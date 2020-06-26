«Ливерпуль» стал чемпионом Англии спустя 30 лет! Этот сезон АПЛ мы запомним навсегда!

«Ливерпуль» сделал это! Спустя 30 лет стал чемпионом Англии! Пусть сам титул, в неизбежном выигрыше которого никто не сомневался уже с зимы, пришёл к команде в матче единственного конкурента. Это не страшно. Важно, что этот чемпионат «Ливерпуль» выиграл безоговорочно. С подавляющим преимуществом. Хотя понервничать, конечно, Юргену Клоппу пришлось немало. Пандемия коронавируса одно время ставила вопрос так, что чемпионат не будет доигран и чемпион определён не будет. Всё это позади. «Ливерпуль» — чемпион!

«Манчестер Сити» и «Челси»

Обе команды удачно вернулись в чемпионат после возобновления. «Челси» выиграл 2:1 в гостях у «Астон Виллы», «Сити» разгромил 3:0 «Арсенал» и 5:0 «Бёрнли». Но у команды Гвардиолы минус 20 с «Ливерпулем» и почти плюс 10 с третьим местом, то есть такая ситуация, что до золота далеко, а серебро упустить трудно. «Челси» же ведёт упорную борьбу за Лигу чемпионом. «Лестер» чуть впереди, а сзади напирают «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

"Челси" - "Манчестер Сити"

Первый тайм

Гвардиола не выставил в старте ни одного номинального нападающего, Габриэл Жезус остался в запасе, а впереди расположились Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Рияд Марез. «Сити» владел мячом, но остроты у чужих ворот почти не создавал. Есинственный момент — после подачи со стандартного положения с левого фланга Фернандиньо пробил головой под перекладину ворот, но выручил свою команду Кепа!

«Челси» при этом очень больно огрызался в контратаках, в одной из них Менди нелепо подарил мяч Пулишичу в центре поля, полузащитник убежал на скорости один на один и уверенно пробил мимо Эдерсона в дальний угол ворот.

Второй тайм

Во втором тайме «Сити» задвигался поживее, но гол вышел относительно случайным. Де Брейне исполнил идеальный удар со штрафного в девятку ворот «Челси»!

Команда Гвардиолы продолжала владеть мячом, выход на поле Жезуса и Давида Сильвы явно усилил игру. На 57-й минуте Стерлиг убежал в быструю контратаку по центру, фактически вышел один на один и пробил в штангу ворот «Челси»!

Но и контратаки «Челси» были опасны. Эдерсон грубо ошибся с передачей от ворот, отправив мяч прямо на Маунта, то вошёл в чужую штрафную, но пробил в сетку с внешней стороны!

На 72-й минуте Пулишич убежал в быструю контратаку, вышел один на один и ушёл от Эдерсона, катнул в пустые ворота, но Уолкер успел и вынес мяч с линии ворот!

На 77-й минуте Виллиан прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил в центр на Абрахама! Первый удар Тэмми парировал Эдерсон, затем Фернандиньо отразил удар Пулишича, но уже следующее добивание от Абрахама пришлось бразильцу в руку.

VAR, красная карточка, пенальти. Виллиан был точен.

После этого момента, по сути, игра остановилась. «Манчестер Сити» понял, что в этом сезоне ему нужно сосредоточится на Лиге чемпионов и перешёл в спящий режим. «Челси» также не настаивал на высоком темпе игры.

Чемпионство «Ливерпуля» было вопросом времени. После возобновления АПЛ команде Юргена Клоппа хватило для общей победы всего двух матчей, один из которых завершился вничью.