Одно из самых логичных чемпионств в истории РПЛ. Почему «Зенит» на голову выше всех

Можно бесконечно слушать сторонников теории заговора или перебирать в социальных сетях спорные судейские решения, выкладывающиеся с посылом: «Вот, смотрите, «Зениту» такие голы засчитывают, а другим – нет». Но глупо спорить с тем, что административный ресурс петербургского клуба и сторонняя помощь, если они и проскакивают, меркнут на фоне несомненного и чисто спортивного превосходства команды Сергея Семака над всеми остальными.

В РПЛ в нынешнем сезоне не было НИ ОДНОЙ команды, способной соперничать с «Зенитом» на дистанции. Это стало понятно ещё поздней осенью, когда конкуренты друг за другом потонули в проблемах, а окончательно гегемония закрепилась в первых же летних турах. Поэтому, честно говоря, я вообще не вижу смысла смаковать назначенные или неназначенные пенальти, засчитанные или отменённые голы, поскольку всё это капля в море. Настоящее преимущество «Зенита» прослеживалось на поле, а не в судейских решениях, его очень сложно оспорить.

Семак проделал классную работу. Известная аксиома: залезть на вершину сложно, а удержаться на ней – ещё сложнее. Но «Зенит» даже по сравнению с прошлогодним золотом похорошел и подрумянился, стал веселее, надёжнее и разнообразнее. И если в сезоне-2018/2019 случались по-настоящему кризисные отрезки (например, депрессивная осень-2018 с кошмарной игрой), то новый чемпионат получился очень стабильным. Неудачные результаты не притягивались друг к другу, максимум сине-бело-голубые теряли очки в двух встречах подряд, а последнее поражение случилось ещё в конце сентября.

И, главное, видно развитие команды. Я намеренно не буду припоминать плохую еврокубковую кампанию, поскольку мы говорим исключительно о внутреннем чемпионате. А ещё оценку игры «Зенита» нужно делать по итогам всего сезона, а не последнего матча с «Краснодаром». Прекрасно понимаю, что все запомнят последнее, а в воскресенье сине-бело-голубые отрезками играли слабо: Барриос и Оздоев не выжигали центр поля и допускали уйму ошибок (последнего даже сняли в перерыве с игры), Дуглас Сантос не справлялся с пространством за спиной на фланге (и его перевели в центр), а вся команда проваливалась при прессинге «Краснодара» в средней линии. Спокойствие наступило лишь ближе к середине второго тайма.

Но одна неудачная по качеству футбола игра не может затмить дистанцию всего сезона. Хотя да: матч с «Краснодаром» до перерыва — плохой. Будем считать, что на подмогу пришёл чемпионский фарт.

Доказательство превосходства – в модели xG

Если вы до сих пор сомневаетесь в справедливости чемпионства «Зенита», просто посмотрите таблицу от Wyscout снизу. В ней в самых правых столбцах данные из модели ожидаемых голов xG. Скриншот сделан до начала игры сине-бело-голубых с «Краснодаром», некоторые матчи последнего тура ещё не обработаны, но тенденция прослеживается явная. Кстати, все последующие статистические выкладки тоже сделаны до воскресных встреч.

«Зенит» больше всех создавал (разница – от 14,8 xG и выше) и меньше всех допускал (и снова большая разница с конкурентами – от 9 и больше). По очкам xPoints, рассчитываемых на основе этой же модели, команде Семака равных нет.

Окей, допустим, вы не верите Wyscout, тогда обратимся к другому источнику данных. Например, к Opta, выкладывающей статистку на общедоступном портале Understat. И ведь снова – никаких вопросов по превосходству команды из Санкт-Петербурга.

Главное – надёжность. Её создают стабильность системы, надёжная работа с мячом и лучшая пара опорников в чемпионате

Мы помним «Зенит» Семака в первые полгода его работы. Тогда, летом и осенью 2018 года, команда была нестабильная и несбалансированная. Тренерский штаб мучительно искал баланс между обороной и атакой, перетасовывал центральных полузащитников, менял схемы. Первую часть прошлого чемпионата сине-бело-голубые завершили, допустив у своих ворот 14,90 xGA (ожидаемых гола) в 17 матчах и пропустив 17 голов.

