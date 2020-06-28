«Возможно, самый умный в лиге». Русский футболист Башкиров удивляет поляков

Российский полузащитник Евгений Башкиров зажёг в чемпионате Польши. 28-летний футболист забил два потрясающих гола, принеся «Заглембе» победу над «Короной» (2:1) в матче польской Экстраклассы. Рассказываем, как Башкиров оказался в Польше и как его приняли местные фанаты.

Как Башкиров попал в Польшу

Зимой хавбек расторг контракт по обоюдному согласию сторон с казанским «Рубином». В команде Леонида Слуцкого Башкирову не нашлось места, и он решил попробовать свои силы в Европе.

26 февраля стало известно, что 28-летний полузащитник свободным агентом перешёл в «Заглембе» из города Любин. Он подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на один.

В интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава» футболист сообщил, что получает в Любине небольшую зарплату, и отдельно отметил польских болельщиков.

«Зарплата тут у меня такая же, какая была в «Рубине» и «Крыльях». Я вообще последние 5-6 лет получаю плюс минус-одинаковую зарплату. Больше ли моя зарплата 20 тысяч евро? Нет.

Что сразу бросилось в глаза в чемпионате Польши? Болельщики. Я сыграл всего три игры до того, как чемпионат приостановили, но на каждой из них болельщики реально зажигали. В чемпионате Польши почти все играют в атакующий футбол. Болельщикам это нравится. После моего трансфера меня уже через три дня начали узнавать на улице. Фанаты подходили, говорили, что в предстоящем дерби нужна только победа», — рассказал Башкиров.

Руководству польского клуба так понравилась игра россиянина, что уже в мае перед рестартом чемпионата Польши ему предложили продлить контракт с «Заглембе» до лета 2022 года.

Два гола с обеих ног

Предыдущий тур польской Экстраклассы, в котором «Заглембе» играл на выезде с «Аркой» (3:2), Башкиров пропустил из-за перебора карточек. За восемь предыдущих матчей в чемпионате Польши россиянин схлопотал четыре предупреждения при одной голевой передаче (в матче с «Лехией» — 4:4 — ещё до перерыва в чемпионате).

Уже в игре против «Короны» 28-летнему полузащитнику удалось открыть счёт голам в Польше. На 21-й минуте он классно пробил с лёта, закинув мяч за шиворот вратарю Мареку Козелу.

К перерыву «Корона» сравняла счёт усилиями финского полузащитника Петтери Форселла, но уже во втором тайме Башкиров вновь заявил о себе. На 67-й минуте мяч оказался в районе полукруга, откуда россиянин и послал его в правую от вратаря девятку ворот.

Права на видео принадлежат Ekstraklasa SA. Посмотреть видео можно на канале Ekstraklasa в YouTube.

После матча Башкиров удостоился похвалы от журналиста польского издания Przeglad Sportowy Куба Радомского.

«Я не могу найти слов для Башкирова после игры, но тренер сказал, что голы Евгения были для него большим сюрпризом. Он знал, что Башкиров хорошо играет, что он может ударить, но он не знал, что он может бить настолько фантастически. Два дня назад было короткое интервью с Башкировым для официального сайта команды, где он сказал, что если они забьют два мяча — победят. Люди теперь считают его пророком.

Также я видел мнение одного польского комментатора, который назвал Башкирова Моратой с оружием в руках. Ещё он устроил опрос у себя в «твиттере» с вопросом: с каким игроком «Экстракласы» вы бы выпили водку? Один из журналистов ответил ему, что хотел бы выпить именно с Башкировым.

После моего интервью многие люди начали писать, что Башкиров не простой парень, а очень интеллигентный и умный. Возможно, самый умный и интеллигентный в польской лиге», — отметил Радомски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

После возобновления чемпионата Польши в конце мая лига была разделена на две группы. Группа А борется за чемпионство, B – за выживание. «Заглембе» Башкирова находится во второй восьмёрке и занимает третье место в таблице, имея хорошие шансы на сохранение прописки в элите.

Фото: zaglebie.com

Что говорят о Башкирове в Польше

Изначально польские фанаты были недовольны переходом россиянина в «Заглембе». Об этом они написали на русском языке, оставив комментарий в «твиттере» Башкирова.

Однако за неполные полгода мнение о нём у поляков изменилось. Они даже стали называть его Башка.

Сам Евгений в «Твиттере» поблагодарил и команду, и фанатов: «Браво, команда, браво, фанаты».

Один из пользователей обратил внимание на название команды, которой Башкиров забил два гола, сославшись на пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.

А россиянин, проживающий в польском городе Лодзь, пожелал Евгению удачи.

Другой соотечественник наоборот удивился двум забитым мяча полузащитника.

Один из друзей Башкирова подшутил над ним.

Ну а польские болельщики остались довольны игрой россиянина: «Надо признать, что эти два гола пришлись как золото. Поздравляю».

«Если бы выбор касался игроков из польской лиги, Евгений Башкиров не имел бы конкуренции ;)».

«Когда-то Башкиров играл концерт в Петербурге на Невском, сегодня выступил сольно в Любине».

«Башкиров – эти усы всё равно потрясут лигу».

А ещё они требуют, чтобы футболиста позвали на передачу «Разговор дня»: «Господин Дариуш, пригласите Женю Башкирова на «Разговор дня». Футбольные слушатели требуют».

В общем, дела у Евгения в Польше пошли в гору. Его хорошо приняли в клубе, его полюбили польские фанаты, хотя изначально были против его перехода. Башкиров смог удивить местных любителей футбола. Если россиянин продолжит выступать в том же духе, вполне возможно, что вскоре окажется и в более сильном европейском чемпионате.