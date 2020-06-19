Кто эти дети, которые сегодня будут играть против «Сочи». Самому младшему из них – 16 лет

Вечером 19 июня «Ростову» грозил «технарь». Ростовская команда двумя составами (основа и молодёжка) села на двухнедельный карантин из-за заражения шестерых футболистов, а «Сочи» отказался переносить предстоящую игру.

Ещё за несколько часов до начала матча, его судьба была неизвестна. Даже главный тренер клуба Валерий Карпин толком не мог сказать, как «Ростов» планирует справляться с этой проблемой.



«Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть, я не знаю», — говорил Карпин.



Тем не менее ростовчане всё-таки нашли выход. В Сочи они послали ближайший доступный резерв – по сути школьников!

С кем будет играть «Сочи»

В Сочи отправилась даже не молодёжка ростовчан, а команда, составленная из футболистов 2001-2004 годов рождения. Вот заявка:



Вратари: Попов (2002 год рождения), Лукьянов (2002)



Защитники: Рогава (2003), Калистратов (2003), Гирнык (2003), Абрамов (2002), Мамедов (2003)



Полузащитники: Горелов (2003), Куприянов (2002), Романов (2003), Каштан (2003), Кочканян (2003), Комаров (2003)



Нападающие: Топурия (2002), Колотиевский (2001), Хромов (2002), Корниенко (2003), Ставцев (2004).

Известно, что в прошлом году команда «Ростов» 2002 года рождения выиграла чемпионат России среди спортшкол. Но по факту там было всего 2-3 человека этого года, а играли в основном пацаны 2003 года рождения. Они тогда даже с дублем не тренировались. Финал был в Сочи, кстати, так что ребятам не привыкать там играть.



Последним большим турниром, в котором участвовала команда 2003 года рождения, было Зимнее первенство Москвы, которое завершилось в середине марта. В восьми встречах ростовчане одержали три победы, а «Ростов» в итоге занял 10 место в общекомандном зачёте.

Фото: twitter.com/rostovfc

Лучшим бомбардиром того турнира в составе ростовчан стал форвард Максим Ставцев, забивший 3 гола. В команде, которая будет противостоять «Сочи», он – самый младший игрок. В январе Максиму исполнилось 16 лет.



Самым старшим футболистом будет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей за молодёжку «Ростова», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.



Очень перспективным в этой команде считается Кирилл Гирнык. Он выступает на позиции правого латераля.



Кроме того, известно, что его одноклубник крайний нападающий Топурия уже состоит на контракте в «Ростове». Зимой его внесли в заявку, хотя в молодежку начали привлекать только в марте.



Одним из самых многообещающих игроков этой плеяды также считают Руслана Безрукова. Однако в Сочи он играть не будет. Руслан попал в самую обидную ситуацию: тренировался с основой, сел с командой на карантин, поэтому не смог полететь в Сочи.

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Кто будет руководить подростками из «Ростова»

Валерий Карпин на матч с командой, конечно же, не полетит. Руководить юными дончанами будет 38-летний тренер Заур Тедеев.



Свою футбольную карьеру он начал во Владикавказе. В 1997 году Тедеев попал в заявку «Алании», однако в тот же год был отправлен в дублирующую команду, в составе которой за два года провёл 39 матчей и забил 2 гола. Лишь спустя пару лет, в домашнем матче против «Шинника», выйдя на замену вместо Мирджалола Касымова, Заур дебютировал в высшем дивизионе. С 2001 по 2002 годы играл в первенстве дублёров. Затем выступал в составе владикавказского «Автодора», где и остался после завершения игровой карьеры. В 2007 году Тедеева назначили главным тренером «Автодора».



С 2010 по 2011 годы он руководил клубом «Беслан-ФАЮР» из Беслана, а в 2013 году тренировал «Аланию-Д». В 2014 году работал одним из тренеров казахстанского клуба «Атырау».



В январе 2015 года Заур возглавил «Аланию», но спустя всего лишь год покинул свой пост и не много изменил род деятельности. C 2017 по 2019 год он был директором МАООДО ДЮСШ Футбольный клуб «Барс». В прошлом году Тедеев решил вновь вернуться к тренерской работе и возглавил ростовскую молодёжку. Под его руководством команда заняла 12 место в молодёжном первенстве России.

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Есть ли у «Ростова» шансы на победу

Какой бы состав на игру не выбрал «Сочи», шансов на успех у ростовских подростков, которые никогда не играли на высоком уровне и толком не успели подготовиться к матчу, практически нет. Всё-таки разница в классе – колоссальна.



Также считает блогер Василий Уткин.



«У ростовских мальчишек сегодня нет ни единого шанса, ни одного. Даже если б тренировались и готовились, не было бы. Подавляющему большинству не доведётся в будущем играть за свой клуб. Может быть, и до Премьер-Лиги не дорастёт ни один. Но это не бессмысленно. Против команды-сателлита, которая вся состоит из высокооплачиваемых, не оправдавших ничьих, кроме своих роскошных подруг, надежд, выходят пацаны. Это метафора страны. Одни уходят и не оставят следа. Другие, возможно, не добьются успеха, не исключено, что они проведут жизнь вообще в иных областях, но у них всё впереди», — заявил Уткин.

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Тем не менее блогер всё равно поддержал ребят.



«Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса – вас бросили не под танк и не за родину. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни. Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет. Но это не подарок, это будет трудно. Держитесь, казачки. Мужиками станете», — сказал Уткин.



Также команду поддержал и бывший игрок «Ростова» Андрей Карпович, выступавший за клуб в начале нулевых.

«Когда прочитал, что против «Сочи» будет играть «Ростов»-2003, то подумал, что снова нашу банду собрать хотят. «Сочи» мы, конечно же, обыграли бы. Но это будет нелегко, учитывая наш возраст. Пацанам из основной команды желаю поскорее выздороветь, а молодым футболистам 2003 года рождения желаю удачи и хорошей игры!», — написал экс-футболист в своём «инстаграме».