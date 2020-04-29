«За 16-летнего пацана 5 млн?!» Как Сёмин отказался от Неймара

Роналдиньо – «Золотой мяч»-2005. Кака – «Золотой мяч»-2007. Лука Модрич – «Золотой мяч»-2018. А ещё Неймар, Фирмино, Мертенс, Подольски, Баллак… Всех этих звёзд объединяет тот факт, что в разные годы их имена связывали с московским «Локомотивом». Пришло время разобраться, что было правдой, а что не совсем.

«Палыч хотел не Кака, а Роберта, которого потом купит «Спартак»

Кто: Кака

Когда: 2001 год

ТТХ: 19 лет, полузащитник «Сан-Паулу».

Было сказано. 2003 год, Хасан Биджиев, технический директор «Локомотива»: «За Кака мы несколько лет следили, а что толку? К нему даже подступиться было трудно. На данный момент футболист такого уровня в Россию не поедет».

Кака Фото: New Press/Getty Images

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Хасан Биджиев:



— Кака я впервые увидел на турнире в Катаре, где он играл то ли за молодёжную, то ли олимпийскую сборную Бразилии. Это был, кажется, 2001 год. Или начало 2002-го. Но точно до чемпионата мира.

Как выглядела сборная самых дорогих футболистов мира в 2010 году Почти никто не стоил 100 млн евро.

Сразу было видно – топ! Суперталант, вырастет в большую звезду. У них там вся команда была будь здоров. В воротах – Гомес, в защите – Луизао и Майкон, в полузащите – Кака и Жулио Баптиста.



— До переговоров дело дошло?

— Нет. Если честно – я туда поехал за другим бразильцем. Был такой нападающий Роберт – его потом «Спартак» купит (12 матчей и 2 гола за «Спартак» в 2003-м. – Прим. «Чемпионата»). Вот его Сёмин попросил оценить. Но я как увидел Кака – тут же позвонил Палычу: «Надо брать!». – «А Роберт?». «Какой Роберт? Тут такой игрок!». Сёмин взял время – по финансам узнать. Перезванивает: «Да нет, этот Кака уже 15 миллионов стоит».



Конечно, у нас таких денег не было. Неподъёмная сумма. Но даже если бы нашли, переубедить человека выбрать не «Милан», а «Локомотив» — сами понимаете. А переговоры с «Миланом», я потом проверил, были уже на продвинутой стадии. Даже соваться не имело смысла.



— Ваши слова: «На данный момент футболист такого уровня в Россию не поедет».

— Я и сейчас под ними подпишусь. В то время заманить Кака в Россию было нереально.



— В «Милан» летом 2003-го он официально уйдёт всего за 8,5 млн.

— А «Локомотиву» бы обошёлся в 15 – не меньше. Российская надбавка. Вы вспомните историю «Зенита» с Халком и Витселем – какие суммы трансферов там фигурировали.

Халк закрутил роман с родственницей жены. Истинно бразильские страсти! Они уже и обручились.

С самим Кака мне потом удалось переговорить. Встретились в Монако на жеребьёвке Лиги чемпионов. Он уже играл за «Милан» – итальянцы приехали на финал Суперкубка Европы. Встретил его в гостинице в компании Кафу. Подошёл, представился, пообщались. Говорю: «Видел тебя на турнире в Катаре – хотел в «Локомотив» пригласить». Он: «А я знаю. Слышал, что вы были заинтересованы. Спасибо, но видите, как получилось». Очень приятный парень – улыбчивый, контактный. Располагает к себе.



Я в Катаре и по Жулио Баптисте попробовал вопрос решить. Мы улетали одним рейсом – прямо в аэропорту к нему подошёл. Объяснил – есть предметный интерес, играем в Лиге чемпионов… Он был не против: «Локомотив»? Да, я знаю. Интересно». Дал все контакты в клубе. Но тоже не срослось. «Севилья» гораздо раньше в оборот взяла. А для южноамериканцев переход в испанский или португальский клуб всегда предпочтительнее.

