Лига чемпионов. «Барселона» — «Бавария». LIVE!

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня, 14 августа, состоится третий четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором примут участие «Барселона» и «Бавария». Начало встречи — в 22:00 мск. Великолепная афиша, не правда ли? Добавляет перчинки тот факт, что победитель в полуфинале, скорее всего, встретится с «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола против одной из своих бывших команд. Интригует? Ещё как!



Многие считают мюнхенцев фаворитом предстоящего матча, однако вы же не думаете, что встреча будет напоминать игру в одни ворота? Ведь амбиции такого клуба, как «Барселона», никак не могут ограничиваться только четвертьфиналом.



Сумеют ли каталонцы сломать машину немецкого футбола? Забьёт ли Роберт Левандовски больше, чем Лионель Месси? Все события грандиозного матча с участием суперклубов — в нашей трансляции.