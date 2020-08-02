«Спартак» хочет ещё одного защитника из Франции. Лала хорош и в обороне, и в атаке

«Спартак» неожиданно бодро начинает трансферную кампанию. Сначала красно-белые взорвали рынок новостью о приобретении Кокорина, а теперь взялись за укрепление линии защиты. Первым новичком в оборону «Спартака» может стать Кенни Лала из французского «Страсбура».

«Спартак» поборется с двумя европейскими клубами за защитника «Страсбурга» Лала

Если вы не смотрите Лигу 1 или не играете в режим FIFA Ultimate Team, то это имя вам вряд ли о чём-нибудь скажет. Тем не менее Кенни – самый яркий фулбек во французском чемпионате последних лет.



Французу уже почти 29, он провёл в разных национальных лигах всю карьеру. В детстве его активно зазывали в Клерфонтен — самую топовую французскую академию, в которой в своё время играли Анелька, Анри и Мбаппе – но он отказался, потому что не хотел жить в строгом режиме, который там действовал. «Если вы идёте по этому пути, то вряд ли вам повезёт оказаться в числе лучших», — так мотивировал своё решение Лала.



Вместо этого Кенни начал свою карьеру в любительском футболе, а затем перешёл в ФК «Париж», который тогда играл в третьем французском дивизионе. Но это был явно не уровень Кенни, поэтому вскоре он подписал контракт с «Валансьеном» и дебютировал в Лиге 1.



В «Валансьене» Кенни особо ничем не выделялся: был добротным защитником на уровне середняка Лиги 1, но переход в «Страсбур» вывел его на новый уровень. Прорывным для Лала стал прошлый сезон, в котором Лала не только отлично проявил себя в обороне, но и внёс огромный вклад в атакующую игру команды, забив 5 голов и сделав 9 голевых передач в Лиге 1 – больше ассистов было только у Пепе, Ди Марии и Саванье. Вдобавок к этому «Страсбур» выиграл Кубок французской лиги, что позволило им выйти в еврокубки впервые с сезона-2005/2006.



«Страсбур» играет по схеме 3-5-2, где Кенни отдан весь правый фланг. «Спартак» в этом сезоне провёл больше половины матчей по схеме с тремя центральными, но позиция правого фулбека для москвичей – сплошная головная боль. На позиции крайнего защитника в «Спартаке» Тедеско в этом сезоне пробовал Рассказова, Кутепова, Ещенко и даже Зобнина – из всех четверых только у Рассказова есть хоть какие-то навыки для игры по всей бровке.



Лала мог бы закрыть «Спартаку» эту позицию на много лет вперёд. Он одинаково хорош и в обороне, и при подключении к атакам. В сезоне-2018/2019 он в среднем делал 1,43 успешного кросса за игру и был лучшим защитником чемпионата по этому показателю. При этом Лала крайне аккуратен в обращении с мячом на своей половине поля – редко обрезается, а если и теряет мяч, то активно пытается вернуть его интенсивным давлением. Цепкость и высокая вовлечённость в игру делают Кенни защитником, которого крайне тяжело обыграть один в один.



Отличная игра Кенни нередко раздражает соперников. В прошлом сезоне «Страсбур» разнес «Монако» 5:1, а Лала сделал ассист. Анри, тренировавший тогда монегасков, был настолько зол, что несколько раз оскорбил Лала, пока тот разматывал «Монако» на правом фланге. В итоге «Страсбур» провёл свой лучший матч в сезоне, а Тьерри пришлось извиняться за свои слова на пресс-конференции.

Лала – разноплановый футболист. Обычно игроки такого склада больше заточены под бесконечные рывки от своей штрафной до чужой и безадресные кроссы в штрафную. Кенни – сильный плеймейкер, который обладает отличными пасовыми навыками и может приспособиться к любым стилевым особенностям оппонентов. «Я вырос как игрок за годы выступления за «Валансьен». Теперь я ещё больше сконцентрирован и последователен, а также сильно прибавил в техническом и тактическом аспектах», — говорил Лала после перехода в «Страсбур».



Ещё один плюс в пользу Лала – его универсальность. Он спокойно закрывает любую позицию на обоих флангах, а также может сыграть «бокс-ту-бокс», как это было в сентябре прошлого года в матче с «ПСЖ».

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После успешного сезона-2018/2019 в Кенни были заинтересованы многие топ-клубы. Ещё прошлой зимой его хотел забрать «Ньюкасл», а летом игроком активно интересовались «Манчестер Сити» и «Арсенал», но Лала остался в «Страсбуре». В этом сезоне его результативность в атаке сильно снизилась, но про игровой спад говорить преждевременно. То, что спрос со стороны топ-клубов на Кенни упал, для «Спартака» однозначный плюс: цена не будет кусаться.



Для «Спартака» Кенни Лала может стать тем, кем стал Дуглас Сантос для «Зенита» — футболисты очень похожи в плане функционала и могут закрывать несколько позиций на поле. Для Кенни переход в «Спартак» — это шанс поиграть в основе клуба, который претендует на еврокубки, а для «Спартака» — гарантированное закрытие проблемной позиции на несколько сезонов.