«За 16-летнего пацана 5 млн?!» Как Сёмин отказался от Неймара

Роналдиньо – «Золотой мяч»-2005. Кака – «Золотой мяч»-2007. Лука Модрич – «Золотой мяч»-2018. А ещё Неймар, Фирмино, Мертенс, Подольски, Баллак… Всех этих звёзд объединяет тот факт, что в разные годы их имена связывали с московским «Локомотивом». Пришло время разобраться, что было правдой, а что не совсем.
«Палыч хотел не Кака, а Роберта, которого потом купит «Спартак»
Кто: Кака
Когда: 2001 год
ТТХ: 19 лет, полузащитник «Сан-Паулу».
Было сказано. 2003 год, Хасан Биджиев, технический директор «Локомотива»: «За Кака мы несколько лет следили, а что толку? К нему даже подступиться было трудно. На данный момент футболист такого уровня в Россию не поедет».
Фото: New Press/Getty Images
Проверка-2020
Хасан Биджиев:
— Кака я впервые увидел на турнире в Катаре, где он играл то ли за молодёжную, то ли олимпийскую сборную Бразилии. Это был, кажется, 2001 год. Или начало 2002-го. Но точно до чемпионата мира.
Сразу было видно – топ! Суперталант, вырастет в большую звезду. У них там вся команда была будь здоров. В воротах – Гомес, в защите – Луизао и Майкон, в полузащите – Кака и Жулио Баптиста.
— До переговоров дело дошло?
— Нет. Если честно – я туда поехал за другим бразильцем. Был такой нападающий Роберт – его потом «Спартак» купит (12 матчей и 2 гола за «Спартак» в 2003-м. – Прим. «Чемпионата»). Вот его Сёмин попросил оценить. Но я как увидел Кака – тут же позвонил Палычу: «Надо брать!». – «А Роберт?». «Какой Роберт? Тут такой игрок!». Сёмин взял время – по финансам узнать. Перезванивает: «Да нет, этот Кака уже 15 миллионов стоит».
Конечно, у нас таких денег не было. Неподъёмная сумма. Но даже если бы нашли, переубедить человека выбрать не «Милан», а «Локомотив» — сами понимаете. А переговоры с «Миланом», я потом проверил, были уже на продвинутой стадии. Даже соваться не имело смысла.
— Ваши слова: «На данный момент футболист такого уровня в Россию не поедет».
— Я и сейчас под ними подпишусь. В то время заманить Кака в Россию было нереально.
— В «Милан» летом 2003-го он официально уйдёт всего за 8,5 млн.
— А «Локомотиву» бы обошёлся в 15 – не меньше. Российская надбавка. Вы вспомните историю «Зенита» с Халком и Витселем – какие суммы трансферов там фигурировали.
С самим Кака мне потом удалось переговорить. Встретились в Монако на жеребьёвке Лиги чемпионов. Он уже играл за «Милан» – итальянцы приехали на финал Суперкубка Европы. Встретил его в гостинице в компании Кафу. Подошёл, представился, пообщались. Говорю: «Видел тебя на турнире в Катаре – хотел в «Локомотив» пригласить». Он: «А я знаю. Слышал, что вы были заинтересованы. Спасибо, но видите, как получилось». Очень приятный парень – улыбчивый, контактный. Располагает к себе.
Я в Катаре и по Жулио Баптисте попробовал вопрос решить. Мы улетали одним рейсом – прямо в аэропорту к нему подошёл. Объяснил – есть предметный интерес, играем в Лиге чемпионов… Он был не против: «Локомотив»? Да, я знаю. Интересно». Дал все контакты в клубе. Но тоже не срослось. «Севилья» гораздо раньше в оборот взяла. А для южноамериканцев переход в испанский или португальский клуб всегда предпочтительнее.
