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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура Бундеслиги
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11 мая закончился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Матч завершился со счётом 1:1.

Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Зайвальд – 35'     1:1 Шешко – 61'    

На 35-й минуте Николас Зайвальд поразил свои ворота и вывел гостей вперёд. На 61-й минуте Беньямин Шешко восстановил равновесие на табло.

«РБ Лейпциг» имеет на своём счету 64 очка. Он занимает четвёртое место в таблице чемпионата Германии по футболу. «Вердер», в активе которого 39 очков, идёт 11-м.

Отметим, что 11 мая было проведено ещё несколько матчей 33-го тура Бундеслиги. Их результаты приведены ниже:

«Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф — 1:1;

«Фрайбург» — «Хайденхайм» — 1:1;

«Кёльн» — «Унион» — 3:2.

Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хак – 9'     1:1 Эбимбе – 35'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Доан – 29'     1:1 Сесса – 38'    
Германия - Бундеслига . 33-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
3 : 2
Унион
Берлин
0:1 Кнохе – 15'     0:2 Фолланд – 19'     1:2 Кайнц – 45'     2:2 Тиггес – 87'     3:2 Даунс – 90+3'    
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