«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура Бундеслиги
Поделиться
11 мая закончился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Матч завершился со счётом 1:1.
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Зайвальд – 35' 1:1 Шешко – 61'
На 35-й минуте Николас Зайвальд поразил свои ворота и вывел гостей вперёд. На 61-й минуте Беньямин Шешко восстановил равновесие на табло.
«РБ Лейпциг» имеет на своём счету 64 очка. Он занимает четвёртое место в таблице чемпионата Германии по футболу. «Вердер», в активе которого 39 очков, идёт 11-м.
Отметим, что 11 мая было проведено ещё несколько матчей 33-го тура Бундеслиги. Их результаты приведены ниже:
«Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф — 1:1;
«Фрайбург» — «Хайденхайм» — 1:1;
«Кёльн» — «Унион» — 3:2.
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хак – 9' 1:1 Эбимбе – 35'
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Доан – 29' 1:1 Сесса – 38'
Комментарии
- 11 мая 2024
-
19:50
-
19:48
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:20
-
19:19
-
19:12
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
19:03
-
19:03
-
19:02
-
19:02
-
18:56
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:07
-
18:01
-
17:55
-
17:54
-
17:50