Что должен изменить Тедеско в игре «Спартака», чтобы его не уволили

Хочу оговориться сразу: я не отказываюсь от поддержки Тедеско и считаю, что сегодня и близко нет предпосылок к увольнению Доменико. Он проделал неплохую работу во второй части прошлого сезона, стабилизировал команду и мог бы поднять красно-белых повыше при доле везения.
Но и прятать голову в песок, отрицать факт нарастающего давления (и создаём его, увы, не мы) вокруг фигуры немецкого тренера – глупо. Хотя бы по той причине, что у «Спартака» сменилась исполнительная власть, а команда снова не выиграла на старте сезона. Признание со стороны РФС факта безобразной работы арбитров не облегчит красно-белым и их тренеру в жизнь: в таблице останется всё то же одно очко, а следующие неудачи непременно усугубят ситуацию.
Второй важный момент: во второй части прошлого сезона мы относились к работе Тедеско где-то снисходительно, поскольку понимали, что он принял разболтанную и разбалансированную команду по ходу сезона, имел ограничения как в кадрах, так и во времени. Поэтому уже того факта, что он стабилизировал систему и сделал команду более устойчивой и понятной, хватило, чтобы признать работу Доменико удовлетворительной. Я вправду убеждён, что команда при нём двигалась вперёд.
Но в новом сезоне мы вправе требовать от него ещё большего. Да, ограничения по-прежнему серьёзные, летних сборов из-за катастрофически короткой паузы не было, тактикой или физикой позаниматься можно было максимум одну неделю. И сейчас, когда матчи идут один за другим, менять что-либо в лучшую сторону будет непросто. Но – придётся. В «Спартаке» по умолчанию сложно любому тренеру, и сейчас Тедеско должен доказать, что способен побеждать и вести к вершинам команду, вопреки всем сложностям.
Методы выхода из обороны работают плохо. Команда теряется при прессинге соперников
В четверг Тедеско с гордостью рассказал журналистам, что за последнее время «Спартак» прибавил в позиционных атаках и владении мячом, научился прижимать соперников к чужой штрафной. Отчасти это правда: в семи из десяти последних матчей красно-белые выигрывали по владению, причём даже в играх с «Зенитом» или «Локомотивом», где команда за 90 минут набрала чуть меньше 50 процентов, были отдельные таймы с полным доминированием.
Одним из косвенных признаков того, что Доменико действительно не хочет упрощать игру и превращать стиль в чересчур вертикальный, является структура розыгрыша мяча при свободных ударах. В последнее время «Спартак» стал стараться выходить из обороны при «от ворот» низом. Например, в полуфинале Кубка с «Зенитом» Максименко при свободных ударах почти не выносил напрямую на Соболева, и даже забила гол команда именно после розыгрыша от «ворот».
Но всё же структура розыгрыша мяча «Спартаком» недостаточно хороша. Что в упомянутой игре с «Зенитом», что в первом туре против «Сочи» красно-белые загоняли себя под давление и плохо из-под него выходили. Команда уязвима под прессингом, очевидно, что требуется что-то другое: нет ни чётких работающих алгоритмов розыгрыша, ни качеств у тех же опорников, которые могли бы разворачиваться с мячом самостоятельно и вытаскивать структуру на индивидуальных качествах.
Соперники очень легко закрывают «Спартак» у своей штрафной: заставляют центрального защитника отдавать на крайнего, потом запираю крайнего на фланге, и дальше красно-белым либо приходится упрощать и выбивать, либо они допускают потери. То есть заметно желание тренера создавать благоприятную ситуацию для держания мяча под контролем. Это здорово! Но пока нет реализации этих идей – не хватает ни индивидуальных качеств, ни структуры.
В игровых эпизодах выход в атаку через центральную зону тоже работает плохо, особенно когда используется схема с одним опорником. Крал – не самый проактивный игрок в фазе владения, он не умеет резко разворачиваться с висящим на спине соперником, поэтому партнёры чаще задействуют полуфланговые или фланговые зоны.
Хотя не будем отрицать, что в позиционной структуре «Спартака» есть и хорошие моменты. Например, очень нравится, как красно-белые стягивают соперников в одну сторону, а потом резко разворачивают атаку на противоположный фланг при помощи перевода на крайнего защитника. В игре с «Сочи» это несколько раз проходило.
Может, стоить разнообразить стиль обороны и чаще использовать активный прессинг?
