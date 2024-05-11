«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» в матче 33-го тура Бундеслиги

11 мая закончился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Матч завершился со счётом 1:1.

На 35-й минуте Николас Зайвальд поразил свои ворота и вывел гостей вперёд. На 61-й минуте Беньямин Шешко восстановил равновесие на табло.

«РБ Лейпциг» имеет на своём счету 64 очка. Он занимает четвёртое место в таблице чемпионата Германии по футболу. «Вердер», в активе которого 39 очков, идёт 11-м.

Отметим, что 11 мая было проведено ещё несколько матчей 33-го тура Бундеслиги. Их результаты приведены ниже:

«Боруссия» М — «Айнтрахт» Ф — 1:1;

«Фрайбург» — «Хайденхайм» — 1:1;

«Кёльн» — «Унион» — 3:2.