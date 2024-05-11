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«Мюллер завтра будет в восторге». Тухель — о гонке за второе место со «Штутгартом»

«Мюллер завтра будет в восторге». Тухель — о гонке за второе место со «Штутгартом»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в преддверии завтрашнего матча 33-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» оценил перспективы своей команды опередить «Штутгарт» в борьбе за второе место по итогам чемпионата.

«Это в наших руках. Это наша цель. Завтра никто не будет бежать меньше. Томас Мюллер, например, завтра будет в восторге. Потому что для него нормально отдавать всё, когда он наденет футболку, он больше пробежит. Мы хотим выиграть игру завтра. Мы знаем, с чем нам предстоит бороться. Мы хотим выиграть обе оставшиеся игры», — сказал Тухель на пресс-конференции.

На данный момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Штутгарта», но имея матч в запасе. Команда Тухеля уже потеряла все шансы на чемпионство, которое заранее гарантировал себе леверкузенский «Байер».

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