— Известно, что за Кака в то время следили «Шахтёр», киевское «Динамо», ЦСКА…

— Да много кто следил. Спрос был со всей Европы. Но он уехал в «Милан», который оказался настойчивее остальных. Мне кажется, большую роль сыграло то, что за «Милан» тогда играли многие звёздные бразильцы – Кафу, Леонардо, Дида… Могли с ним поговорить, убедить. Когда речь идёт о таких больших трансферах — все механизмы включаются, мелочей не бывает.



— Кто ещё из звёзд мог при вас в «Локомотиве» оказаться?

— Про Жулио Баптисту я сказал. Лиедсон – он потом за «Спортинг» играл. Швед Розенберг предпочёл «Аякс». Много вариантов было – сейчас и не вспомнить.



P.S. В 2009-м «Реал» купит Кака у «Милана» за 67 млн евро, и этот трансфер войдет в топ-3 за всю историю футбола.

«По Модричу ценник был такой, что всё сразу стало ясно»

Кто: Лука Модрич

Когда: 2007 год

ТТХ: 22 года, полузащитник «Динамо» Загреб и сборной Хорватии.

Было сказано. 2018 год, Анатолий Бышовец, экс-главный тренер «Локомотива»: «Я пытался взять его в «Локомотив». Но… его не взяли. Не было единства в клубе. Хотя усиление напрашивалось. И перспективы у Модрича были отличные».



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Виктор Тищенко, в 2007-2011 годах — спортивный директор «Локомотива»:



— Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Сёминым, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия – Россия.



Посмотрели – понравился. Было видно – суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.



— И сколько же?

— «Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд– в 2008-м Питера Одемвингие за 8 купили. И то перебор был.

Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла.



Анатолий Бышовец:



— Модрича я сначала советовал в «Хартс», когда работал генеральным директором этого клуба. Но шотландцев смутили его антропометрические данные – маленького роста и тому подобное. Хотя я всегда говорил, что главная сила футболиста – это его мозги, тонкое и глубокое понимание игры.



А потом, да, стоял вопрос, чтобы пригласить его в «Локомотив». Почему не получилось, только ли дело было в деньгах – для меня это до сих пор труднообъяснимые вопросы. В «Локомотиве» сложилась такая ситуация… К сожалению, у нас с президентом не было единства. И это, естественно, сказывалось на трансферной кампании. Помимо Модрича обсуждался ещё Лукас Лейва. А Широков вообще должен был прийти как свободный агент. Но тоже не пришёл. Хотя договорённость об этом была. И здесь уж точно дело было не в деньгах.



В том «Локомотиве» большая группа игроков была в возрасте – они уже не отвечали самым высоким требованиям. Надо было думать о завтрашнем дне. Модрич – Лукас – Широков – с ними средняя линия «Локомотива» могла стать совсем другой, вполне конкурентной. Я потом сильно сожалел, что мне этого сделать не удалось – не дали.



P.S. В 2008 году Модрич перейдёт в «Тоттенхэм» за 21 млн евро (второй трансфер в истории «шпор»). А летом 2012-го хорвата за 30 млн купит «Реал».

«Неймара не помню. А вот Гатагов и Минченков были лучшими!»

Кто: Неймар

Когда: 2008 год

ТТХ: 16 лет, нападающий «Сантоса».



Было сказано. 2018 год, Николай Наумов, экс-президент «Локомотива»: «Неймар сыграл против нашей молодёжной команды на турнире в Мексике. Но по нему сразу возникли довольно большие сомнения. Молодой игрок из Бразилии, стоил немалых денег, где-то около 10 миллионов. И не скажу, чтобы сыграл сильнее остальных. Тот же Алан Гатагов у нас смотрелся не хуже. Неймар же — слишком молодой, довольно хрупкий. Не ясно, как пройдет адаптация в России. Решили воздержаться от покупки. Всё остановилось на стадии просмотра. А вот, например, Майкона подписали довольно быстро. Я сам за ним ездил в Бразилии. Но он обошёлся нам в 4 миллиона».



