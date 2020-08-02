Почему Кокорин отказал Слуцкому и Ротенбергу. Неизвестные детали трансфера в «Спартак»

Главный трансфер лета-2020 состоялся: Александр Кокорин перешёл в «Спартак». Как и почему так получилось? Рассказываем.

Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида Первая попытка Александра попасть в «Спартак» закончилась неудачей.

Какие варианты были у Кокорина?

Кокорин был нарасхват среди всех клубов РПЛ, кто мог удовлетворить финансовые запросы Александра. Кокорин хотел контракт на три года, за которые суммарно он планировал заработать около 10 млн евро. По нашей информации, одним из первых с нападающим связался «Рубин». Леонид Слуцкий звонил Кокорину ещё зимой, а сейчас вышел с конкретным и очень хорошим финансовым предложением, но форвард не захотел ехать в Казань.



Чуть ранее «Рубина» Кокориным интересовался «Марсель», где его очень хотел видеть Виллаш-Боаш. Но вариант с французским клубом осложнялся тем, что в «Марселе» всё было сложно с пониманием финансовых возможностей клуба на следующий сезон, поэтому переход не состоялся.



По мере приближения развязки в этой истории основных претендентов на Кокорина осталось четыре: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Сочи». «Спартак» сделал своё предложение несколько дней назад. В это же время на игрока собирался выйти «Локо», где Кокорина очень хотел видеть Николич, но сделку заблокировал трансферный комитет. Об этом «Чемпионату» рассказал сам Николич: «Это правда, но не очень хочу это комментировать. Знаю этого игрока, мне он нравится. Кокорин – россиянин, это очень важно сейчас, потому что каждая команда должна думать о новом лимите. Очень важно подписать одного такого качественного игрока, как Саша. Но эта история закончена. Он очень хороший игрок, но мы не смогли найти путь, чтобы подписать его.



Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдёт в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать. Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака… Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна. Не хочу больше говорить об этом. Саша – не наш игрок. Желаю ему только успехов в дальнейшей карьере».



Кокорин же всем говорил, что ждёт предложения от «Зенита», но к концу июля стало ясно, что питерцы новый контракт предлагать не будут, и Александр взял судьбу в свою руки. У него осталось два варианта: «Спартак» и «Сочи». Борис Ротенберг очень хотел сохранить форварда у себя в команде. По нашей информации, сочинский клуб предлагал Кокорину зарплату в 1,5 млн евро и бонусы на эту же сумму. Александра это предложение не устроило, и он улетел в Москву договариваться со «Спартаком». Ротенберг пытался уговорить нападающего подождать, предлагал дождаться своего возвращения, чтобы всё ещё раз обсудить, но Кокорин не захотел ждать.

Кокорин токсичен. «Спартак» токсичен. Но минус на минус должен дать плюс Хотя в нашем футболе не работает даже простейшая арифметика.

Условия в «Спартаке»

Кокорин получит в «Спартаке» зарплату в районе 3 млн евро в год и контракт на три года. Московский клуб полностью выполнил все условия Александра и получает одного из лучших форвардов России. Шамиль Газизов мощно начинает свою карьеру на посту гендиректора «Спартака». Слова о желании бросить перчатку «Зениту» новый гендир красно-белых подкрепляет делом. В любом случае, переход Кокорина в «Спартак» — это одна из самых громких историй в современного российского футбола. Очень интересно, что из этого получится.