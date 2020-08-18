Разбили «Спартак», убрали «дрим-тим» Круиффа. Однажды «ПСЖ» уже был в полуфинале ЛЧ

Эпиграф. Нападающий «ПСЖ» 1990-х Паскаль Нума: «Жаль, что мой сын никогда не увидит, как играл Джордж Веа, — разве что на видео. Теперь есть Месси, Роналду, Неймар, но Веа превзошёл бы их, если бы играл сегодня».

Это ведь не рекорд для «ПСЖ» — да, первый полуфинал Лиги чемпионов при шейхах (то есть c 2011 года). Но 25 лет назад парижане уже оказывались в двух матчах от финала. Я хорошо помню ту команду — самобытную, дерзкую, крутую. И мне она представляется даже поярче нынешней.

В воротах одиозный Бернард Лама, заменивший в «ПСЖ» легендарного чемпиона Европы Жоэля Батса. В середине 1990-х Лама был настолько хорош, что получил предложение от самой «Барселоны». Но предпочёл остаться в Париже, видимо, чтобы и дальше радоваться жизни в компании каннабиса. За употребление которого в 97-м и был дисквалифицирован.

Плеймейкер – бразилец Раи. Пришедший в «ПСЖ» в 93-м из «Сан-Паулу» после потрясающего дубля в ворота «Барсы» в победном матче за Межконтинентальный кубок. Французы заплатили за будущего чемпиона мира рекордные $ 4,6 млн. Через 24 года один Неймар будет стоить как 50 Раи.

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Но главной силой того «ПСЖ» был дуэт форвардов. Давид Жинола и Джордж Веа. Чудо-связка. Первый – красавец-пижон с модельной внешностью (предтеча Бекхэма в роли метросексуальной иконы футбола), словно желавший своей элегантной и артистичной игрой ещё раз прославить родину — знаменитый курорт Сен-Тропе. Второй – могучий, но при этом невероятно пластичный либериец, с фантастической техникой и убийственным ударом. Владелец «Милана» Сильвио Берлускони скажет про него: «У Джорджа безграничная харизма, глаза пантеры и ноги газели».

А еще — капитан Ален Рош, бразильцы Рикардо Гомеш и Валдо, Поль Ле Гуэн и Венсан Герен, Антуан Комбуаре и Даниэль Браво…

По сути та команда была выстроена Артуром Жорже. Это приехав в Россию, в ЦСКА португалец уже мало горел тренерской профессией, а придя в 1991-м в «ПСЖ» он взялся за дело, засучив рукава. И за три сезона сделал парижан чемпионами – выдав рекордную беспроигрышную серию из 27 матчей они спустя 8 лет вернули титул на «Парк де Пренс».

Тем удивительнее стала отставка Жорже летом 94-го. По официальной версии руководство (а тогда клубом управляла телекомпания Canal+) сочло футбол, который поставил Король Артур, незрелищным. По неофициальной – у тренера был конфликт с Веа, из-за которого французы проиграли полуфинал Кубка Кубков «Арсеналу».

На место Жорже пришел Луис Фернандес — чемпион Европы-1984 и легендарный капитан «ПСЖ», отыгравший за команду 8 сезонов. Ему хватило ума не ломать ничего из выстроенного португальцем, и это принесло плоды – в декабре 1994 года по решению Международной федерации футбольной истории и статистики «ПСЖ» был признан лучшим клубом мира. Опередив «Милан», «Сан-Паулу» и «Барселону».

И этот успех парижан был абсолютно заслуженным. Как они играли в дебютной для себя Лиги чемпионов — песня! Джо Дассен – «Les Champs Elysees».

Веа и Жинола могли не общаться друг с другом («Порой они даже не здоровались» — признается полузащитник «ПСЖ» Жером Леруа), но выходили на поле и выдавали концерт за концертом.

Две победы над «Баварией» — 2:0 дома и 1:0 в Мюнхене. Не сочтите за труд – найдите в Ютубе гол, который Веа забил на «Олимпиаштадионе». Шедеврище! Африканец в одиночку обыграл всю оборону немцев во главе с великим Лотаром Маттеусом и вколошматил мяч в ближнюю «девятку» ворот Оливера Кана. «Он будто летел на ковре-самолете!» — даст оценку произведению футбольного искусства президент «ПСЖ» Мишель Денизо.

Две победы над киевским «Динамо» — 2:1 в Киеве и 1:0 дома (нападающий киевлян Виктор Леоненко лаконично охарактеризует тот «ПСЖ» – «машина»).