Сейчас показатели улучшились: всего 19,07 xG за 25 туров и 12 пропущенных голов. Налицо небольшое везение (реализация соперников не на высшем уровне), но статистически оборона стала работать лучше. «Зенит» допускает меньше всех ударов (10,06 за 90 минут) при самом дальнем среднем расстоянии удара соперника до ворот – 21,26 метра, 0,08 xG средний вес удара. К примеру, у «Спартака» — 11,93 удара, 18,64 метра и 0,11. Последний матч с «Краснодаром» может слегка скорректировать ситуацию (и вообще сине-бело-голубые впервые за сезон пропустили более гола!), однако золото было добыто гораздо раньше.

Доминирование «Зенита» в обороне на фоне остальных команд – следствие трёх главных факторов.

1. Стабильность системы. Почти весь чемпионат команда провела по хорошо знакомой и отлаженной 4-4-2. Сейчас, летом, из-за внедрения в состав Малкома произошёл эпизодический переход на 4-3-1-2, но основные принципы и ключевые для обороны футболисты остались теми же, да и время для оценки нововведения пока не наступило. На дистанции сезона менялись лишь нюансы, связанные с подстройкой под соперников, базис был единым;

2. Надёжная работа с мячом в опасных для своих ворот зонах. Взгляните на инфографику от Wyscout снизу. «Зенит» меньше остальных допускает потерь вообще (хотя владеет мячом чаще 14 команд) и намного меньше – на своей половине поля и в центральной трети. Как известно, подавляющее большинство ударов в современном футболе наносится в атаках, которые начинаются не от своих ворот, а за центральной линией, то есть после отборов и перехватов. Так легче застать соперника врасплох и не позволить ему выстроиться.

«Зенит» такие возможности сопернику дарит реже. Лишь 15% от всех потерь у команды – на своей трети, 31% — на второй трети, зато 53% — на финальной трети. Это не совпадение и не только уровень футболистов, а стиль игры команды, характеризующий в том числе её оборонительный метод: она должна быть максимально готова к переходным фазам. Кстати, в золотой игре с «Краснодаром» этот компонент тоже хромал;

3. Лучшая, самая объёмистая пара опорников-разрушителей в чемпионате. Так получилось, что Барриос и Оздоев появились в «Зените» одновременно. Первого купили, второй восстал из резерва после нескольких лет карьерного застоя. На сегодня они создали самую устойчивую к чужим контратакам пару опорников. Барриос – лучший в РПЛ по игре в отборе «один в один» в динамике, Оздоев также очень прибавил в разрушении, да и в балансе Магомед силён, его поддержка атаки на высоком для позиции уровне — 4 передачи в штрафную за 90 минут, 0,21 ожидаемых голевых передачи xA, 1,41 передачи под удар.

Иными словами, «Зенит» приобрёл оптимальную пару полузащитников для 4-4-2. Объём и навыки разрушения Барриоса и Оздоева позволяют цементировать опорную зону даже без одного дополнительного по сравнению с 4-2-3-1 игрока. А когда выпадает кто-то из этого дуэта, на помощь всегда придёт универсальный Дуглас Сантос. С «Краснодаром» у Оздоева не пошло – Дуглас свою работу после перерыва сделал.

Семак быстро понял, что основные сложности ведущих клубов России, часто играющих с позиции силы против аутсайдеров, — пропуск быстрых атак после потерь или неудачного собственного прессинга. «Зенит» благодаря системе и качествам игроков, остающихся сзади, этих быстрых атак пропускает мало. Почти всегда их встречают оба опорника и как минимум три защитника.

Не пропускает «Зенит» почти и после стандартов. Команда Семака одной из первых перешла при угловых на статистически более надёжный зонный принцип, отработала взаимодействия – и за весь сезон ей пока смог забить лишь «Урал».

В атаке: от простоты и эффективности неспешно в сторону высоких материй

Принято называть стиль игры «Зенита» в атаке примитивным и однообразным, хотя, на мой взгляд, в последнее время команда пыталась эволюционировать и стать более разносторонней. Но да, силовая направленность на протяжении сезона превалировала над всем остальным. И странно, если бы было наоборот. Да и какая разница, силовой ли у команды футбол или кружевной, если он, во-первых, всё равно доминирующий (то есть «Зенит» редко играет на контратаках), во-вторых, на редкость эффективен?

