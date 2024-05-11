«Амкал» уступил FC DMEDIA в 4-м туре Медиалиги

Завершился матч 4-го тура группы С Winline Медиалиги, в котором встречались FC DMEDIA и «Амкал». Команды играли на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Филимоновым (Орехово-Зуево). FC DMEDIA одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Победу FC DMEDIA принёс полузащитник Иван Воробьёв. FC DMEDIA доигрывал встречу в меньшинстве: в составе команды был удалён защитник Игорь Шитов.

FC DMEDIA занимает первое место в турнирной таблице группы С Медиалиги. Команда набрала девять очков за три матча. «Амкал» располагается на второй строчке, заработав шесть очков после четырёх игр. В группе С также выступают «Чисто Питер», «Тандем» и «Народная команда».