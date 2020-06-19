РПЛ возвращается. Игра в Сочи тоже состоится! LIVE

ОНЛАЙН
11:09. Даже Карпин не знает, кто сегодня сыграет за «Ростов»! Ну и дела…
11:00. Добрый день! Сегодня он действительно добрый — ведь наша родная РПЛ возвращается с самоизоляции! Сегодня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов» стартует 23-й тур чемпионата России. Проведение игры на юге страны долгое время оставалось под вопросом ввиду того, что сразу 6 игроков «Ростова» заболели коронавирусом, и команда двумя составами (основа и молодёжка) отправилась на двухнедельный карантин. Договориться с соперником о переносе матча на более поздний срок «Ростову» не удалось, и клуб принял нестандартное решение — делегировать в Сочи молодёжь. Хочется верить, что она окажет достойное сопротивление хозяевам, и игра не превратится в фарс…
23-й тур
В этом материале можно прочитать все предстартовые нюансы. Кого будут пускать на трибуны, например? Как будет показывать РПЛ? Постараемся ответить на все эти вопросы.
А тут можно детально прочитать всё, что касается абонементов, их владельцев, компенсаций за непопадание на стадион и многом другом.
Эпидемия коронавируса ещё закончена и ограничения отменяются потихоньку. Вот забавная история про то, как три футболиста «Спартака» возвращались в Россию на велосипедах!
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