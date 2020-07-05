«Зенит» — чемпион! Команда Семака вырвала победу в шикарном матче

После ничьей «Локомотива» с «Сочи» «Зенит» воспользовался своим шансом и оформил чемпионство уже в 26-м туре РПЛ. В огненном гостевом матче с сумасшедшей интригой, шестью голами и двумя пенальти питерский клуб сумел вырвать победу у «Краснодара». Это было красиво!

«Зенит» и «Краснодар» отказались от ротации

После возобновления РПЛ смотреть в заявку «Зенита» стало неинтересно. В трёх последних матчах Сергей Семак выставлял один и тот же стартовый состав. Игра с «Краснодаром» не стала исключением.



Мурад Мусаев тоже решил не экспериментировать с составом. С первой минуты матча на газоне стадиона «Краснодар» играли те же 11 футболистов, которые вышли в старте в предыдущей встрече «быков» — с «Ростовом».

Газинский привёз гол уже 4-й минуте

Матч в Краснодаре начался с нелепого гола, который хозяева привезли сами себе. На четвёртой минуте Сафонов быстро ввёл мяч в игру, отдав передачу Газинскому. Юрий вроде бы обработал передачу, но затем сделал отвратительное второе касание, чем с удовольствием воспользовался Азмун. Нападающий обокрал полузащитника и пробил точно в ближний угол ворот.

В первом тайме «Краснодар» играл лучше. Но «Зенит» не прощал «быкам» ошибок

На пропущенный мяч хозяева отреагировал очень здорово. «Быки» тут же бросились в нападение и организовали несколько хороших атак, результатом которых стали два неопасных удара в створ.



В начале встречи игроки «Краснодара» добирались до чужих ворот, как правило, через левый фланг, пользуясь регулярными подключениями Рамиреса и активностью Вандерсона. Им обоим помогал Вильена, смещаясь из центра налево.



Тем временем «Зенит» пытался успокоить темп матча. Когда появлялась возможность, питерцы убегали в контратаки, но чаще гости не торопясь переходили центр поля и старались действовать позиционно.

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К середине тайма хозяева ещё сильнее увеличили скорости, стали играть разнообразнее и всё-таки смогли взломать оборону «Зенита». На правом фланге «быки» разыграли шикарную комбинацию: Ольссон сделал проникающую передачу в штрафную на Петрова, тот дошёл до лицевой линии и прострелил в центр, где уже стоял Уткин. Даниил в касание переправил мяч в дальний угол и сравнял счёт.

На этом хозяева останавливаться не собирались. Команда Мусаева придавила гостей к воротам и заставила их допустить серьёзную ошибку. После подачи Рамиреса Сантос сделал неудачную скидку на Лунёва. Берг перехватил мяч и сразу же получил по ногам от голкипера. Главный арбитр матча Сергей Карасёв тут же указал на точку.



Пенальти решил исполнить Вандерсон. Бразилец пробил в левый угол, но Андрей Лунёв в падении отразил удар. Позже последовало добивание, однако голкипер вновь справился с угрозой.

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В первом тайме хозяева были практически во всём лучше соперника. Они больше владели мячом (56% против 44%), чаще и точнее били по воротам (15 ударов, 8 в створ против шести ударов, двух в створ), а также чаще обостряли игру (7 ключевых передач против трёх). Тем не менее питерцы действовали хладнокровно и намного лучше пользовались своими шансами.



Уже в добавленное время первого тайма «Зенит» заработал пенальти. Дзюба пробил по воротам и угодил точно в руку Вильене. В отличие от Вандерсона, никаких проблем с реализацией одиннадцатиметрового Артём не испытал. Форвард спокойно отправил мяч в левый нижний угол ворот Сафонова.

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Казалось, что после такого сумасшедшего первого тайма после перерыва игра успокоится. Но не тут-то было! За первые семь минут команды успели ещё раз обменяться голами.



Сначала дубль оформил Уткин. Шикарным дальним обводящим ударом он угодил точно в левый угол ворот Лунёва.



Затем ответил Азмун. Во время сутолоки в штрафной площади «Краснодара» иранец принял мяч, после чего тычком отправил его в сетку.

Далее на поле началось какое-то безумие. Соперники молниеносно пересекали центр поля с мячом, а опасные моменты у обоих ворот стали возникать с поразительной частотой. Издержками столь активного отрезка матча стали три жёлтых карточки, полученные Ольссоном, Вильеной и Мартыновичем. Они не успевали за соперниками, поэтому приходилось грубить.



В такой открытой игре успешнее оказался «Зенит». В средине тайма питерцы удвоили преимущество. После выноса Лунёва Дзюба поборолся вверху и вывел Сутормина один на один. Алексей ускорился и спокойно переиграл Сафонова, приговорив «Краснодар».



К концу тайма темп матча значительно спал. Чувствовалось, что игроки, измотанные краснодарской жарой и стремительным развитием событий на поле, устали. Из последних сил хозяева пытались отквитать хоть один мяч, но изменить счёт больше не смогли.



«Зенит» заслуженно победил и во второй раз подряд стал чемпионом России. Браво, команда Сергея Семака!