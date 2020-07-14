Бэйл притворяется спящим и дразнит журналистов. Что всё это значит?

Гарет Бэйл вздумал окончательно испортить отношения с мадридским «Реалом». По информации ABC, «сливочные» готовы расторгнуть контракт с валлийцем, действующий до лета 2022 года. С возвращением Зинедина Зидана на пост главного тренера Бэйл стал реже появляться в стартовом составе мадридцев. Но и сам Гарет не предпринимает ровным счётом ничего, чтобы изменить ситуацию.

Ранее у валлийца испортились отношения с болельщиками: они начали освистывать его ещё до приостановки чемпионата. В интервью испанскому изданию AS Бэйл высказался на этот счёт.

«Почему тебя освистывают свои же болельщики? Это большой вопрос! Я не понимаю. Потому что, если у тебя не всё получается на поле, болельщики должны поддерживать тебя, чтобы ты прибавил и подарил им радость. Они делают наоборот. Они начинают свистеть, ты чувствуешь себя ещё хуже и теряешь уверенность. Начинаешь играть хуже, и это расстраивает их ещё больше. Бывает, я не реализую хороший момент. Начинают свистеть, ты думаешь: «Уверенность и так упала после нереализованного шанса, а теперь она упадет ещё ниже». И в следующем моменте ворота кажутся тебе миниатюрными, словно это лунка в гольфе», – сказал Бэйл.

После возобновления Ла Лиги в середине июня 30-летний футболист появился на поле только в двух матчах. В остальных семи встречах Зидан оставлял его на скамейке запасных. Последнее появление валлийца в стартовом составе случилось 24 июня, когда его «Реал» обыграл «Мальорку» со счётом 2:0, а сам Бэйл был заменён на 71-й минуте на Иско, так и не отметившись результативными действиями.

Гарет прочно осел на скамейку запасных и уже не появляется на поле пятый матч подряд. ESPN сообщает, что его отношения с Зиданом окончательно испортились. Однако и сам Бэйл, сидя на скамейке запасных, демонстрирует своё неуважение к игре партнёров по команде.

Притворяется спящим и имитирует бинокль

Например, в матче 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:0), когда тренерский штаб мадридцев сделал пятую замену, 30-летний валлиец натянул маску на глаза, притворившись спящим. Потом он снял её с лица и ехидно улыбнулся в камеру.

Испанская газета Marca назвала поведение валлийца позорным, а после матча разместила на первой полосе газеты фотографию спящего Бэйла с заголовком «Худшее фото Бэйла в «Реале»?».

Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Уже в следующем матче против «Гранады» (1:2) Бэйл продолжил заниматься ерундой. На этот раз он ответил журналистам, за которыми якобы следил через импровизированный бинокль.

А вот Зидан коротко прокомментировал столь длительное пребывание Гарета на скамейке запасных. «Я не получал от него никаких жалоб. Мы сосредоточены на нашей цели победить в Ла Лиге, и нам осталось сыграть ещё два матча», – сказал главный тренер «Реала».

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Но кажется, что дни валлийца в «Реале» уже сочтены. В этом сезоне Ла Лиги он провёл всего 16 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. У него портятся отношения не только с Зиданом, но и с президентом мадридцев Флорентино Пересом. По информации ABC, Перес готов выплатить ему зарплату за два года, так как предложений по Бэйлу клуб всё равно не получает. Всё из-за высоких требований игрока по зарплате. Если «сливочные» всё же отпустят валлийца и сделают его свободным агентом, то ему придётся согласиться на понижение заработной платы, иначе 30-летний футболист рискует остаться вообще без клуба.