Когда Тедеско только пришёл в «Спартак», все думали, что он как истинный поклонник немецкого стиля будет использовать высокий прессинг. Но в прошлом сезоне красно-белые не применяли его вообще, ставка делалась на компактность в среднем блоке. Команда откатывалась назад даже в статичных эпизодах – таких, как чужие свободные удары.
Тогда казалось, что Доменико попросту не рискует с прессингом. Причин могло быть множество: страх за физическое состояние игроков, недостаток времени для отработки слаженного коллективного отбора и так далее. Но не исключено, что попросту таковы взгляды Тедеско на оборонительный стиль – и в новом сезоне «Спартак» будет защищаться точно так же.
Ничего ужасного в этом нет, тот же Гончаренко в конце прошлого чемпионата отказался от агрессивного прессинга в финальной трети и перешёл на дозированный. Однако важно понимать два момента.
Во-первых, если ты не прессингуешь хотя бы эпизодически, по «триггерам» (то есть в удобных моментах – при пасах на фланг, обратных передачах вратарю, свободным ударам и так далее), то тебе сложно по-настоящему доминировать на поле. Ты отдаёшь сопернику мяч на длительные временные отрезки, не погружаешь его в лимит времени пространства на своей половине, даришь возможность отдышаться. Во-вторых, чтобы отказываться от прессинга, нужно уметь качественно защищаться позиционно – но у «Спартака» на мой взгляд с этим проблемы (поясню чуть ниже).
В матче с «Сочи» «Спартак» вновь не прессинговал в игровых моментах: индекс PPDA (количество передач соперника на одно удачное оборонительное действие) составил 25 баллов, что очень высоко. Для сравнения, у «Сочи» — 22,77; у «Краснодара» в игре с «Уфой» — 4,96; у «Зенита» в Волгограде (тоже не самая прессингующая команда) – 7,65. Не хочу называть стиль обороны «Спартака» аутсайдерским, но да: в мировом футболе гегемоны обычно защищаются агрессивнее.
Хотя против «Сочи» было несколько эпизодов, когда красно-белые обозначали вялый прессинг при чужих ударах «от ворот». Этого хватало, чтобы заставлять вратаря выгонять всех к центру поля и выносить мяч. Раньше не встречалось и этого.
Необходим баланс в центре поля. Бакаев и Глушенков на позициях «восьмёрок» — спорное решение
Эксперимент с переводом Бакаева в центральную зону очень интересен, он принёс «Спартаку» много хорошего: благодаря расположению ближе к оси поля Зелимхан чаще используется для разгона быстрых атак и стартует из более высоких позиций. Но Бакаев по-прежнему – не самый системный игрок. Он теряет многовато мячей (а одно дело – терять их в высокой фланговой позиции, совсем другое – в центре), плюс стабильно недорабатывает при позиционной обороне: вовремя не переключается на самых опасных соперников, не сужает пространство и так далее. Это типичные ошибки атакующих футболистов.
Схема 5-3-2, в которой никто из форвардов не опускается в фазе защиты в среднюю линию, подразумевает огромный объём оборонительной работы у тройки полузащитников. Их количественно меньше, чем в классическом модуле 4-4-2 (4-2-3-1), а ширину поля им приходится контролировать такую же – соответственно, больше беговой работы без мяча.
И вот в такой сложной для полузащитников схеме Тедеско использует в средней линии не только Бакаева, но ещё и Глушенкова. Эпизодически – Ларссона. Недоработки в опорной зоне, которые наблюдались в игре с «Сочи», объяснимы и прогнозируемы. Одного Крала не хватает для того, чтобы перекрывать всех соперников. А если выбрасывается из задней линии кто-то из защитников, то пространство образовывается за его спиной: и в случае проигрыша первого касания есть риск опасного момента.
То есть зоны между линиями – по-прежнему уязвимые в «Спартаке». Нужно найти баланс. Возможно, станет проще при появлении нового качественного опорника, приученного играть в глубине. Хотя и сейчас есть Зобнин: с ним в средней линии проблем наблюдается меньше, Роман за счёт грамотности и интенсивности движения успевает быстро переключаться и восстанавливать позицию. Его игра на правом фланге даже при наличии там проблемной зоны – тоже спорное решение.
Да, Тедеско наверняка станет проще, когда наберёт форму Урунов, восстановится Кокорин, приедет новый опорник и правый защитник. Но сам тренер не может ждать благоприятной и комфортной ситуации: пора начинать развивать команду и устранять болевые точки, несмотря на ограничения. Очень хочется, чтобы у Доменико получилось, однако «Спартак» — не такой клуб, где готовы ждать вечно.
Использован графический инструмент Tactic Lite.
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