— Известно, что за Кака в то время следили «Шахтёр», киевское «Динамо», ЦСКА…
— Да много кто следил. Спрос был со всей Европы. Но он уехал в «Милан», который оказался настойчивее остальных. Мне кажется, большую роль сыграло то, что за «Милан» тогда играли многие звёздные бразильцы – Кафу, Леонардо, Дида… Могли с ним поговорить, убедить. Когда речь идёт о таких больших трансферах — все механизмы включаются, мелочей не бывает.
— Кто ещё из звёзд мог при вас в «Локомотиве» оказаться?
— Про Жулио Баптисту я сказал. Лиедсон – он потом за «Спортинг» играл. Швед Розенберг предпочёл «Аякс». Много вариантов было – сейчас и не вспомнить.
P.S. В 2009-м «Реал» купит Кака у «Милана» за 67 млн евро, и этот трансфер войдет в топ-3 за всю историю футбола.
«По Модричу ценник был такой, что всё сразу стало ясно»
Кто: Лука Модрич
Когда: 2007 год
ТТХ: 22 года, полузащитник «Динамо» Загреб и сборной Хорватии.
Было сказано. 2018 год, Анатолий Бышовец, экс-главный тренер «Локомотива»: «Я пытался взять его в «Локомотив». Но… его не взяли. Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы у Модрича были отличные».
Проверка-2020
Виктор Тищенко, в 2007-2011 годах — спортивный директор «Локомотива»:
— Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Сёминым, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия – Россия.
Посмотрели – понравился. Было видно – суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.
— И сколько же?
— «Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд– в 2008-м Питера Одемвингие за 8 купили. И то перебор был.
Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла.
Анатолий Бышовец:
— Модрича я сначала советовал в «Хартс», когда работал генеральным директором этого клуба. Но шотландцев смутили его антропометрические данные – маленького роста и тому подобное. Хотя я всегда говорил, что главная сила футболиста – это его мозги, тонкое и глубокое понимание игры.
А потом, да, стоял вопрос, чтобы пригласить его в «Локомотив». Почему не получилось, только ли дело было в деньгах – для меня это до сих пор труднообъяснимые вопросы. В «Локомотиве» сложилась такая ситуация… К сожалению, у нас с президентом не было единства. И это, естественно, сказывалось на трансферной кампании. Помимо Модрича обсуждался ещё Лукас Лейва. А Широков вообще должен был прийти как свободный агент. Но тоже не пришёл. Хотя договорённость об этом была. И здесь уж точно дело было не в деньгах.
В том «Локомотиве» большая группа игроков была в возрасте – они уже не отвечали самым высоким требованиям. Надо было думать о завтрашнем дне. Модрич – Лукас – Широков – с ними средняя линия «Локомотива» могла стать совсем другой, вполне конкурентной. Я потом сильно сожалел, что мне этого сделать не удалось – не дали.
P.S. В 2008 году Модрич перейдёт в «Тоттенхэм» за 21 млн евро (второй трансфер в истории «шпор»). А летом 2012-го хорвата за 30 млн купит «Реал».
«Неймара не помню. А вот Гатагов и Минченков были лучшими!»
Кто: Неймар
Когда: 2008 год
ТТХ: 16 лет, нападающий «Сантоса».
Было сказано. 2018 год, Николай Наумов, экс-президент «Локомотива»: «Неймар сыграл против нашей молодёжной команды на турнире в Мексике. Но по нему сразу возникли довольно большие сомнения. Молодой игрок из Бразилии, стоил немалых денег, где-то около 10 миллионов. И не скажу, чтобы сыграл сильнее остальных. Тот же Алан Гатагов у нас смотрелся не хуже. Неймар же — слишком молодой, довольно хрупкий. Не ясно, как пройдет адаптация в России. Решили воздержаться от покупки. Всё остановилось на стадии просмотра. А вот, например, Майкона подписали довольно быстро. Я сам за ним ездил в Бразилии. Но он обошёлся нам в 4 миллиона».
