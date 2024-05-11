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Видеообзор победы «Рубина» над «Ростовом» в 28-м туре РПЛ

Видеообзор победы «Рубина» над «Ростовом» в 28-м туре РПЛ
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Сегодня, 11 мая, в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена», прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местный «Рубин» одержал победу над «Ростовом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Рыбус – 30'     2:0 Мартынович – 38'     3:0 Йочич – 65'     3:1 Щетинин – 73'    
Удаления: нет / Комаров – 74', Эль-Аскалани – 86'

Матч запомнился не только четырьмя забитыми мячами, но также нереализованным пенальти в исполнении защитника гостей Максима Осипенко, а также двумя удалениями в составе команды Валерия Карпина.

«Чемпионат» предлагает посмотреть обзор самых интересных моментов встречи:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Рубина». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эта победа позволила «Рубину» подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата. Команда Рашида Рахимова теперь имеет в своём активе 41 очко после 28 матчей. «Ростов» опустился на восьмое место, набрав 40 очков после аналогичного количества встреч.

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