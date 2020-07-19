«Это большой скандал». «Спартаку» не дали два пенальти. Разбор судейства полуфинала Кубка

Разбираемся в работе Иванова в матче «Спартак» — «Зенит» с арбитром Игорем Федотовым.

В полуфинале Кубка России «Зенит» победил «Спартак» 2:1. Вы, конечно, не удивитесь, что в этом матче тоже не обошлось без спорных судейских решений в сторону «Спартака». Игру обслуживала бригада арбитра Иванова. Вместе с Игорем Федотовым разбираем их работу.

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10-я минута, падение Соболева в штрафной «Зенита»

— Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита». Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку.

24-я минута, пенальти в ворота «Спартака»

— Пенальти был. На Азмуне нарушили правила. Здесь всё по делу.

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62-я минута, ещё одно падение Соболева в штрафной «Зенита»

— На 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обосрался.

82-я минута, падение Айртона в штрафной «Зенита»

— Борьба Осорио и Айртона — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба.

89-я минута, жёсткий подкат Оздоева

— Для меня это жёлтая карточка. Здесь всё правильно, это не красная.

Леонид Федун о судействе

— Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами всё видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит».

«Зенит» в финале сыграет с «Химками», которые сегодня обыграли «Урал» — 3:1. Матч пройдёт в Екатеринбурге 25 июля.