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Дмитрий Черышев высказался о возможном расширении РПЛ

Дмитрий Черышев высказался о возможном расширении РПЛ
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги. Специалист поддерживает эту идею.

«Я отношусь положительно к расширению. С 18 командами лига будет просто интереснее, будет больше шансов у команд», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

В Российской Премьер-Лиге выступают 16 клубов, команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, покинут лигу. Ранее периодически поднимался вопрос о расширении РПЛ до 18 команд.

Отметим, что вопрос о расширении Российской Премьер‑Лиги на данный момент не поднимается, об этом на днях заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в рамках открытия первого сезона Северо‑Западной Молодёжной футбольной лиги. Ранее президент РПЛ Александр Алаев, отвечая на вопрос о добавлении новых команд в лигу, заявил, что расширять лигу надо заранее, должна присутствовать экономическая и логистическая модель.

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