Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Спартак» — «Краснодар»

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11 мая состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Отметим, что минувшую игру посетил 21 841 зритель. Об этом диктор «Лукойл Арены» объявил в конце матча.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «быки» победили красно-белых со счётом 2:0.