Проверка-2020
Ринат Билялетдинов, был тренером молодёжной команды «Локомотива» на турнире в Мексике в январе 2008-го:
— Если честно, мне больше запомнился молодёжный чемпионат мира в 2003 году в Эмиратах. Мы туда с Борисом Петровичем Игнатьевым ездили. Тогда за Аргентину играли Кавенаги, Осмар Феррейра, Леандро Фернандес… Все потом в России оказались.
А в Мексике… Вот если честно – я вообще там Неймара не помню. Ни его, ни Коутиньо. Около 50 команд было – голова закружится! И, по-моему, мы тогда с бразильцами вообще не играли. В полуфинале уступили «Реалу», который Мичел тренировал.
Вот «Реал» понравился. И быстрее, и ловчее нас оказались. Ещё некоторые мексиканские команды. Помню там парень один был – местный – такой красавец!
А у нас, да, очень здорово отыграл Гатагов. Центрального защитника. Перехватывал, организовывал… И Минченков в атаке. Можно сказать — вдвоём команду в плей-офф затащили.
Алан Гатагов
Фото: РИА Новости
Хотя мы туда поехали – всего 14 человек. Я в автобусе народ пересчитал: «Ребята, нам предстоит тяжёлый труд – надо будет потерпеть». Матчи каждый день, на всё поле, по жаре… Готовили 19 футболистов, но что-то со списками произошло. После дактилоскопии в посольстве многих завернули – это всё-таки был выезд в Мексиканские Соединённые Штаты.
На том турнире мог и Кокорин блеснуть. Но он как раз ушёл из «Локомотива». Хотя осенью 2007-го его уже к тренировкам дубля подпускали и он даже забил что-то. После Кубка Гранаткина в январе должен был к нам на сборы в Хосту прилететь – и пропал. Мы из Мексики вернулись, мне сказали: «Его больше в команде не будет. В «Динамо» ушёл». Я: «Как так?». — «А вот так». Непонятная история.
— Неймар сейчас – топ-звезда мирового футбола, а Гатагов и Минченков…
— Ну вот так бывает – и довольно часто, к сожалению. Что случилось с Гатаговым, я сказать не могу. Вроде, пробился, играл… А потом резко – сдулся. Почему? Меня уже не было в команде. А Минченкова травма сгубила, которую ему Ярошик в Самаре нанёс. Прыгнул сзади – у Саши потом шов был 20 сантиметров. Так и не восстановился после этого.
Виктор Тищенко:
— Неймара я очень хорошо помню, но в связи с другим его выступлением за «Сантос». Не за молодёжку, а за первую команду. И было это, кажется, раньше — в 2007 году.
Мы были в Бразилии с ещё одним селекционером «Локомотива» Фузайловым – шёл чемпионата штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось – то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли ещё какая-то причина – в общем конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодёжь. Ребята — 16, 17, 18 лет. Восемь или девять человек. Среди них — Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро…
Вот тогда я Неймара первый раз и увидел. Худенький, то и дело обводить пытался. А мужики злились. Пацан накручивает! Били его. Он всё время вскакивал и лез в драку.
«Сантос» тогда проиграл – 0:2. После матча мы больше часа не могли со стадиона выехать. Болельщики бунтовали – зачем тренер молодёжь поставил?
К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!». А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало.
— То есть из той звёздной плеяды «Сантоса» никого в Россию привезти было не реально?
— Нет. В том же 2007 году, когда Пато уходил в «Милан», я с другим бразильским футболистом разговаривал. С Лукасом Лейвой, который потом в «Ливерпуль» перейдёт. Он мне честно сказал: «Спасибо вам большое – за предложение, за условия. Я знаю ваш чемпионат, но я хочу в Италию, в Испанию, в Англию. В Германию, наконец. Я хочу учиться в футбол играть». Приблизительно то же самое мне бы сказали Неймар, Пато и другие суперталантливые ребята.