И, наконец, две победы над «Спартаком» — 2:1 в «Лужниках» и 4:1 в последнем туре на «Парк де Пренс». Что в Париже творила атака хозяев – это надо было видеть. Веа сделал дубль (сначала удар с ходу в «паутину», который и экскаватором не вытащить, а потом сольный проход – в репортаже на Первом канале его сравнили с путешествием Гулливера по стране лилипутов), и отдал голевой пас на Жинола. Четвёртый мяч забил Раи – и всё это за час игры. Помню свое юношеское восхищение – увидеть Париж и обалдеть!

Валерий Кечинов (он во Франции не забил пенальти) будет вспоминать: «Чумовая команда! Веа, Жинола, Раи — эта тройка расправилась с нами. С «ПСЖ» нам пришлось очень тяжело, в нашей группе они стояли особняком».

А Николай Писарев расскажет, как после матча игроки менялись футболками: «Я увидел Джорджа Веа без майки, и застыл на месте. Глаза выпучил. Рельеф нереальный!»

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6 побед в 6 турах — после запуска Лиги чемпионов с её групповыми этапами такое удавалось только «Милану».

Но главная победа будет ждать «ПСЖ» уже весной. В четвертьфинале французы пройдут великую «Барселону» Йохана Кройффа. Команду, которая после разгромного поражения в финале ЛЧ-1994 жила единственной мечтой о реванше. Команду, которую все называли не иначе как «дрим-тим».

Первый матч – 1:1 на «Камп Ноу» — это, конечно, гол Игоря Корнеева после ошибки Лама (единственный российский гол в Лиге чемпионов в истории «Барсы»).

Ответный – 15 марта 1995-го – 2:1 на «Парк де Пренс» — один из лучших матчей в истории «ПСЖ». Хотя на поле в составе «Барселоны» были все её звезды-легионеры – Стоичков, Куман, Хаджи. И гости даже открыли счёт в начале второго тайма. Но парижане, больше заслуживая победы (5 раз мяч после их ударов попадал в каркас ворот), ответили голами Раи и Герена. А MVP матча испанские газеты признают Жинола, дав ему прозвище «Эль Магнифико» — «Великолепный».

Джордж Веа в матче с «Барселоной» Фото: Clive Mason/Getty Images

Дебют в главном еврокубке, начавшийся для «ПСЖ» ещё квалификационными матчами с венгерским «Вацем» — и сразу выход в полуфинал!

Мог ли «ПСЖ» пройти ещё дальше? Вот это вряд ли. На пути стоял действующий победитель «Милан» Фабио Каппело и сил на борьбу с итальянским катеначчо у Веа и компании элементарно не хватило. Многое станет ясно уже после первого матча – 0:1 во Франции (Бобан забил в контратаке на 90-й минуте, а Жинола не реализовал лучший момент у хозяев – попал в перекладину). На «Сан-Сиро», благодаря дублю Савичевича, «Милан» засушит и второй «сухарь» — 2:0.

То, что «ПСЖ» при такой атаке в двух матчах ни разу не смог забить, спишут на хитрость владельца «Милана» Сильвио Берлускони. Босс «россонери» ещё перед игрой в Париже объявил, что Веа летом переходит в «Милан». Он сделал это специально, чтобы выбить главную звезду соперника из колеи, и ход сработал — лучший бомбардир Лиги чемпионов (Веа с 7 мячами так и останется первым) не был похож сам на себя. Болельщики во Франции будут потом кричать Джорджу, что он продался.

Да, летом 95-го и Веа, и Жинола покинут «ПСЖ». Первый действительно уедет в Милан, а второй отправится покорять АПЛ, перейдя в «Ньюкасл» (хотя мечтал о «Барселоне»). В декабре Веа соберёт фантастическую коллекцию индивидуальных наград — лучший африканский футболист года, игрок года по версии ФИФА, и, наконец первый (и до сих пор единственный) африканец, выигравший «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы. Но все эти призы будут, конечно, ещё с парижской пропиской.

А «ПСЖ» свой первый и единственный еврокубок выиграет уже в следующем сезоне — новый лидер команды Юрий Джоркаефф приведет её к победе в Кубке кубков.

Сегодня «ПСЖ» может впервые выйти в финал Лиги чемпионов. В принципе он давно должен был это сделать, а не кормить своих арабских владельцев-толстосумов вечными четвертьфиналами. Но это будет уже совсем другая история. Больше про деньги. Тогда как 25 лет назад — Les Champs Elysees…