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«Амкал» уступил FC DMEDIA в 4-м туре Медиалиги

«Амкал» уступил FC DMEDIA в 4-м туре Медиалиги
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Завершился матч 4-го тура группы С Winline Медиалиги, в котором встречались FC DMEDIA и «Амкал». Команды играли на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Филимоновым (Орехово-Зуево). FC DMEDIA одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:00 МСК
FC DMEDIA
Окончен
1 : 0
Амкал
1:0 Воробьёв – 58'    
Удаления: Шитов – 70' / нет

Победу FC DMEDIA принёс полузащитник Иван Воробьёв. FC DMEDIA доигрывал встречу в меньшинстве: в составе команды был удалён защитник Игорь Шитов.

FC DMEDIA занимает первое место в турнирной таблице группы С Медиалиги. Команда набрала девять очков за три матча. «Амкал» располагается на второй строчке, заработав шесть очков после четырёх игр. В группе С также выступают «Чисто Питер», «Тандем» и «Народная команда».

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