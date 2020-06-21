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Красота дня – жена бразильского нападающего Вагнера Лава Лене – фото

Жена бразильского нападающего Вагнера Лав
София Михайлова
Самая большая любовь Вагнера Лава. Теперь бразилец примерный семьянин
Возможно, мы ещё увидим их в России.
Футбол / Южная Америка 0

Отношения Лене Пирес и Вагнер Лав начались ещё в 2011 году. К тому времени за любимцем армейцев уже закрепилась репутация ловеласа, а вместе с ней – красноречивое прозвище Лав (любовь в переводе с английского). Но Лене стала особенной девушкой в жизни бразильского нападающего. В 2013 году он сделал ей предложение, и они поженились.

— Вагнер позвонил мне и сказал, чтобы я одевалась, — вспоминает Пирес обстоятельства счастливого дня. — Он приготовил сюрприз. Когда я была готова, моя дочь постучала в дверь, дала мне букет цветов и сказала, что её отец ждёт меня внизу. Его не просто так называют «принцем».

Недавно возлюбленная футболиста опубликовала в «сториз» «инстаграма» фото чемоданов с подписью «перемены», что очень обнадёжило фанатов ЦСКА. Возможно, мы ещё увидим эту колоритную пару в Москве. Болельщики красно-синих были бы счастливы очередному возвращению своего любимца.

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