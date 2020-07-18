Этот парень по статистике круче Салаха! Кто такой Рауль Хименес

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес присоединился к команде летом 2018 года на правах аренды. Мексиканский форвард не был широко известен английским болельщикам, но быстро начал проявлять себя, и уже в апреле следующего года «волки» приняли решение выкупить футболиста у «Бенфики» за 38 млн евро, установив трансферный рекорд клуба.

В этом сезоне Хименес сумел полноценно раскрыться в «Вулверхэмптоне», став главным бомбардиром клуба. А в матче 36-го тура АПЛ против «Бёрнли» он забил 17-й гол в чемпионате, благодаря которому вошёл в пятёрку лучших по количеству забитых мячей в этом сезоне АПЛ. Однако у мексиканца есть показатели, над которыми ему ещё предстоит работать.

Центральная фигура в атаке «Вулверхэмптона»

Несомненно, Хименес проводит свой лучший сезон в составе «волков». В июне мексиканец забил свой 14-й гол в чемпионате Англии в ворота «Вест Хэма» (2:0), таким образом обновив рекорд «Вулверхэмптона» в АПЛ, который до этого тоже принадлежал ему. Больше него в футболке «волков» в АПЛ не забивал никто.

В этом сезоне во всех турнирах 29-летний футболист забил 26 мячей. Это на девять больше, чем в прошлом сезоне. Сейчас он входит в пятёрку лучших бомбардиров АПЛ, деля пятую строчку с Садио Мане, Рахимом Стерлингом, Антони Марсьялем и Маркусом Рашфордом, у которых на счету тоже по 17 голов.

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К тому же мексиканец достаточно часто ассистирует партнёрам: уже 10 голевых передач во всех турнирах. Таким образом, Хименес поучаствовал в 36 голах своей команды, обойдя по этому показателю даже нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (35 голов), лидировавшего в номинации до сих пор. Также Рауль создал 13 шансов для своих партнёров. Столько же у египтянина, но результат Хименеса лучший среди всех центральных нападающих АПЛ.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту достаточно редко меняет его во время матчей. По данным британской компании спортивной аналитики Opta, Хименес не пропустил ни одной игры «Вулверхэмптона» в АПЛ в этом сезоне, проведя на поле 3064 минуты. По этому показателю он лидирует среди нападающих лиги.

Фото: Wolverhampton Wanderers FC/Getty Images

Однако не во всех компонентах игры мексиканец может похвастаться приличными показателями. Например, только 48,81% его ударов пришлись в створ ворот соперников. На данный момент это второй худший результат в лиге среди игроков, забивших больше десяти мячей в сезоне. Для сравнения: у лучшего бомбардира АПЛ Джейми Варди этот показатель равен 63,49%, у Салаха – 62,92%.

К тому же только 19,05% его ударов завершились взятием ворот. По этому показателю мексиканец занимает четвёртое место с конца. Тут лидируют Джейми Варди и Данни Ингз, у которых процент забитых мячей от всех ударов равен 34,92% и 32,2% соответственно.

Мексиканец привлёк внимание «Ювентуса»

В конце июня итальянское издание Tuttosport сообщило об интересе к Хименесу со стороны туринского «Ювентуса». Итальянцы даже готовы включить в сделку защитника Даниэле Ругани и полузащитника Федерико Бернардески, чтобы снизить финансовые запросы «Вулверхэмптона», который будет требовать за своего лидера не менее 60 млн евро.

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Но «волки» не торопятся отпускать своего бомбардира. Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту уверен, что мексиканский форвард может заиграть ещё лучше.

«Он очень много работал и является особенным игроком для нас. Его мотивация состоит в том, чтобы совершенствоваться. Он побил клубный рекорд по количеству голов в одном сезоне АПЛ, и каждый день бросает новый вызов себе.

Он стал лучше во многих вещах, я не могу сказать конкретно в чём, но если бы вы спросили меня наоборот, то я сказал бы, что у него есть много возможностей для улучшения своей игры. Он может быть ещё лучше», — заявил португалец.

Благодаря такому удачному сезону Хименес стал главной звездой не только «Вулверхэмптона», но и сборной Мексики, у которой появился достойный преемник Чичарито.