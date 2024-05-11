«Балтика» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 21:30
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Матч начнётся в 21:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 27 туров чемпионата России «Балтика» набрала 26 очков и занимает 15-е место. «Динамо» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработало 50 очков и располагается на третьей строчке.
В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии бело-голубые обыграли «Балтику» со счётом 2:0.
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