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Ринат Билялетдинов, был тренером молодёжной команды «Локомотива» на турнире в Мексике в январе 2008-го:



— Если честно, мне больше запомнился молодёжный чемпионат мира в 2003 году в Эмиратах. Мы туда с Борисом Петровичем Игнатьевым ездили. Тогда за Аргентину играли Кавенаги, Осмар Феррейра, Леандро Фернандес… Все потом в России оказались.



А в Мексике… Вот если честно – я вообще там Неймара не помню. Ни его, ни Коутиньо. Около 50 команд было – голова закружится! И, по-моему, мы тогда с бразильцами вообще не играли. В полуфинале уступили «Реалу», который Мичел тренировал.



Вот «Реал» понравился. И быстрее, и ловчее нас оказались. Ещё некоторые мексиканские команды. Помню там парень один был – местный – такой красавец!



А у нас, да, очень здорово отыграл Гатагов. Центрального защитника. Перехватывал, организовывал… И Минченков в атаке. Можно сказать — вдвоём команду в плей-офф затащили.

Алан Гатагов Фото: РИА Новости

Хотя мы туда поехали – всего 14 человек. Я в автобусе народ пересчитал: «Ребята, нам предстоит тяжёлый труд – надо будет потерпеть». Матчи каждый день, на всё поле, по жаре… Готовили 19 футболистов, но что-то со списками произошло. После дактилоскопии в посольстве многих завернули – это всё-таки был выезд в Мексиканские Соединённые Штаты.



На том турнире мог и Кокорин блеснуть. Но он как раз ушёл из «Локомотива». Хотя осенью 2007-го его уже к тренировкам дубля подпускали и он даже забил что-то. После Кубка Гранаткина в январе должен был к нам на сборы в Хосту прилететь – и пропал. Мы из Мексики вернулись, мне сказали: «Его больше в команде не будет. В «Динамо» ушёл». Я: «Как так?». — «А вот так». Непонятная история.

«Когда у меня была аватарка с Путиным, я был молодым и наивным». Интервью с Кокориным Форвард «Сочи» — о карантине, вариантах с переходом в Европу и «Зените».

— Неймар сейчас – топ-звезда мирового футбола, а Гатагов и Минченков…

— Ну вот так бывает – и довольно часто, к сожалению. Что случилось с Гатаговым, я сказать не могу. Вроде, пробился, играл… А потом резко – сдулся. Почему? Меня уже не было в команде. А Минченкова травма сгубила, которую ему Ярошик в Самаре нанёс. Прыгнул сзади – у Саши потом шов был 20 сантиметров. Так и не восстановился после этого.



Виктор Тищенко:



— Неймара я очень хорошо помню, но в связи с другим его выступлением за «Сантос». Не за молодёжку, а за первую команду. И было это, кажется, раньше — в 2007 году.



Мы были в Бразилии с ещё одним селекционером «Локомотива» Фузайловым – шёл чемпионата штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось – то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли ещё какая-то причина – в общем конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодёжь. Ребята — 16, 17, 18 лет. Восемь или девять человек. Среди них — Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро…



Вот тогда я Неймара первый раз и увидел. Худенький, то и дело обводить пытался. А мужики злились. Пацан накручивает! Били его. Он всё время вскакивал и лез в драку.



«Сантос» тогда проиграл – 0:2. После матча мы больше часа не могли со стадиона выехать. Болельщики бунтовали – зачем тренер молодёжь поставил?



К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!». А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало.

До популярности: как выглядели известные футболисты в 17 лет Некоторым из них было непросто завоевать внимание клубов в юном возрасте.

— То есть из той звёздной плеяды «Сантоса» никого в Россию привезти было не реально?

— Нет. В том же 2007 году, когда Пато уходил в «Милан», я с другим бразильским футболистом разговаривал. С Лукасом Лейвой, который потом в «Ливерпуль» перейдёт. Он мне честно сказал: «Спасибо вам большое – за предложение, за условия. Я знаю ваш чемпионат, но я хочу в Италию, в Испанию, в Англию. В Германию, наконец. Я хочу учиться в футбол играть». Приблизительно то же самое мне бы сказали Неймар, Пато и другие суперталантливые ребята.

