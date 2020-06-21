Горячий дебют Николича! Три удаления, два потерянных пенальти и очень тяжёлая победа

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич дебютировал в матче с «Оренбургом», который после победы «Ахмата» над «Крыльями Советов» опустился в зону вылета. Пожалуй, это был лучший день для дебюта. Команда играла с аутсайдером на своём поле, вдобавок «Оренбург», как и «железнодорожники», поменяли тренера (Ильшат Айткулов занял место Константина Емельянова) и потеряли отказавшегося продлевать контракт лучшего бомбардира Джордже Деспотовича.

Николич после обязательной самоизоляции по прибытии в Россию приступил к работе с «Локомотивом» лишь 13 июня. То есть всего неделю тренировал команду. В первом интервью серб заметил, что на данном этапе главное для него – сохранить тот футбол, в который «железнодорожники» играли при Юрии Сёмине. Все эксперименты отложить на следующий сезон. Действительно, состав «Локомотива» на матч с «Оренбургом» оказался привычным, разве что обратило на себя внимание появление в основе Мурило. Но выбора особого Николич не имел: Бенедикт Хёведес покинул клуб, а Соломон Кверквелия недавно залечивал повреждение.

Вообще под вопросом было появление на поле целой группы игроков после травм – братьев Миранчук, Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова. Однако в стартовый состав не попал только Антон Миранчук.

Жемалетдинов, кстати, занял позицию на левом фланге, тогда как Жоау Мариу расположился под единственным нападающим Эдером. К огорчению Николича, Рифат отыграл всего 48 минут. Атакующий полузащитник заработал удаление в конце первого тайма за две жёлтые карточки. Когда команды уходили на перерыв, сидевший на скамейке без средств индивидуальной защиты Николич, нарушил социальную дистанцию, чтобы что-то высказать судье Станиславу Васильеву.

До этого в принципе игра у «Локомотива» клеилась, тем более «Оренбург» выглядел предсказуемо слабо. Гости оборонялись глубоко по схеме 5-4-1 и создали только один момент после «стандарта», когда Евгений Шахов продавил Мацея Рыбуса, но простил хозяев. В атаках «железнодорожников» центральной фигурой был Алексей Миранчук. Практически все острые моменты москвичи создали с его участием. Полузащитник выдавал потенциально голевые передачи Жемалетдинову и Эдеру, а на 38-й минуте сам открыл счёт. Миранчук быстро сориентировался в штрафной «Оренбурга», и Жемалетдинов уступил ему мяч. Ударил Алексей так, что голкипер Андрей Климович не мог достать мяч.

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Фанаты «Локомотива», как обещали, ушли с трибун после 20-й минуты. До этого они скандировали имя Сёмина и выражали свой протест против руководства клуба. На фанатском секторе висел баннер «Не того деда убрали».

В перерыве тренер «Оренбурга» заменил третьего центрального защитника и перешёл на игру с двумя форвардами. Но гости, получив численное преимущество, смогли предложить только простые решения – забросы да навесы. «Локомотив» за счёт контроля мяча спокойно отодвинул игру от своих ворот. Более того, заработал пенальти и удаление Даниэля Мишкича. Однако «Оренбургу» повезло. Система VAR помогла Васильеву определить, что перед фолом гостей правила нарушил Мурило. Судья отменил пенальти, тем не менее оставил в силе красную карточку сфолившему Мишкичу – вот такие странные правила.

Во втором тайме в игре 10 на 10 было больше фолов, чем футбола. Эмоции у игроков били ключом. Это и понятно: «Локо» не хочет терять путёвку в ЛЧ, а «Оренбург» место в РПЛ. В итоге Васильев показал 16 жёлтых карточек, три из которых привели к удалениям! Андрей Малых из «Оренбурга» тоже досрочно покинул поле, заработав второй «горчичник» за игру рукой.

«Локомотив» в большинстве едва не упустил победу! «Оренбург» забил на 90-й минуте, но из офсайда. Этот эпизод завершился небольшим конфликтом Гжегожа Крыховяка и Алексея Миранчука: поляк предъявлял претензии российскому хавбеку за ошибку. В компенсированное время Васильев после просмотра видеоповтора со второй попытки всё-таки назначил пенальти в пользу «Локомотива», после чего Эдер… разозлил Николича ударом с «точки» выше ворот. Серб дебютировал с минимальной и очень тяжёлой победы.