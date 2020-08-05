«Я молодой, голодный и хочу добиться успеха». Тедеско — о своих целях в «Спартаке»

8 августа стартует новый чемпионат России, а уже 9-го первый матч в новом сезоне проведёт «Спартак». Перед игрой с «Сочи» с журналистами пообщались главный тренер команды Доменико Тедеско и генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Вопросы к ним, конечно же, были разные, поэтому в этой статье мы приводим ответы на них лишь от Тедеско.
Об изменениях в команде в новом сезоне
– Мы рады, что предыдущий сезон всё-таки закончился — он был долгим и полным сложностей. Сейчас мы начали с нуля. Конечно лучше, когда есть большая пауза перед стартом нового сезона: три-четыре недели, чтобы куда-то поехать и не думать о футболе. А вернувшись, пройти сбор и чувствовать приближение нового сезона. Но у нас было только около 14 дней – и из этого периода мы выжали всё возможное: дали ребятам время увидеть семью, детей, друзей и своих собак. Мы хотели дать ребятам почувствовать, что это начало новой эры. Сейчас мы уже начали работать.
– Что можете сказать об изменениях в команде?
– Вы знаете, что к нам пришли Кокорин и Урунов, они потренировались с нами два-три дня, прошли все тесты. Вчера на тренировке у нас было 25 игроков, поэтому решили, что Никита Бакалюк и Константин Шильцов начнут работать со «Спартаком-2». Во-первых, футболисты должны играть. Здесь им сделать это сложно – у нас много игроков в центральной зоне. Во-вторых, они могут помочь второй команде. И третье: как я всегда говорил, нам нужно малое количество игроков обоймы – 20-21 человек, если не считать вратарей. Так мы сможем уделять футболистам больше времени на тренировках.
– «Спартак» последний раз стал чемпионом, когда команда не вышла в групповой этап еврокубков. В будущем сезоне это сможет помочь?
– Да, мы не смогли выполнить цель на прошлый сезон. Но когда мы пришли сюда, такой задачи перед нами не стояло. Для меня это было важно, ведь я видел молодую команду, поэтому сказал: «Вы выбрали неправильного тренера, если задача на ближайший сезон – взять титул. Я не летаю в розовых облаках, я честен. Когда команда находится на 12-м месте в 15 очках от зоны еврокубков – нельзя думать о Лиге Европы. Окей, можно было попытаться туда попасть, и мы старались это сделать – нам не хватило лишь двух очков, а в Кубке мы дошли до полуфинала. – мы старались и в конце концов нам не хватило двух очков, а в Кубке мы дошли до полуфинала.
– Но сейчас начинается новый сезон.
– Да, с чистого листа. Задача завоевать определённые позиции поставлена, для её решения я здесь и нахожусь. Я молодой, голодный, я хочу добиться успеха. В «Шальке» первый сезон был такой же. До моего прихода команда была на 10-м месте, в первый сезон при мне мы стали вторыми после «Баварии». Для того чтобы этого достичь, нужно много факторов: удача, нужно заработать пенальти и выиграть со счётом 1:0, нам должно везти с жёлтыми и красными карточками. А когда у есть победная серия из трёх-четырёх матчей, становишься увереннее в себе.
– Как вы можете помочь «Спартаку»?
– Мы всегда говорим о качестве игроков, но не менее важно, чтобы у ребят была правильная психология, должна быть определённая «химия». Если у тебя в команде будет пять Кокориных – для «химии» это. Ведь игроков атаки будет пять, а позиций на поле меньше, поэтому останутся недовольные.
– Сейчас нужная «химия» у «Спартака» есть?
– Да. Посмотрите, на левом фланге обороны есть Айртон и Голосов, в центре защиты: Джикия, Жиго, Маслов, Кутепов и Гапонов – пять игроков на три позиции. Мы проделали большую работу, чтобы добиться этого. Прошлый сезон был не только про результаты, но и про это. И мы должны продолжать эту работу, это наша база. Плюс мы много говорим с игроками, стараемся вселить в них уверенность. Для меня важно, чтобы люди на трибунах увидели, что у нас все работают друг за друга.
– Ждать ли тактических изменений в новом сезоне?
– В новом сезоне мы постараемся больше отталкиваться от себя, чем в прошлом. Не хочется лишь анализировать соперников, менять что-то только потому, что «Ростов», например, будет нас прессинговать. Но будут и моменты, когда анализировать игру соперников будет необходимо. Главное – надо быть более гибкими, чем в прошлом сезоне. Часто мы играли 5-1-2-2, в конце мы поменяли схему игры в центре поля. Если у нас сейчас много игроков в центре поля, возможно, «Спартак» сможет сыграть 4-3-3, 4-2-3-1, или 4-4-2 с ромбом в центре. Но для этих изменений нужен подходящий момент, времени между сезонами у нас было не так много. И, конечно, я должен сказать, что мы хотим развивать нашу молодёжь – её в «Спартаке» много: Маслов, Глушенков, Гапонов, Бакаев, Ларссон, Понсе.
О трансферах
– На какой позиции вы видите Урунова?