Конечно, с помощью денег какие-то вопросы можно было решить. Но у «Локомотива», повторюсь — трансферный рекорд был всего 8 миллионов. Соперничать, например, с «Шахтёром» — частным клубом – нам было просто не под силу. Это Ахметов мог тратить сколько угодно. Он и покупал – Дугласа Косту, Виллиана, Фернандиньо… И в итоге это принесло результат. «Шахтёр» выиграл Кубок УЕФА, а бразильцы пошли дальше.



После Евро-2008 в Бразилии был всплеск интереса к чемпионату России. Аршавин очень нравился и другие игроки. Два матча из каждого тура в прямой трансляции показывали! Где-то около года это длилось. А потом разочаровались.



P.S. В 2013 году Неймар перейдёт из «Сантоса» в «Барселону», которая заплатит за трансфер нападающего 57 млн евро. Бразилец станет вторым в списке самых дорогостоящих футболистов в истории «блауграна», уступив только Ибрагимовичу. Отступные в контракте Неймара составят 190 млн.

«Роналдиньо? Может быть, президент решила не брать»

Кто: Роналдиньо

Когда: 2012 год

ТТХ: 32 года, полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии.



Было сказано. 2013 год, Алексей Зинин, экс-директор «Локомотива» по развитию: «Уже уйдя из «Локомотива», я предлагал клубу Роналдиньо. Не только как забивного плеймейкера, а ещё как ментально сильного профессионала, с высоким маркетинговым потенциалом. У него была сложная ситуация в Бразилии – не платили деньги. Он мог приехать сюда за небольшую зарплату. По его-то меркам. Учитывая, что это был бы бесплатный трансфер – всего за 5 миллионов евро. Но «Локо» идеей не проникся».

Роналдиньо Фото: Getty Images

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Кирилл Котов, в 2012 году — начальник управления селекции «Локомотива»:



— Про Роналдиньо в «Локомотиве» я первый раз слышу. Может быть, решение принимала лично президент клуба (Ольга Смородская. – Прим. «Чемпионат»)? При мне такого точно не было, селекционному отделу никто бразильца не предлагал. Ни про зарплату, ни про другие моменты даже речи не шло.

«Молюсь, чтобы это закончилось». Роналдиньо ждёт решения суда и мечтает поцеловать маму Бразилец с братом сидят в Парагвае под домашним арестом.

— Баллак, Подольски, Мертенс, Витсель, Фирмино. Все могли при вас в «Локомотиве» оказаться?

— Да. Но где-то семейные обстоятельства вмешались, как в истории с Баллаком. Где-то деньги – как в случае с Фирмино. А с Подольски я сам встречался. И он был готов перейти к нам из «Кельна». Но потом Арсен Венгер захотел его в «Арсенал».



— Самый обидный несостоявшийся трансфер?

— Мертенс. С ним уже был подписан личный договор. Но потом бельгиец всё-таки передумал и ушёл в «Наполи».



— Известно, что звёздные партнёры Фирмино по атаке сегодняшнего «Ливерпуля» Салах и Мане в своё время были интересны «Спартаку». В «Локомотив» могли прийти?

— Нет.



Виктор Тищенко:



— Ну послушайте, какой Роналдиньо – о чём вы? Я был в Бразилии, когда он проводил свой первый матч за «Фламенго» после возвращения на родину. И мой хороший знакомый Деян Петкович передал ему капитанскую повязку. После игры был фуршет – Роналдиньо со всей своей огромной семьёй. Как цыган. Счастливый… Он вернулся, потому что очень соскучился по дому. Они любят дома играть. Фред вон до сих пор за «Крузейро» бегает — кумир!



Да, потом у «Фламенго» начались финансовые проблемы, и Роналдиньо вынужден был уйти. Но какие деньги ему нужно было предложить, чтобы он в 32 года в Россию приехал? Да и не поехал бы. В крайнем случае мог ещё спокойно в Европе поиграть.



P.S. Летом 2012 года Роналдиньо перейдёт из «Фламенго» в «Атлетико Минейро». Если верить transfermarkt, как свободный агент.