Конечно, с помощью денег какие-то вопросы можно было решить. Но у «Локомотива», повторюсь — трансферный рекорд был всего 8 миллионов. Соперничать, например, с «Шахтёром» — частным клубом – нам было просто не под силу. Это Ахметов мог тратить сколько угодно. Он и покупал – Дугласа Косту, Виллиана, Фернандиньо… И в итоге это принесло результат. «Шахтёр» выиграл Кубок УЕФА, а бразильцы пошли дальше.
После Евро-2008 в Бразилии был всплеск интереса к чемпионату России. Аршавин очень нравился и другие игроки. Два матча из каждого тура в прямой трансляции показывали! Где-то около года это длилось. А потом разочаровались.
P.S. В 2013 году Неймар перейдёт из «Сантоса» в «Барселону», которая заплатит за трансфер нападающего 57 млн евро. Бразилец станет вторым в списке самых дорогостоящих футболистов в истории «блауграна», уступив только Ибрагимовичу. Отступные в контракте Неймара составят 190 млн.
«Роналдиньо? Может быть, президент решила не брать»
Кто: Роналдиньо
Когда: 2012 год
ТТХ: 32 года, полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии.
Было сказано. 2013 год, Алексей Зинин, экс-директор «Локомотива» по развитию: «Уже уйдя из «Локомотива», я предлагал клубу Роналдиньо. Не только как забивного плеймейкера, а ещё как ментально сильного профессионала, с высоким маркетинговым потенциалом. У него была сложная ситуация в Бразилии – не платили деньги. Он мог приехать сюда за небольшую зарплату. По его-то меркам. Учитывая, что это был бы бесплатный трансфер – всего за 5 миллионов евро. Но «Локо» идеей не проникся».
Фото: Getty Images
Проверка-2020
Кирилл Котов, в 2012 году — начальник управления селекции «Локомотива»:
— Про Роналдиньо в «Локомотиве» я первый раз слышу. Может быть, решение принимала лично президент клуба (Ольга Смородская. – Прим. «Чемпионат»)? При мне такого точно не было, селекционному отделу никто бразильца не предлагал. Ни про зарплату, ни про другие моменты даже речи не шло.
— Баллак, Подольски, Мертенс, Витсель, Фирмино. Все могли при вас в «Локомотиве» оказаться?
— Да. Но где-то семейные обстоятельства вмешались, как в истории с Баллаком. Где-то деньги – как в случае с Фирмино. А с Подольски я сам встречался. И он был готов перейти к нам из «Кельна». Но потом Арсен Венгер захотел его в «Арсенал».
— Самый обидный несостоявшийся трансфер?
— Мертенс. С ним уже был подписан личный договор. Но потом бельгиец всё-таки передумал и ушёл в «Наполи».
— Известно, что звёздные партнёры Фирмино по атаке сегодняшнего «Ливерпуля» Салах и Мане в своё время были интересны «Спартаку». В «Локомотив» могли прийти?
— Нет.
Виктор Тищенко:
— Ну послушайте, какой Роналдиньо – о чём вы? Я был в Бразилии, когда он проводил свой первый матч за «Фламенго» после возвращения на родину. И мой хороший знакомый Деян Петкович передал ему капитанскую повязку. После игры был фуршет – Роналдиньо со всей своей огромной семьёй. Как цыган. Счастливый… Он вернулся, потому что очень соскучился по дому. Они любят дома играть. Фред вон до сих пор за «Крузейро» бегает — кумир!
Да, потом у «Фламенго» начались финансовые проблемы, и Роналдиньо вынужден был уйти. Но какие деньги ему нужно было предложить, чтобы он в 32 года в Россию приехал? Да и не поехал бы. В крайнем случае мог ещё спокойно в Европе поиграть.
P.S. Летом 2012 года Роналдиньо перейдёт из «Фламенго» в «Атлетико Минейро». Если верить transfermarkt, как свободный агент.
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