РПЛ возвращается. Игра в Сочи тоже состоится! LIVE

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11:09. Даже Карпин не знает, кто сегодня сыграет за «Ростов»! Ну и дела…

Валерий Карпин: мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть с «Сочи», я не знаю

11:00. Добрый день! Сегодня он действительно добрый — ведь наша родная РПЛ возвращается с самоизоляции! Сегодня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов» стартует 23-й тур чемпионата России. Проведение игры на юге страны долгое время оставалось под вопросом ввиду того, что сразу 6 игроков «Ростова» заболели коронавирусом, и команда двумя составами (основа и молодёжка) отправилась на двухнедельный карантин. Договориться с соперником о переносе матча на более поздний срок «Ростову» не удалось, и клуб принял нестандартное решение — делегировать в Сочи молодёжь. Хочется верить, что она окажет достойное сопротивление хозяевам, и игра не превратится в фарс…

«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится

"Крылья Советов" - "Ахмат"

"Сочи" - "Ростов"

23-й тур

"Урал" - "Рубин"

"Арсенал" - "Спартак"

ЦСКА - "Зенит"

"Уфа" - "Тамбов"

"Локомотив" - "Оренбург"

"Краснодар" - "Динамо"

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