Лига чемпионов. «Барселона» — «Бавария». LIVE!

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня, 14 августа, состоится третий четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором примут участие «Барселона» и «Бавария». Начало встречи — в 22:00 мск. Великолепная афиша, не правда ли? Добавляет перчинки тот факт, что победитель в полуфинале, скорее всего, встретится с «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола против одной из своих бывших команд. Интригует? Ещё как!
Многие считают мюнхенцев фаворитом предстоящего матча, однако вы же не думаете, что встреча будет напоминать игру в одни ворота? Ведь амбиции такого клуба, как «Барселона», никак не могут ограничиваться только четвертьфиналом.
Сумеют ли каталонцы сломать машину немецкого футбола? Забьёт ли Роберт Левандовски больше, чем Лионель Месси? Все события грандиозного матча с участием суперклубов — в нашей трансляции.
Куда же без Covid-19? Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба испанского клуба. Болезнь протекает без симптомов, футболист соблюдает самоизоляцию. Все люди, которые контактировали с Юмтити, пройдут аналогичные тесты на коронавирус.
Весьма интересным мнением перед матчем поделился бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар.
«Если они говорят, что мы уже не те, что пять лет назад, то я могу сказать, что сейчас «Бавария» гораздо хуже, чем 20 лет назад. Очень сомневаюсь, что в будущем мы вспомним имена игроков из их нынешнего состава», — приводит слова Гаспара AS.
Слышишь, Роберт Левандовски, в будущем о тебе никто и не вспомнит!
В середине недели наши прогнозисты дружно поставили на победу «Баварии». Впрочем, болельщикам «Барселоны» унывать не стоит, ведь все участники конкурса прогнозов верили в проход «Атлетико». Где-то в Испании сейчас взгрустнул Диего Симеоне.
Ответный матч каталонцев с «Наполи» запомнился великолепным голом Лионеля Месси. Однако, Кирилл Хаит нашёл несколько странностей в игре сине-гранатовых. Призываем вас с ними ознакомиться!
Напомним, что «Барселона» в 1/8 финала турнира переиграла «Наполи». Первый матч в Италии закончился со счётом 1:1, а на «Камп Ноу» команда Кике Сетьена одержала победу — 3:1. «Бавария», в свою очередь, не оставила камня на камне от «Челси», выиграв с общим счётом 7:1. Мощь!
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