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В «Факеле» сообщили, что предложили новый контракт Сергею Божину

В «Факеле» сообщили, что предложили новый контракт Сергею Божину
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал о том, что клуб намерен продолжить трудовые отношения с защитником Сергеем Божиным.

«Сергею Божину предложен новый контракт. Он думает. Мы ведём переговоры и хотим сохранить его в нашем клубе», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на счету 29-летнего Божина 23 матча, в которых он забил один гол.

На данный момент воронежский коллектив имеет 28 очков после 27 матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея двухочковый отрыв от зоны прямого вылета. Завтра, 12 мая, «Факел» примет дома «Урал» в рамках 28-го тура РПЛ.

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