«Выглядят как обсосы и играют как обсосы». Что говорил новый спонсор российского футбола

«Тинькофф Банк» со следующего сезона станет титульным спонсором РПЛ. По условиям контракта, название турнира будет изменено на «Тинькофф Российская Премьер-Лига». Сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн рублей.

При этом известно, что футбол никогда не был страстью основателя и председателя Совета директоров Олега Тинькова. Вот его самые яркие высказывания про футбол.

Про красоту российских футболистов

«Я не смотрю футбол весь год, но не пропускаю вообще весеннюю серию Лиги чемпионов – начиная с 1/8 финала. Я включаю западный футбол и вижу, что они все красивые. Красиво одеты, красивые причёски, холеные. Русских включаешь – у него даже форма мешком одета. У них стиля вообще нет. Как сказал как-то Синявский, у меня с советской властью чисто стилистические расхождения. У меня такие же расхождения с российским футболом. Я никогда не буду смотреть такой футбол, тем более не пойду на стадион. Они все выглядят как какие-то обсосы. Причём зарплаты огромные – и под два миллиона евро, и под три. Но им сколько ни плати, всё равно смотришь и хочется пять рублей дать. Ну сделай себе ирокез какой-нибудь. Так что я не люблю их смотреть, потому что они некрасивые».

В интервью Sports.ru, январь 2014

Фото: РИА Новости

Про инвестиции в российский футбол

«Никогда в жизни не буду вкладывать в футбол. Во-первых, мне не нравится футбол. Российский уж точно, это жалкое зрелище. Если велоспорт находится под контролем европейской бюрократии, то российский футбол — это местные власти, государственные деньги. О каком бизнесе в этой ситуации может идти речь?».

В интервью «Р-Спорт», 2016 год

Про лень российских футболистов

«Футболисты в сравнении с велосипедистами просто лентяи и ничего не делают. По ножке ударят — они корчатся лежат, а здесь люди падают на асфальт, лежат в крови, встают и едут дальше, ждать-то никто не будет. В футболе одни носилки принесут, другие носилки принесут, такой цирк разводят, я не хочу сказать, что все футболисты такие, они тоже тренируются, но элемент шоу-бизнеса там присутствует больше. Можно полежать, покривляться, наколки красивые себе наколоть, прически сделать. Три копейки заработают и женятся на моделях — сходятся с ними, расходятся».

Пресс-конференция в Москве, июнь 2015

Фото: РИА Новости

Про игру российских футболистов

«Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас ещё и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами – ну это что? Такие деньги получают – и? Стыдоба».

В интервью Sports.ru, июль 2015

Про Моуриньо

«Я думаю, что Жозе Моуринью реально номер один! Именно так и нужно жить – говорить врачам, что они дуры, и выбрасывать медали за второе место».

Твиттер, сентябрь 2015

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Про «Спартак»

«Ко мне тут недавно кто-то пришёл, говорит: «Там «Спартак» выиграл». Я ему сказал такую мысль: «Негры Федуна обыграли негров Миллера».

В программе «ВДудь», июнь 2017