Доказательства – в цифрах. До 26-го тура «Зенит» занимал первое место в РПЛ по среднему количеству передач, второе – по владению мячом (57,6%, выше только «Краснодар» — 59,6%), лидирует по передачам в последнюю треть, глубоким передачам, касаниям в штрафной и ударам. Причём статистически «Зенит» бьёт из самых опасных позиций, средний вес попытки – 0,14, у всех остальных конкурентов не выше 0,11.

Силовой акцент тоже можно уследить в статистических показателях. «Зенит» лидирует по навесам (22,79 за игру, к примеру, у ЦСКА – 13,62, у Краснодара – 12,93). Но если в такой структуре раскрываются сильные стороны двух форвардов, если Дзюба набивает фантастические «16+11», а Азмун – «13+6», то Семак многократно прав, что использует одновременно двух высоких форвардов именно при таком футболе и играет на их сильнейших качествах. Никогда до Семака Дзюба не показывал такой результативный футбол. А сейчас — показывает.

Да, со временем команде всё равно нужно становиться разнообразнее – и «Зенит» пытается это делать. Летнее перестроение на 4-3-1-2 с Малкомом в свободной роли между линиями – это как раз работа над структурой позиционного футбола. Ведь можно было просто бросить 40-миллионного бразильца просто на правый фланг, но Семак не побоялся хотя бы временно уйти в сторону от банальности. Теперь позиция бразильца – элемент гибкости и непредсказуемости для команды.

Были у «Зенита» и другие нешаблонные ходы: размен позиций между левым защитником Дугласом Сантосом и левым хавбеком, в результате которого Дуглас атаковал через полуфланг, а не ширину; несинхронное построение флангов, где правый полузащитник получал стандартную роль, а левый, Дриусси, сам выбирал, какую зону ему лучше насыщать и часто нырял в центр.

Так что «Зенит» уже не настолько банален, как принято считать. А если даже иногда и банален, то стоит позавидовать: всем бы такую эффективную банальность.

Все статусные трансферы – в яблочко

Чемпионство-2018/2019 – процентов на 70 заслуга трансферной кампании. Команда точно не доехала бы до золота, если бы не прибывшие зимой Барриос, Азмун и Ракицкий.

Чемпионство-2019/2020, а заодно шаг вперёд по сравнению с предыдущим годом — это тоже во многом следствие хорошей работы на трансферном рынке. Если раньше по приобретениям «Зенита» (вспоминаем периоды Манчини и Луческу, которые сами выбирали себе игроков) появлялось много вопросов, то сейчас большинство статусных приобретений срабатывает на все 100.

Дуглас Сантос стал лучшим левым защитником чемпионата и одним из самых незаменимых в команде, к тому же, помог усовершенствовать флангово-силовой стиль – у бразильца отменная подача. Караваев тоже усилил сине-бело-голубых по сравнению со Смольниковым и добавил качества в передачах в штрафную. В уровне Малкома изначально не было сомнений, вопрос заключался лишь в том, когда он вернётся после травмы. Сутормин, Осорио – приобретения для глубины обоймы, их не стоит глубоко анализировать, они тоже на определённых отрезках помогли.

«Зенит» доказывает, что чемпионат выигрывается не только за счёт тренерской работы, но и на трансферном рынке. И дело не только в затраченных суммах. В конце концов, «Зенит» прошлых лет тоже тратил колоссальные деньги на аргентинцев. А «Спартак» выложил за Тиля + Крала 28 млн евро, умудрившись не получить при этом ни одного профильного для своей системы игрока. Или непривычно много потратил в рамках перестройки прошлым летом «Краснодар» — и по его трансферам тоже есть вопросы.

К «Зениту» вопросов почти нет. Команда на голову выше всех на поле, в тренерской работе, на трансферном рынке. Везде. Одно из самых заслуженных чемпионств в новейшей истории РПЛ. Пусть даже локальная победа над «Краснодаром» таковой и не выглядит.

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