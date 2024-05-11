Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Кайо в игре «Краснодара» со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему судья не удалил защитника «Краснодара» Кайо в игре со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

«Рука у Кайо прямая и пошла вниз по телу. Если бы локоть шёл в сторону – это была бы вторая карточка и удаление. Эпизод 50 на 50, судья оценил всё правильно – и поговорил. Хорошая работа», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.