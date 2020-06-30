Драма главного спонсора РПЛ. Тиньков борется с раком и просит прощения у тех, кого обидел

Олег Тиньков, владелец одноимённого банка, который является титульным спонсором РПЛ, выступил в своём «инстаграме» с мощным заявлением по поводу своего здоровья. В октябре 2019 года у бизнесмена диагностировали лейкемию, и в последние месяцы он проходил курс лечения. По словам Тинькова, курс химиотерапии не помог окончательно победить болезнь, и теперь ему предстоит пересадка костного мозга.

Заявление Тинькова

В своём заявлении бизнесмен рассказывает, как у него диагностировали лейкемию, как он проходил курс лечения, и благодарит врачей.

«Меня вывели в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение – делать пересадку костного мозга… Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно, до года. Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19 – да-да, я ещё переболел коронавирусом три месяца назад», — пишет Тиньков.

Кроме того, миллиардер рассказал и про свой бизнес. В частности про то, что после пандемии «Тинькофф» вернётся на рынок ещё более сильным, поскольку заточен под работу онлайн. Бизнесмен подчеркнул, что банк не продаётся.

Также Тиньков в своём посте попросил прощения у всех, кого он обидел.

«Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я, правда, наговорил много глупостей в своей непростой жизни. Слава богу, я только говорил, но не делал гадости. Читаю и смотрю свои многочисленные интервью, и мне местами стыдно за то, что говорил, я был часто неправ».

Бизнесмен поблагодарил свою семью и партнёров, которые помогали ему в трудные месяцы.

«Я знал, что живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные трое детей, но я на 200% убедился в этом в последние 6 месяцев… Рина просто «вытащила» меня, а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. Спасибо вам, люблю вас!!!» — написал Тиньков.

Бизнесмен подчеркнул, что гордится тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и хоть немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам.

В конце поста Тиньков поблагодарил всех, кто его поддерживает, и пообещал бороться.

«У меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться, шансы есть».

Тиньков известен своими скандальными высказываниями по различным поводам, в том числе и на спортивные темы.

Тиньков и велоспорт

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» стал спонсором велокоманды в 2012 году, а в 2013-м стал её владельцем. За три года команда добилась значительных успехов, в частности её лидер Альберто Контадор побеждал на «Вуэльте» и «Джиро д'Италия». Спонсорство продолжалось три года, Тиньков сам тренировался наравне с гонщиками и был моментально вовлечён в дела команды.

Но затем бизнесмен стал проявлять недовольство слишком высокими затратами (ежегодно команда обходилась Тинькову в 20 млн евро), и тем, что в велоспорте не происходит давно назревших реформ. Также Тиньков говорил, что команда исчерпала себя как рекламный проект для бренда «Тинькофф».

Олег Тиньков Фото: РИА Новости

Тиньков и футбол

Следующий приход Тинькова в профессиональный спорт случился в феврале нынешнего года, когда его банк стал титульным спонсором РПЛ. По условиям контракта название турнира было изменено на «Тинькофф Российская Премьер-Лига». Сумма спонсорского соглашения составила около 300 млн рублей.

Пресса тут же вспомнила резкие высказывания Тинькова про российский футбол.

«Как сказал как-то Синявский, у меня с советской властью чисто стилистические расхождения. У меня такие же расхождения с российским футболом. Я никогда не буду смотреть такой футбол, тем более не пойду на стадион. Они все выглядят как какие-то обсосы. Причём зарплаты огромные – и под два миллиона евро, и под три. Но им сколько ни плати, всё равно смотришь и хочется пять рублей дать. Ну сделай себе ирокез какой-нибудь. Так что я не люблю их смотреть, потому что они некрасивые», — сказал бизнесмен в интервью Sports.ru в январе 2014 года.

Или вот ещё одно. «Никогда в жизни не буду вкладывать в футбол. Во-первых, мне не нравится футбол. Российский уж точно, это жалкое зрелище. Если велоспорт находится под контролем европейской бюрократии, то российский футбол — это местные власти, государственные деньги. О каком бизнесе в этой ситуации может идти речь?» — говорил бизнесмен в интервью «Р-Спорт» в 2016 году.

«Выглядят как обсосы и играют как обсосы». Что говорил новый спонсор российского футбола Очень много ярких цитат.

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал высказывания Тинькова следующим образом.



«Переговоры начинались через него. Мы всё изучили. Он же говорил, что есть и акционеры, и другие люди, которые занимаются банком. Надеюсь, что Олег Тиньков полюбит наш футбол».

Впрочем, сам бизнесмен отреагировал спокойно. Он сказал, что в его компании большой маркетинговый бюджет и если его топ-менеджмент считает, что вложения в российский футбол будут полезны банку, то он возражать не намерен. И свои слова про российский футбол брать назад не собирается.

2 апреля нынешнего года Тиньков сообщил, что он покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка» по состоянию здоровья.