– Важно, что мы подписали контракт с молодым игроком. Сейчас нам нужно время его изучить, а ему – изучить команду. Последние три недели он не работал – у него был коронавирус, поэтому присоединился он к нам только во вторник. Сейчас наша задача – поберечь его и защитить. Ему нужно дать время. А хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, Урунов же хороший игрок. Он очень талантлив и молод, может играть «восьмёрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника – он сильный ведь сильный. Я пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдётся место.
– Сколько «Спартаку» ещё нужно новичков, чтобы бороться за титулы?
– Я верю в свою команду и соврал бы, если бы начал говорить, что нам обязательно нужен кто-то ещё. Понятно, что если возможно что-то усилить, если игрок с хорошими качествами, то любой клуб будет держать глаза и уши в остро. Но нет такого, что мы обязаны кого-то приобрести.
– Согласны, что «Спартаку» не хватает сильного иностранного игрока атаки?
– В России играют очень хорошие футболисты, с сильным характером и мышлением. Не надо всегда думать только об иностранцах. Да, я сам иностранец, но я честно говорю — в России есть отличные игроки. Например, Кокорин и Джикия, которые играют у нас. Они просто прекрасные ребята.
Доменико Тедеско (слева)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
– В чемпионских командах РПЛ в атаке всегда играл сильный иностранец.
– У чемпионов в Италии, Англии, Франции, возможно, даже у команд, которые занимали в этих лигах первые три места, есть одна общая черта: средний возраст игроков в них– 28-30 лет. У «Ювентуса», например, — 31,4. У нас же средний возраст 22 года, иногда 21,4. А если всех стариков выпустим, то может быть, будет 23 (улыбается). Сейчас пришёл Кокорин, возможно, средний возраст вырастет до 24,5, кто знает, и этого станет достаточно для достижения цели. У нас хорошие русские игроки, но нам нужен опыт.
– Учитывая трансфер Кокорина, «Спартак» может перейти на схему с тремя форвардами?
– Да, мы можем так сыграть – вариантов у нас стало больше.
– Вы видите его в основном составе?
– Я не люблю такие формулировки. Потому что если говорить о ком-то как об основном игроке, то это унижает достоинства других. В футболе это неприемлемо, никто в нашей команде не может сказать, что он будет играть в любом случае. Всем нужно доказывать своё место. А вариантов у нас много – Соболев, Понсе, Ларссон, Кокорин, Мирзов, Глушенков, Тиль, Бакаев. Но по первым тренировкам виден опыт Кокорина. То, как он принимает решения, как закрывает мяч корпусом. Безусловно, он будет нам полезен.
О роли Бакаева и целях на сезон
– Прошлый сезон Бакаева разделился на до и после коронавируса. Что с ним происходит?
— Если говорить в общем, то он очень важен для «Спартака». Посмотрите на весь сезон, не знаю, сколько очков он нам принёс – 15-18 очков? Он забивал, отдавал голевые передачи, в частности, в домашней игре с «Крыльями Советов» — отдал передачу, когда Понсе сделал счёт 1:0. Забил «Динамо» и ЦСКА… После зимних сборов он был в очень хорошей форме, но потом была пауза, и он заболел коронавирусом и не играл на сто процентов. Но даже если Бака готов на 85%, то он может приносить пользу команде. Главное – мы всегда ожидаем от Бакаева большего, чем от остальных. Он уже показал, на что способен, когда играет на пределе, он поднял планку. Мы сравниваем эту планку с его каждым матчем. Никто не может играть на пределе возможностей в каждом матче. Но он первый, кто хочет так играть. Иногда я прошу его быть поспокойнее, думать свободно и получать удовольствие от игры. Но он молод – с опытом в некоторых ситуациях он будет играть проще. Получит мяч и, если есть силы, пойдёт обводить один в один, а если сил нет, то спокойно отдаст передачу. В этом мы пытаемся ему помочь. Одно дело физика, но если человек болен, то ему нужно время, чтобы вернуть силы.
– Главная проблема – молодость?
– Важно, как игрок справляется с ситуацией, когда не готов на сто процентов. Можно сравнить с жёлтой карточкой на пятой минуте: если ты опытный, то знаешь, как играть, действовать корпусом и не совершать глупых фолов. Я всегда говорю, что, если у тебя молодая команда, происходит так, что кто-то заболевает, получает жёлтые карточки. Это сложнее, чем, когда у тебя более опытные игроки. А сейчас по тренировкам видно, что Бака возвращается. Медленно, но возвращается.
– А физически он был готов хуже?
– Мы проводили тесты до зимних сборов и после. После коронавируса игроки потеряли 15-25% от своей формы, хотя после зимних сборов она была отличной. Но это касается не только Бакаева, а около 70% игроков команды. Можно работать, бегать, проводить тренировки в Zoom, но, когда ты играешь на поле, есть постоянная смена направлений, интенсивность и единоборства – это совсем другое.
– Шамиль Газизов уже обозначил цель – «Спартак» должен бороться за титулы. Насколько реально «Спартаку» завоевать чемпионский титул в стартующем сезоне?
– Вне зависимости от сезона, состава — ничего другого. «Спартак» — большой клуб, с большой историей, традициями и множеством болельщиков. И это нормально, что ты не можешь быть доволен результатами прошлого сезона. Также нормально для клуба такого уровня ставить высокие цели. Я буду делать всё для того, чтобы их достичь.
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