой шанс умереть. Это из-за их физического состояния, они спортсмены. Решение о перезапуске футбола не в моих полномочиях, но мы можем помочь», — говорил президент.

В середине июня Федерация футбола штата Рио-де-Жанейро проинформировала клубы о том, что они могут готовиться к возобновлению матчей. И если «Фламенго» и «Васко да Гама», а также ряд «маленьких» клубов, поддержали решение правительства, то другие бразильские гранды из Рио-де-Жанейро, «Флуминенсе» и «Ботафого», наоборот, выступили с критикой.

«Ботафого» должен принять на своём поле футбольный клуб «Кабофриэнсе» 22 июня, но президент Нельсон Муффарей отказывается выводить свою команду на поле. Более того, его команда до сих пор не возобновила тренировки.

«Власть уже потеряла связь с реальностью. Большинство клубов готовы вернуться к игре, но мы против», — заявил он.

Фото: Wagner Meier/Getty Images

Сам Хонда также раскритиковал решение правительства Бразилии на своей странице в твиттере, представив число инфицированных в стране за один день — 16 июня.

«16 июня. Заражены: 34918. Умерло: 1282. Я сумасшедший, но хочу знать логическую причину, почему мы возобновляем лигу?» — написал японец.

Оба клуба заявили, что готовы судиться, если их и дальше будут заставлять участвовать в чемпионате.

Скандал не только в Рио, но и в Сан-Паулу

Совсем другая ситуация сложилась в штате Сан-Паулу. Там губернатор Жоао Дориа, который часто критикует президента Болсонару, запретил полноценные тренировки до июля. И это несмотря на то, что торговые центры работают, а жители свободно перемещаются по городу.

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Но сами футбольные клубы из штата выступают за возвращения футбола в регионе, понимая, что конкуренты уже начали подготовку к чемпионату Бразилии, который хотят запустить в июле.

Его планируют проводить по классической схеме – в 38 туров. Из-за Кубка страны, Южноамериканского кубка и Кубка Либертадорес матчи чемпионата придётся проводить больше двух раз в неделю. Но как для руководства клубов, так и для футболистов это не должно оказаться проблемой, ведь в Бразилии уже давно привыкли играть по несколько матчей в неделю.

Если ситуация с вирусом в стране не пойдёт на спад, то вполне возможно, что новый сезон бразильской Серии А «Флуминенсе» и «Ботафого» начнут с технических поражений. По крайней мере, руководство обоих клубов заявило, что готово к потере очков.