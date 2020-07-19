«Им всем будет больно». Мощный ответ Газизова «Зениту» за баннер с Федуном

После матча «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Кубка России главными снова стали вопросы судейства и отношения клубов друг к другу. Произошло это из-за неоднозначных действий главного арбитра игры Сергея Иванова и оскорбительного баннера фанатов «Зенита» в адрес председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Со стороны красно-белых ответ дал гендиректор клуба.
– Был хороший матч, довольно драматичный. Всё решили частности, как и обычно происходит в таких матчах. А какие частности, пусть каждый думает сам. Я поблагодарил тренера и сказал ребятам, что они пытались поменять ход игры и изменить всё, забить. Это футбол, он учит. Кто сильнее, тот закаляется. Вот так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины.
– Будет ли клуб как-то реагировать на оскорбительный баннер в адрес Леонида Федуна? Ведь он, скорее всего, был согласован.
– Есть вещи, которые называются одним простым и неприятным словом. Не хочу его называть и уподобляться сопернику и уходить в частности. Но это нехорошо, уважения к сопернику нет совсем. А мы уважаем «Зенит», знаем, что так и надо относиться к соперникам, и просим такого же отношения к себе. Если в следующий раз будет не так, им всем будет больно.
– А хештег #играйтекакЗенит вы видели?
– Вы знаете, страна смотрит за футболом. Мы видим, на сегодняшний момент как-то так получается, что ошибки идут в сторону «Зенита». Я не знаю, что под этим. Но на следующий год всё может поменяться или начнутся ошибки в пользу другой команды – мы этого не знаем. Протест по судейству? Мы переночуем с этой мыслью и завтра скажем то, что мы думаем. Сегодня сложно, меня просто эмоционально бьёт, хочется сказать плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника.
– Не хотите ли поговорить с судьями в межсезонье?
– Я вижу, как Ашот Хачатурянц пытается что-то изменить. Это сложная работа, я верю, несмотря ни на что, что футбольный бог всё очистит, если неправильные моменты есть.
По нашей информации, баннер болельщиков «Зенита» про Федуна не был согласован с РФС. Теперь клубу грозит наказание.
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